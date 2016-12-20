Её назовут в честь российского и советского врача, выдающегося клинициста Максима Петровича Кончаловского. Прямой связи между его деятельностью и горбольницей №3 нет.
Переименование одобрила московская комиссия по наименованию городских объектов, официальных постановлений и приказов на этот счет пока не было, сообщили Zelenograd.ru в горбольнице №3. О планах присвоить всем московским больницам имена «каких-нибудь выдающихся отечественных медиков» говорили раньше столичные чиновники.
Максим Кончаловский родился в 1875 году, окончил медицинский факультет Московского университета, после Октябрьской революции работал заведующим кафедрой госпитальной терапии 2-го Московского университета, завкафедрой факультетской терапии 1-го Московского университета, научным руководителем Центрального института гематологии и переливания крови, был председателем Московского терапевтического общества. Первым в СССР исследовал роль ревматизма в происхождении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Опубликовал ряд научных исследований по патологии органов пищеварения, крови, проблемам «предболезненных состояний», язвенной болезни, заболеваниям печени и многие другие. Кончаловскому принадлежит важное для теории и практики медицины положение о закономерности сочетания отдельных признаков при определенных заболеваниях в комплексы или синдромы. Врач скончался в 1942 году.
Максим Кончаловский — старший брат художника Петра Кончаловского; кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков — его внучатые племянники.
В 2012 году столичные власти присвоили имя доктора Кончаловского горбольнице №63 на проспекте Мира. В 2013-м её закрыли в связи с реорганизацией — здесь планируется открыть многопрофильный медицинский центр.
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В одном из пафосных интервью правнук Петр сообщает, что именно их "великий предок" стал прототипом Профессора Преображенского. А мы-то думали, что дед Булгакова, или, на худой конец, Павлов или Бехтерев.
В общем, Никита Михалков пишет новейшую историю. Теперь на смертном одре будем поминать Кончаловского :((
Ну хотя бы затем, чтоб наш Барри порадовался, а то он тут сокрушался, что всё именами генералов называют.