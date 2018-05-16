Присвоить зеленоградской школе 1557 имя известного учёного Петра Леонидовича Капицы решила столичная комиссия по наименованиям, рассмотрев ходатайство самой школы. Год назад там провели общее голосование и начали приобщаться к новому имени — изучили биографию учёного и устроили День Капицы, на который пригласили его внучку. Теперь школа имени Капицы существует в Зеленограде официально.
Опрос о присвоении лицею имени учёного стартовал в марте 2017 года — выбирали между П.Л. Капицей, советским учёным-физиком, лауреатом Нобелевской премии, основателем Института физических проблем и одним из основателей Физтеха, и А.И. Шокиным, министром электронной промышленности СССР, при участии которого был основан Зеленоград как центр электроники и МИЭТ. В интернет-опросе могли участвовать педагоги, родители, ученики лицея и все желающие. Проголосовали более 2000 человек, за имя Капицы высказались 56%, Шокина — 44%.
Лицей 1557 не так давно стал простой школой — для образовательных учреждений формально отменили особые статусы лицеев и гимназий. «Нам очень хотелось бы подчеркнуть особенность лицея, его тесную связь с наукой и производством (наши социальные партнёры — это инновационные предприятия Зеленограда), его изначальную физико-математическую направленность и сегодняшнее разностороннее развитие. Присвоение лицею имени стало бы именно такой значимой и отличительной чертой» , — поясняли в лицей необходимость получения уникального названия.
Документы с ходатайством были отправлены в городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.
Пока ждали решения, приступили к созданию в школе музея имени Капицы. В октябре состоялся первый школьный праздник, посвященный Капице, на который приехала его внучка, Мария Сергеевна Капица, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии труда МГУ. Она подписала согласие семьи Капица на присвоение имени, рассказала о своём знаменитом дедушке и ответила на вопросы детей.
«Мы (в семье) ощущали на себе ауру Петра Леонидовича, который был не только великим ученым, но и замечательным человеком, — поделилась Мария Капица. — На протяжении своей 90-летней жизни ему пришлось пережить множество неприятностей. Но каждый раз, когда казалось, что уже невозможно начать все сначала, он делал это и опять достигал высот, которых мало кому удавалось достичь. Это всегда было для нас примером жизненной стойкости».
Школьники представили на первом «капичнике» некоторые из своих научных проектов, после чего День Капицы решено было сделать школьной традицией. Работе и жизни Петра Капицы посвятили классные часы, информационные стенды, дети побывали в музее-кабинете П.Л. Капицы в Москве.
«Это большая радость и огромная ответственность — быть достойными имени человека, внесшего такой большой вклад в мировую и отечественную науку, — сообщает школьный сайт. — Школа 1557 имени П.Л. Капицы приветствует вас!»
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