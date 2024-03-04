Актера и режиссера «Ведогонь-театра» Александра Бавтрикова знают и любят в Зеленограде и не только — у него есть и примечательные кинороли, и работа в Тульском драматическом в прошлом. А ещё он руководит художественной частью ДК МИЭТ, театром школы №1353 и народным театром «БАВ». Название последнего, что интересно, означает «быстрые, активные, весёлые» — но и с фамилией совпадает.
Народный театр в обыденном понимании — это самодеятельность. Но когда этим занимается профессионал, увлеченный актер и режиссер и такие же увлеченные подопечные, дело становится серьёзным. «Помню, мой учитель Юрий Мефодьевич Соломин говорил: «А вы в ДК ЗИЛа-то бывали? А там есть артисты, которым любой театр позавидует! Да, артист народного театра не знает какой-то актерской техники. Зато он полностью отдается делу. Не за деньги, а по любви», — говорит Александр Бавтриков.
В народном коллективе играют взрослые люди, от 25 до 58 лет, разных профессий — приходят после рабочего дня, отрываясь от дел, потому что любят театр. 7 марта в 19:00 в Доме культуры МИЭТ «БАВ» представит спектакль «Верная жена» по мотивам пьесы Сомерсета Моэма. Это увлекательная ироничная комедия, в которой есть измена мужа, повороты сюжета, тонкие переходы от комедии к драме и обратно и неожиданный финал. Будет интересно, а женщинам особенно — так что это отличный подарок к 8-му марта. Билеты можно приобрести на сайте ДК МИЭТ. Кстати, зал ДК хорошо отремонтирован, поставлено новое звуковое и световое оборудование.
Это не первая постановка народного театра, существующего ещё с 2020 года. Со спектаклем «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома театр побывал на театральном фестивале в Тамбове и получил две награды — за исполнительское мастерство и смелое обращение с классикой. Никаких модных непотребств в постановке не было, «смелое обращение» — это переработанный режиссером сюжет.
Своей площадки у театра пока нет, репетируют в библиотеке. Декорации, костюмы, звук, свет и прочее, необходимое в театральном деле — всё своими руками, собственными силами артистов. Однажды играли спектакли даже в ресторане «Дюшес». Это не было каким-то специальным мероприятием — люди ели за столиками, рядом развернулось драматическое действо. Публике понравилось, а к Бавтрикову после этого приезжали с предложением о сотрудничестве из подмосковного ДК. Видимо, кто-то оттуда или поужинал в «Дюшесе», или услышал о театре от посетителя ресторана.
«Мы получаем удовольствие, — делится Александр Бавтриков. — Мне и как профессионалу очень интересно. Некоторые коллеги мне говорят: „Ну что ты с самодеятельностью возишься, дел, что ли мало?“ Дел много, но, знаете, — в народном театре всё честнее. И потом, люди сами ко мне пришли, как я могу их бросить? Актерское дело тяжелое, это понимаешь, когда оказываешься на сцене. Но тех, кто уже попробовал, познал, почувствовал эту магию, сцена не отпускает».
А сейчас народный театр репетирует постановку по трём сказкам Пушкина — спектакль планируют выпустить в мае. Это не специальный детский спектакль, он для всех. «Благодатнейший материал, гений Пушкина, многослойные сказки, — говорит о замысле режиссер. — Только хочу напомнить, что у Пушкина частое слово „глядь“. Посмотрите его значение, чтобы потом не смеяться глупо в зале».
Александр Васильевич не создавал этот театр специально. Люди пришли сами, потому что хотели играть. Некоторые связаны с театром и кино, это выпускники ДЮЦ «Ведогонь» (ныне, увы, закрытого) Александр Шоходько, Евгения Карловская (профессиональный кинорежиссер), Алексей Телегин, Ольга Еренбург. Другие просто пришли — через знакомых, по сарафанному радио. Это инженеры, педагоги, предприниматели. Новых артистов принимают — тех, кто действительно любит театр и готов отдавать своё время. Связаться можно через соцсети (Телеграм, Вконтакте) или просто приехать на репетицию и посмотреть: библиотека №252, корпус 1462, вторник и четверг с 19:00 до 21:30. Кстати, народный театр открыт к предложениям и готов играть на разных площадках.