Зеленоградский народный театр «БАВ» покажет спектакль на сцене ДК МИЭТ. Рассказываем, что это за театр 04.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Актера и режиссера «Ведогонь-театра» Александра Бавтрикова знают и любят в Зеленограде и не только — у него есть и примечательные кинороли, и работа в Тульском драматическом в прошлом. А ещё он руководит художественной частью ДК МИЭТ, театром школы №1353 и народным театром «БАВ». Название последнего, что интересно, означает «быстрые, активные, весёлые» — но и с фамилией совпадает.

Народный театр в обыденном понимании — это самодеятельность. Но когда этим занимается профессионал, увлеченный актер и режиссер и такие же увлеченные подопечные, дело становится серьёзным. «Помню, мой учитель Юрий Мефодьевич Соломин говорил: «А вы в ДК ЗИЛа-то бывали? А там есть артисты, которым любой театр позавидует! Да, артист народного театра не знает какой-то актерской техники. Зато он полностью отдается делу. Не за деньги, а по любви», — говорит Александр Бавтриков.

В народном коллективе играют взрослые люди, от 25 до 58 лет, разных профессий — приходят после рабочего дня, отрываясь от дел, потому что любят театр. 7 марта в 19:00 в Доме культуры МИЭТ «БАВ» представит спектакль «Верная жена» по мотивам пьесы Сомерсета Моэма. Это увлекательная ироничная комедия, в которой есть измена мужа, повороты сюжета, тонкие переходы от комедии к драме и обратно и неожиданный финал. Будет интересно, а женщинам особенно — так что это отличный подарок к 8-му марта. Билеты можно приобрести на сайте ДК МИЭТ. Кстати, зал ДК хорошо отремонтирован, поставлено новое звуковое и световое оборудование.

Это не первая постановка народного театра, существующего ещё с 2020 года. Со спектаклем «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома театр побывал на театральном фестивале в Тамбове и получил две награды — за исполнительское мастерство и смелое обращение с классикой. Никаких модных непотребств в постановке не было, «смелое обращение» — это переработанный режиссером сюжет.

Своей площадки у театра пока нет, репетируют в библиотеке. Декорации, костюмы, звук, свет и прочее, необходимое в театральном деле — всё своими руками, собственными силами артистов. Однажды играли спектакли даже в ресторане «Дюшес». Это не было каким-то специальным мероприятием — люди ели за столиками, рядом развернулось драматическое действо. Публике понравилось, а к Бавтрикову после этого приезжали с предложением о сотрудничестве из подмосковного ДК. Видимо, кто-то оттуда или поужинал в «Дюшесе», или услышал о театре от посетителя ресторана.

«Мы получаем удовольствие, — делится Александр Бавтриков. — Мне и как профессионалу очень интересно. Некоторые коллеги мне говорят: „Ну что ты с самодеятельностью возишься, дел, что ли мало?“ Дел много, но, знаете, — в народном театре всё честнее. И потом, люди сами ко мне пришли, как я могу их бросить? Актерское дело тяжелое, это понимаешь, когда оказываешься на сцене. Но тех, кто уже попробовал, познал, почувствовал эту магию, сцена не отпускает».

А сейчас народный театр репетирует постановку по трём сказкам Пушкина — спектакль планируют выпустить в мае. Это не специальный детский спектакль, он для всех. «Благодатнейший материал, гений Пушкина, многослойные сказки, — говорит о замысле режиссер. — Только хочу напомнить, что у Пушкина частое слово „глядь“. Посмотрите его значение, чтобы потом не смеяться глупо в зале».

Александр Васильевич не создавал этот театр специально. Люди пришли сами, потому что хотели играть. Некоторые связаны с театром и кино, это выпускники ДЮЦ «Ведогонь» (ныне, увы, закрытого) Александр Шоходько, Евгения Карловская (профессиональный кинорежиссер), Алексей Телегин, Ольга Еренбург. Другие просто пришли — через знакомых, по сарафанному радио. Это инженеры, педагоги, предприниматели. Новых артистов принимают — тех, кто действительно любит театр и готов отдавать своё время. Связаться можно через соцсети (Телеграм, Вконтакте) или просто приехать на репетицию и посмотреть: библиотека №252, корпус 1462, вторник и четверг с 19:00 до 21:30. Кстати, народный театр открыт к предложениям и готов играть на разных площадках.

Читайте также
Александр Бавтриков: «Самое главное — чтобы зритель не заснул»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
театр, Бавтриков Александр, шоходько александр
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Откройте мир свежести и вкуса с новым рыбным магазином «ШефПорт» Реклама
Жесткое задержание неадекватного водителя прошло в Андреевке Новости
Зеленоградский народный театр «БАВ» покажет спектакль на сцене ДК МИЭТ. Рассказываем, что это за театр Истории
Зеленограду исполнилось 66 лет Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Начались продажи квартир в жилом комплексе «Зеленоград Ривьера» Новости
Ресторан Gagawa с блюдами из курицы и мяса открылся в «Зеленопарке» Новости
Зеленоградский хоспис просит помочь подготовиться к 8 марта — привезти пациентам цветы и подарки Жизнь
«Магнит» откроет в Зеленограде магазин нового формата Новости
Сотни тысяч кубометров снега с реагентами оказываются на газонах, заваливая деревья и кусты Новости
Сеть салонов красоты «Никор» ищет администратора Реклама
Для строящегося переезда под железной дорогой между старым и новым городом до сих пор не готов проект. Это может задержать открытие движения Новости
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
Концерт Дани Луковкина «Скрипичная революция» — 7 марта в ДК «Андреевка» Афиша
Префектура решила ничего не делать с парковкой, которая блокирует въезд в Зеленоград Новости
Эксперты прогнозируют продолжение роста цен в зеленоградских районах рядом со станцией МЦД Крюково Новости
Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». «Дни клиента» в салонах IDOL FACE 28-29 февраля Реклама
Припаркованные возле домов машины оказываются с разбитыми стеклами. Причиной может быть упавший снег Новости
Строить дублер Пятницкого шоссе начнут в апреле. А дорогу к нему закончат до конца года Новости
Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль» — 2 марта в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
В Зеленограде открылось отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Вот чем оно может быть полезно Новости
На вокзале в Крюково установят дополнительные обогреватели Новости
Стоматологическая клиника «Жемчужина» — рассказываем об услугах, преимуществах и скидках Реклама
Беседками для пикников, у которых массово рушатся крыши, запретили пользоваться до весны Новости
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости
На «зебре» через улицу Гоголя, где в конце января сбили пешехода, решили поставить светофор Новости
Гигантский робот с бутылкой пива — такая необычная рекламная конструкция появилась в 3-м микрорайоне Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Тротуар на Центральном проспекте окончательно превратился в проезжую часть. Водители-нарушители снова победили чиновников, полицию и пешеходов Новости
Новый дом на Заводской планируют сдать в течение полутора месяцев. Переселение начнется летом — скорее всего, в июне Новости
Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии «Лапушкины сказки» — 24 марта в ДК МИЭТ Афиша
Большую сову с длинным хвостом заметили в лесопарке возле 9-го микрорайона Новости
Парковку на площади перед 3-м ТЦ могут сделать платной, а машины на тротуаре снова обещают наказать Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Зеленоградская школа просит не волноваться из-за ложных сообщений о терроризме Новости
На станции Крюково починят трясущийся эскалатор Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру