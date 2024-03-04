Народный театр в обыденном понимании — это самодеятельность. Но когда этим занимается профессионал, увлеченный актер и режиссер и такие же увлеченные подопечные, дело становится серьёзным. «Помню, мой учитель Юрий Мефодьевич Соломин говорил: «А вы в ДК ЗИЛа-то бывали? А там есть артисты, которым любой театр позавидует! Да, артист народного театра не знает какой-то актерской техники. Зато он полностью отдается делу. Не за деньги, а по любви», — говорит Александр Бавтриков.

В народном коллективе играют взрослые люди, от 25 до 58 лет, разных профессий — приходят после рабочего дня, отрываясь от дел, потому что любят театр. 7 марта в 19:00 в Доме культуры МИЭТ «БАВ» представит спектакль «Верная жена» по мотивам пьесы Сомерсета Моэма. Это увлекательная ироничная комедия, в которой есть измена мужа, повороты сюжета, тонкие переходы от комедии к драме и обратно и неожиданный финал. Будет интересно, а женщинам особенно — так что это отличный подарок к 8-му марта. Билеты можно приобрести на сайте ДК МИЭТ. Кстати, зал ДК хорошо отремонтирован, поставлено новое звуковое и световое оборудование.