Перехват жалоб

Значит люди так довольны «Жилищником», что мало жалуются? Возможно, большая доля этого успеха связана непосредственно с хорошей работой. Однако «Жилищник» старается перехватывать жалобы до того, как они попадут в общемосковскую статистику. Раньше это были скромные объявления в подъездах, призывающие обращаться в диспетчерскую через кнопку вызова в лифтах, или звонить напрямую мастеру участка. А с этого года «Жилищник» организовал телеграм-чаты для каждого микрорайона, где сам принимает жалобы от жителей.

У такого подхода несколько плюсов. Он позволяет исправлять некоторые замечания буквально за считанные минуты (особенно те, которые связаны с безопасностью: открытые люки, поломки детских площадок и т. п.). Ещё один плюс — возможность выстраивать эффективный порядок отработки жалоб, без учёта жёстких сроков, устанавливаемых порталом «Наш город». Когда все жалобы уходили на этот портал, коммунальщикам приходилось «бежать туда, куда ткнули носом», — говорил префект Анатолий Смирнов ещё семь лет назад. Это не способствует качеству работы и правильному распределению сил, отмечал тогда Смирнов.

Если же в чатах «Жилищник» реагирует неудовлетворительно, у жителя остается возможность написать на портал «Наш город» или позвонить в единую диспетчерскую 8-495-539-53-53. Судя по данным из чатов, «Жилищник» перехватил с их помощью уже более 2300 обращений.

Впрочем, соревнование «Жилищника» с коллегами из других районов Москвы, вряд ли напрямую сказывается на качестве жизни зеленоградцев. Утирая москвичам нос в общих рейтингах, важно самим себя не обманывать, видеть реальную картину на местах, слышать реальные жалобы горожан.