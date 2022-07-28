Зеленоградский «Жилищник» один из лучших в Москве по числу нарушений. Как это у него получается? 28.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Хотя государственный «Жилищник», управляющий большинством зеленоградских домов и дворов, принято ругать, но по относительному числу жалоб он оказывается один из лучших в Москве. Рассказываем, как это у него получается, какие плюсы и минусы это даёт.

Мало нарушений

Число нарушений в работе управляющих компаний публикует портал открытых данных. Из примерно 120 московских «Жилищников» по этому показателю зеленоградский в анти-лидерах: первое место в 2020-м году, третье — в 2021-м и сейчас. Однако в пересчете на число домов в управлении, у зеленоградского «Жилищника», наоборот, один из лучших показателей в Москве — жалоб мало. Например, за 2021-й год — всего 7,5 жалоб на один дом.

Объективная причина этого в том, что зеленоградский «Жилищник» — один из самых крупных в Москве по количеству домов в управлении и по их площади. Сейчас в его управлении около 490 домов общей площадью 4,5 млн квадратных метров. Больше только у «Жилищника» Пресненского района — 506 домов, при этом площадь там вдвое меньше, а число жалоб на дом почти на 50% больше.

Перехват жалоб

Значит люди так довольны «Жилищником», что мало жалуются? Возможно, большая доля этого успеха связана непосредственно с хорошей работой. Однако «Жилищник» старается перехватывать жалобы до того, как они попадут в общемосковскую статистику. Раньше это были скромные объявления в подъездах, призывающие обращаться в диспетчерскую через кнопку вызова в лифтах, или звонить напрямую мастеру участка. А с этого года «Жилищник» организовал телеграм-чаты для каждого микрорайона, где сам принимает жалобы от жителей.

У такого подхода несколько плюсов. Он позволяет исправлять некоторые замечания буквально за считанные минуты (особенно те, которые связаны с безопасностью: открытые люки, поломки детских площадок и т. п.). Ещё один плюс — возможность выстраивать эффективный порядок отработки жалоб, без учёта жёстких сроков, устанавливаемых порталом «Наш город». Когда все жалобы уходили на этот портал, коммунальщикам приходилось «бежать туда, куда ткнули носом», — говорил префект Анатолий Смирнов ещё семь лет назад. Это не способствует качеству работы и правильному распределению сил, отмечал тогда Смирнов.

Если же в чатах «Жилищник» реагирует неудовлетворительно, у жителя остается возможность написать на портал «Наш город» или позвонить в единую диспетчерскую 8-495-539-53-53. Судя по данным из чатов, «Жилищник» перехватил с их помощью уже более 2300 обращений.

Впрочем, соревнование «Жилищника» с коллегами из других районов Москвы, вряд ли напрямую сказывается на качестве жизни зеленоградцев. Утирая москвичам нос в общих рейтингах, важно самим себя не обманывать, видеть реальную картину на местах, слышать реальные жалобы горожан.

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Метки:
жкх, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
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