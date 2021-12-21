С открытием многофункциональных зон (МФЗ) водителям стал доступен широкий спектр услуг с мини-маркетом, автокафе, парковками и площадками для отдыха.

На АЗС впервые запустили новую систему самообслуживания, когда водитель может не только оплатить топливо и магазин, но и выбрать блюда кафе по кнопочному меню, не прибегая к услугам операторов. Также здесь внедрили новую беспроводную систему «Бипер» для дистанционного оповещения клиентов о готовности заказа. Мы выяснили, как она работает.

«При оформлении заказа покупателю выдаётся пейджер с номером. После того как заказ готов, сотрудник ресторана вводит номер пейджера на базовой станции и нажимает на кнопку вызова. Пейджер оповещает клиента о готовности заказа вибрацией и световыми сигналами. Клиент возвращает пейджер сотруднику на кассе и получает свой заказ», — рассказали «Зеленоград.ру» в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК).

За питание для клиентов на АЗС отвечает именитый ресторанный дом Maison Dellos Андрея Деллоса, который известен такими ресторанами, как «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Шинок», и другими.

На прилегающей к АЗС территории, кроме прочего, есть площадки с уличными спортивными тренажёрами, детские игровые комплексы, зона воркаута, пикниковые зоны и летнее кафе.

Для автобусов, легковых и грузовых автомобилей оборудованы парковки с дорожным покрытием особой прочности и высокой стойкости к нагрузкам — новую технологию разработали специалисты «Лукойла». Вместо стандартного асфальтобетона используют резиноасфальтобетон, срок эксплуатации которого составляет 12 лет, что значительно дольше по сравнению с обычным покрытием.

На новых АЗС можно заправиться топливом пятого экологического класса (Евро-5): АИ-92, -95, -100 и дизельным с очищающими свойствами.