Строительство двух автозаправочных станций с многофункциональными зонами на головном участке платной трассы М-11 «Нева» завершилось. Новые заправки «Лукойл» расположены на 23-м километре Ленинградского шоссе по обе стороны магистрали между МКАД и аэропортом Шереметьево.
С открытием многофункциональных зон (МФЗ) водителям стал доступен широкий спектр услуг с мини-маркетом, автокафе, парковками и площадками для отдыха.
На АЗС впервые запустили новую систему самообслуживания, когда водитель может не только оплатить топливо и магазин, но и выбрать блюда кафе по кнопочному меню, не прибегая к услугам операторов. Также здесь внедрили новую беспроводную систему «Бипер» для дистанционного оповещения клиентов о готовности заказа. Мы выяснили, как она работает.
«При оформлении заказа покупателю выдаётся пейджер с номером. После того как заказ готов, сотрудник ресторана вводит номер пейджера на базовой станции и нажимает на кнопку вызова. Пейджер оповещает клиента о готовности заказа вибрацией и световыми сигналами. Клиент возвращает пейджер сотруднику на кассе и получает свой заказ», — рассказали «Зеленоград.ру» в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК).
За питание для клиентов на АЗС отвечает именитый ресторанный дом Maison Dellos Андрея Деллоса, который известен такими ресторанами, как «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Шинок», и другими.
На прилегающей к АЗС территории, кроме прочего, есть площадки с уличными спортивными тренажёрами, детские игровые комплексы, зона воркаута, пикниковые зоны и летнее кафе.
Для автобусов, легковых и грузовых автомобилей оборудованы парковки с дорожным покрытием особой прочности и высокой стойкости к нагрузкам — новую технологию разработали специалисты «Лукойла». Вместо стандартного асфальтобетона используют резиноасфальтобетон, срок эксплуатации которого составляет 12 лет, что значительно дольше по сравнению с обычным покрытием.
На новых АЗС можно заправиться топливом пятого экологического класса (Евро-5): АИ-92, -95, -100 и дизельным с очищающими свойствами.
Помимо топливных колонок, при АЗС установлены мощные зарядные комплексы для электромобилей — могут одновременно заряжать по две машины.
Многофункциональные АЗС на 23-м километре платного дублёра Ленинградского шоссе построены в рамках соглашения по созданию дорожной инфраструктуры на автомагистрали и улучшению сервиса для клиентов дороги. Впервые в истории концессионных участков проект реализуют при трёхстороннем взаимодействии: концедента «Автодор», концессионера «СЗКК» и нефтяной компании «Лукойл». О строительстве Северо-Западная концессионная компания сообщила в середине августа, когда начала готовить территорию придорожных площадок для отдыха к реконструкции.
Торжественное открытие состоялось в понедельник, 20 декабря. В церемонии приняли участие президент «Лукойла» Вагит Алекперов, генеральный директор «СЗКК» Лортиуа Гилан и председатель правления «Российских автомобильных дорог» Вячеслав Петушенко.
СЗКК — это специализированная компания, которая осуществила строительство и эксплуатирует на платной основе головной участок (15-58 км) скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург.