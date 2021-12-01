Автозаправочные станции с торговым залом, зоной кафе и летней террасой строят вблизи аэропорта Шереметьево — на 23-м километре платной дороги М-11 по обе стороны магистрали. Они заработают в ближайшее время, но когда точно, пока неизвестно.
В связи со строительством расположенные здесь придорожные площадки-парковки для отдыха водителей закрыты до 5 декабря, о чём предупредил оператор трассы — компания «Объединённые системы сбора платы» (ОССП).
Новые АЗС войдут в состав многофункциональных зон (МФЗ), которыми заменят прежние площадки отдыха недалеко от второго пункта взимания платы. После реконструкции здесь обещают:
- зарядные станции для электромобилей (их временно перенесли)
- пост для проверки давления и подкачки шин
- зоны парковки для легковых автомобилей, грузовых и автобусов
- табло прилетов/вылетов самолетов аэропорта Шереметьево
- площадку с уличными тренажёрами для взрослых
- детскую площадку
- пикниковые зоны
- необходимую инфраструктуру для маломобильных людей, в том числе специальные туалетные комнаты и устройство вызова оператора для помощи маломобильным гражданам на АЗС
О строительстве МФЗ со всем перечисленным, организованном «по многочисленным просьбам клиентов платной дороги на М-11», Северо-западная концессионная компания сообщила в середине августа, когда начала готовить территорию к реконструкции. В настоящее время ведутся финальные работы, уточнил для «Зеленоград.ру» представитель концессионера.
Какой топливной компании будут принадлежать заправки, в начале реконструкции ещё не знали. Теперь известно, что это «Лукойл». По предварительной информации, АЗС будут работать круглосуточно, топливо — АИ-92, 95, 100 и дизельное.
До их открытия ближайшие АЗС на платной Ленинградке находятся рядом с Солнечногорском: на 71-м километре в сторону области и 64-м — в направлении Москвы. Тоже «Лукойла», обе модульного типа, то есть с хранением топлива в наземных резервуарах-контейнерах.
Обновлённые комплексы с автозаправочными станциями на 23-м километре планировали открыть до конца этого года, однако точная дата пока неизвестна — зависит от того, как скоро выдадут разрешительные документы, сказали в компании. До этого момента после 5 декабря вновь станут доступны только парковочные площадки без заправки и другой инфраструктуры.