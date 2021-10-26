Экология М-11. Как дорогу чистят от снега и льда 26.10.2021 Партнерский материал

Продолжаем рассказывать о том, как на участке автодороги М-11 от Москвы до Солнечногорска сокращают негативное воздействие на экологию. Один из вредных факторов — использование противогололедных реагентов. Хотя в нашем климате обойтись без них нельзя, но можно уменьшить ущерба для окружающей среды. Для этого необходим правильный расчет нормы употребления реагентов и постоянный поиск новых противогололедных средств, сочетающих в себе эффективность, экономичность и безопасность для экологии. Рассказываем, как это делают на М-11.

На практике, при температуре воздуха в районе минус 15 дороги в России обрабатывают хлористым натрием, а в более холодную погоду используется хлористый кальций. Кроме соляного раствора асфальт также может обрабатываться твердым материалом — песком.

Для «дорожников» песок — это просто и удобно, но для водителей песок на асфальте грозит сколами на стеклах и лакокрасочном покрытии. Его применение также приводит к повышенной пыльности покрытия, а также к засорению и заиливанию конструкций ливневых канализаций и систем дорожного дренажа. При этом материала используется до трех раз больше. Поэтому для борьбы с гололедом в наших условиях ничего лучше, чем реагенты и растворы на основе солей, пока не придумали.

Количество противогололедных материалов зависит от интенсивности снегопада, высоты сугроба и температуры воздуха. В среднем за сезон, а это 152 дня, на квадратный метр покрытия проезжей части скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска расходуется около 15 грамм реагента, учитывая, что за зиму на трассе выпадает от полутора до двух метров снега.

Расплавленный реагентами снег дорожники тщательно собирают на специально площадку, оборудованную фильтрами. С ноября по март с участка трассы длиной в 43 км вывозится в среднем пятьдесят тысяч кубометров снега. Снег превращается в воду, а все реагенты остаются в фильтрах, перед тем как вода уходит под землю, не нарушая естественный баланс окружающей среды.

Читайте также
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
платная дорога м-11, антигололедный реагент
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Экология М-11. Как дорогу чистят от снега и льда Партнерский материал
Салон верхней одежды «Европрестиж» вновь открылся в корпусе 1456 Реклама
На Пятницком шоссе построят новую развязку для будущего ЖК возле Юрлово Новости
На участке Ленинградки от МКАД до Шереметьевского шоссе повысят разрешённую скорость Новости
Десятки машин разбились на эстакадах вечером из-за гололёда. Коммунальщики заявили, что готовы обработать дороги, но было поздно Новости
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа Новости
Новый технопарк на 2500 рабочих мест начали строить в промзоне Алабушево Истории
Качественный шиномонтаж, хранение сезонной резины и мототехники, автоэлектрика — встречаем зиму вместе с СТО Зеленоград Реклама
Пешеходный мост в Крюково превратился в опасный каток Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты на знаменитый фильм Ридли Скотта «Гладиатор» Он снова в прокате в кинотеатрах «Синема Парк» Афиша
Магазин велосети 4sport на Центральном проспекте закрывается Новости
Школы решили уйти на каникулы уже с 25 октября Новости
Супермаркет «Лента» открылся в 10-м микрорайоне. Раньше в этом помещении был магазин «Билла» Новости
Где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки Гид
Последствия урагана: поваленные столбы, деревья на трассе, слетевшая облицовка Новости
Новый гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади: когда откроется, и что там будет Новости
Двое с топором ограбили магазин в 18-м микрорайоне Новости
Скидки до 35% на самые востребованные аксессуары для авто в BY Shop Реклама
Новый выезд из 3-го микрорайона на Московский проспект сделают в 2022 году Новости
Таксист заблокировал ребёнка, обматерил и силой высадил клиентов из-за низкой стоимости поездки. Пассажирка получила травмы Истории
Почему зеленоградский район называется Матушкино. Три версии имени исчезнувшей деревни Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Локдаун с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве. Часть ограничений сохранится и потом Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру