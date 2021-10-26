На практике, при температуре воздуха в районе минус 15 дороги в России обрабатывают хлористым натрием, а в более холодную погоду используется хлористый кальций. Кроме соляного раствора асфальт также может обрабатываться твердым материалом — песком.

Для «дорожников» песок — это просто и удобно, но для водителей песок на асфальте грозит сколами на стеклах и лакокрасочном покрытии. Его применение также приводит к повышенной пыльности покрытия, а также к засорению и заиливанию конструкций ливневых канализаций и систем дорожного дренажа. При этом материала используется до трех раз больше. Поэтому для борьбы с гололедом в наших условиях ничего лучше, чем реагенты и растворы на основе солей, пока не придумали.

Количество противогололедных материалов зависит от интенсивности снегопада, высоты сугроба и температуры воздуха. В среднем за сезон, а это 152 дня, на квадратный метр покрытия проезжей части скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска расходуется около 15 грамм реагента, учитывая, что за зиму на трассе выпадает от полутора до двух метров снега.

Расплавленный реагентами снег дорожники тщательно собирают на специально площадку, оборудованную фильтрами. С ноября по март с участка трассы длиной в 43 км вывозится в среднем пятьдесят тысяч кубометров снега. Снег превращается в воду, а все реагенты остаются в фильтрах, перед тем как вода уходит под землю, не нарушая естественный баланс окружающей среды.