Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора 18.10.2021 Партнерский материал

Большой поток машин может минимально вредить экологии, если автомобильная дорога специально сделана, чтобы помогать защищать окружающую среду. Вместе с «Северо-Западной концессионной компанией» подготовили серию публикаций о том, как на участке автодороги М-11 от Москвы до Солнечногорска сокращают негативное воздействие на экологию.

44 ЛОСа

С обеих сторон движения М-11 установлено 44 так называемых ЛОСа — локальных очистительных сооружений.

На проезжей части постоянно скапливаются отходы работы автомобилей, природный и бытовой мусор. На поверхности автострады остаются масло, тосол, бензин, а также песок. А ещё опавшая листва и ветви. И то, что выбрасывают из машин нерадивые водители и пассажиры.

Для уменьшения количества загрязняющих веществ и стоков с автодорог, вода с дороги собирается в очистные сооружения. Вот так ЛОС выглядит с дороги:

Сбор ливневых и талых вод с покрытия проезжей части, обочин, разделительных и краевых полос автодороги происходит благодаря специальным уклонам, системам дренажа мелкого заложения. Далее все это направляется по системам придорожных канав в очистные сооружения.

В основе действия ливневых канализаций лежит механическая очистка от песка, пыли, взвесей, грунта и прочего плавающего мусора, содержащегося в ливневых стоках. Она осуществляется в пескоуловителях, действие которых основано на принципе гравитационного отстаивания взвешенных веществ.

Эта сложная и многоэтапная система очистки позволяет снизить негативное воздействие нашей деятельности на экосистемы вокруг автомагистрали М-11.

В следующий раз расскажем про использование на дороге реагентов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, платная дорога м-11
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё Новости
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов Истории
Комедийное шоу «Женский Стендап» — 2 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Компьютерная томография зубов и ЛОР-органов в медицинском центре «Норма-XXI» Реклама
Фонарный столб в 18 микрорайоне нечаянно уронили на припаркованный автомобиль Новости
Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень — избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Утвержден проект застройки микрорайона ЦИЭ. Работы могут начать в конце октября Новости
Похудеть и зарядиться бодростью — студия танцев и йоги «Феникс» приглашает новичков на утренние занятия Реклама
Повторный прокат фильма Ридли Скотта «Гладиатор» — 21 октября в сети кинотеатров «Синема Парк» Афиша
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Скончался третий пострадавший в аварии у «Панфиловского» — водитель сгоревшей «Газели» Новости
Как будет выглядеть новая библиотека-гостиная в 20 микрорайоне, для которой скоро начнут ремонтировать помещение Истории
Водителя автобуса в Голубом, который высадил ребенка, наказали, но не уволили Новости
Полиция не стала расследовать ни одно из заявлений зеленоградцев о горящем мусоре. Для этого у нее есть три причины Истории
В московских школах и детсадах начали эксперимент по тестированию на ковид. Его должны проводить раз в две недели. По сути оно обязательно Новости
Дворы корпусов 2003—2010: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру