Большой поток машин может минимально вредить экологии, если автомобильная дорога специально сделана, чтобы помогать защищать окружающую среду. Вместе с «Северо-Западной концессионной компанией» подготовили серию публикаций о том, как на участке автодороги М-11 от Москвы до Солнечногорска сокращают негативное воздействие на экологию.
С обеих сторон движения М-11 установлено 44 так называемых ЛОСа — локальных очистительных сооружений.
На проезжей части постоянно скапливаются отходы работы автомобилей, природный и бытовой мусор. На поверхности автострады остаются масло, тосол, бензин, а также песок. А ещё опавшая листва и ветви. И то, что выбрасывают из машин нерадивые водители и пассажиры.
Для уменьшения количества загрязняющих веществ и стоков с автодорог, вода с дороги собирается в очистные сооружения. Вот так ЛОС выглядит с дороги:
Сбор ливневых и талых вод с покрытия проезжей части, обочин, разделительных и краевых полос автодороги происходит благодаря специальным уклонам, системам дренажа мелкого заложения. Далее все это направляется по системам придорожных канав в очистные сооружения.
В основе действия ливневых канализаций лежит механическая очистка от песка, пыли, взвесей, грунта и прочего плавающего мусора, содержащегося в ливневых стоках. Она осуществляется в пескоуловителях, действие которых основано на принципе гравитационного отстаивания взвешенных веществ.
Эта сложная и многоэтапная система очистки позволяет снизить негативное воздействие нашей деятельности на экосистемы вокруг автомагистрали М-11.
В следующий раз расскажем про использование на дороге реагентов.