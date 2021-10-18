Сбор ливневых и талых вод с покрытия проезжей части, обочин, разделительных и краевых полос автодороги происходит благодаря специальным уклонам, системам дренажа мелкого заложения. Далее все это направляется по системам придорожных канав в очистные сооружения.

В основе действия ливневых канализаций лежит механическая очистка от песка, пыли, взвесей, грунта и прочего плавающего мусора, содержащегося в ливневых стоках. Она осуществляется в пескоуловителях, действие которых основано на принципе гравитационного отстаивания взвешенных веществ.

Эта сложная и многоэтапная система очистки позволяет снизить негативное воздействие нашей деятельности на экосистемы вокруг автомагистрали М-11.

В следующий раз расскажем про использование на дороге реагентов.