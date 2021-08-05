Заканчивайте поездку во время действия дешевого тарифа

Мало кто знает, что оплата производится по времени выезда. То есть можно въехать на дорогу, когда еще действует дорогой тариф, а при выезде оплатить уже по низкому.

Например, въехав на М-11 с МКАД в районе 23:40 (действует максимальный тариф) и выехав перед Тверью после часа ночи, можно прилично сэкономить на проезде. Ехать около 130 км — это около часа двадцати езды с крейсерской скоростью.

Рассчитать цену проезда по всем участкам М-11 можно в калькуляторе на сайте m11-neva.ru. Самый низкий тариф — это ночной. Он действует с 1 ночи до 6 утра. Самый высокий — в пятницу вечером с 14 часов до 1 ночи в сторону области, когда все едут за город, и в воскресенье вечером с 14 часов до 1 ночи, когда все возвращаются домой.