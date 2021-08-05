Знание маленьких хитростей позволит ездить по платной дороге М-11 с большим удобством, а платить меньше.
Мало кто знает, что оплата производится по времени выезда. То есть можно въехать на дорогу, когда еще действует дорогой тариф, а при выезде оплатить уже по низкому.
Например, въехав на М-11 с МКАД в районе 23:40 (действует максимальный тариф) и выехав перед Тверью после часа ночи, можно прилично сэкономить на проезде. Ехать около 130 км — это около часа двадцати езды с крейсерской скоростью.
Рассчитать цену проезда по всем участкам М-11 можно в калькуляторе на сайте m11-neva.ru. Самый низкий тариф — это ночной. Он действует с 1 ночи до 6 утра. Самый высокий — в пятницу вечером с 14 часов до 1 ночи в сторону области, когда все едут за город, и в воскресенье вечером с 14 часов до 1 ночи, когда все возвращаются домой.
Ответ на вопрос очень простой, берите транспондер той дороги, по которой чаще ездите. Любой транспондер работает на всех платных дорогах, разница в скидках на проезд.
Если вы часто ездите по М-11 от Москвы до Твери, и тем более ближе, то берите транспондер М-11. Его можно бесплатно получить на дороге, либо оформить доставку. Ездите по М-4 — Tpass.
Если же вам без разницы, сколько платить за проезд — берите любой транспондер. С ним вы можете автоматически платить за проезд по специальным полосам. На них обычно меньше машин, а оплата происходит дистанционно.
Оформляя транспондер М-11, попросите у менеджера дополнительные крепления на лобовое стекло. Вам их выдадут бесплатно. Это удобно, если у вас несколько автомобилей в семье и один транспондер. Таким образом вы его сможете беспрепятственно переставлять в разные автомобили. Либо просто возьмите второй транспондер на тот же счет, куда прикреплен первый.
Очень важно правильно крепить транспондер. Часть водителей его и не крепят, а при проезде через пункт оплаты держат его в руке. Да, обычно он срабатывает, но для корректной работы его необходимо зафиксировать за зеркалом заднего вида. Особенно это касается автомобилей с лобовыми стеклами, не пропускающими радиосигналы. За зеркалом заднего вида расположено место с черной шелкографией для установки устройства.
Если ездить по М1, М3, М4, по ЦКАДу с транспондером, здесь со стоимостью все просто — есть скидка за проезд. А вот на М11 помимо скидки по транспондеру (кстати, она и не такая большая), есть разные абонементы на проезд:
- Абонементы на 10, 20 и 30 поездок
- Дачные абонементы на выходные (2 поездки) и на месяц (8 поездок)
- Новые абонементы «Рабочий день» для поездок по будним дням.
Принцип очень простой, чем чаще пользуешься дорогой, тем больше можно сэкономить.
Абонемент можно купить только на транспондер М-11. На другие транспондеры купить такие абонементы нельзя.
Если все пользуетесь транспондером, рекомендуем установить мобильное приложение «Транспондер». Во-первых, в нем удобно смотреть и пополнять баланс счета транспондера.
Во-вторых, абонемент «Рабочий день» для поездок по будням можно купить только в мобильном приложении. Смысл этого абонемента — дополнительная скидка на обратную поездку в рабочие дни.
Также в приложении есть удобный калькулятор поездки по всей М-11.
Еще один лайфхак, как правильно ехать с багажником (боксом) наверху машины. На платных дорогах установлены тарифы четырех категорий. Грубо говоря, идет деление мотоциклы и легковые автомобили, небольшие коммерческие автомобили, типа «Газели», грузовые автомобили и автобусы, фуры — в зависимости от высоты автомобиля и количества осей. Чем выше категория, тем выше тариф на проезд.
Превалирующая часть автомобилей — категория 1 (высота до двух метров). А вот теперь предположим, что вы установили багажный бокс на крышу своего автомобиля. За счет этого высота автомобиля вместе с багажником стала превышать два метра. На пункте оплаты на полосах проезда установлены специальные датчики, которые автоматически определяют категорию, измеряя высоту и количество осей.
Проезд с багажником будет определен автоматически, как проезд автомобиля 2-й категории. Таким образом, будет установлен повышенный тариф. Что же в этом случае делать?
- Если оплачиваете проезд наличными или банковской картой, выберите для оплаты полосу с кассиром. Он сделает необходимую корректировку. При оплате в терминале самообслуживания, если вы увидите некорректный тариф на экране, необходимо связаться с оператором, нажав соответствующую кнопку вызова на терминале и объяснить ситуацию. Оператор скорректирует стоимость проезда.
- При проезде с транспондером можно также поехать на на полосу с кассиром, снять транспондер с крепления и передать его кассиру — он сделает платеж. Либо можно проехать по автоматической полосе без кассира, будет списана сумма как за проезд категории 2, а позже в личном кабинете оспорить поездку — оператор обработает запрос и сделает коррекцию.
Хороший асфальт, отсутствие светофоров подмывает ехать быстро — скорость не чувствуется. Но на М-11 тоже есть ограничение скорости — от 110 км/ч до 130 км/ч — и тоже установлены камеры фиксации скорости. Обидно будет получить штраф на платной дороге. Не стоит забывать, что на высоких скоростях увеличивается расход топлива, а заправок на М-11 пока еще не так много. Кроме того, на высокой скорости резко возрастает выброс CO2 и природа не скажет вам спасибо. Ну и, конечно же, превышение скорости значительно увеличивают риск ДТП.
М-11 — одна из самых безопасных дорог в России. Барьерное ограждение, разделяющее потоки, превосходное дорожное покрытие, продуманные развязки и съезды, отсутствие перекрестков — все это способствует безопасному вождению. Да, иногда случаются ДТП, сразу же на помощь приезжают аварийные комиссары, которые ограждают место ДТП, оказывают посильную помощь, вызывают экстренные службы. Также на платной дороге служба эвакуации, которая при необходимости бесплатно осуществят эвакуацию в пределах дороги.
Главное помнить, что если у вас что-то произошло на дороге, поломка или ДТП, не стойте на проезжей части, перейдите за барьерное ограждение в безопасное место, вызовите аварийного комиссара и ждите его приезда. На загородных автомагистралях высокие скорости, и кто-то может не справится с управлением и врезаться в стоящий на проезжей части автомобиль. Последствия могут быть необратимыми.
Чтобы вызвать авариного комиссара, наберите на мобильном телефоне *2011. Это телефон работает на всей М-11.