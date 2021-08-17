С начала августа изменились условия проезда по платным участкам М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (с 58-го по 684-й км) — для всех легковых автомобилей, независимо от того, с транспондером или без, отменили дешевый тариф в ночное время, а также все скидки по транспондерам. Стоимость проезда по этим участкам дороги сравнялась для всех типов оплат.

Но эти изменения произошли только на участках Автодора. На головном участке М-11, от Москвы до Солнечногорска, который обслуживает Северо-Западная концессионная компания, тарифы и условия проезда не менялись.

Как и прежде, самый выгодный тариф на проезд по дороге действует в ночное время с 1 ночи до 6 утра. А для владельцев транспондера М11 есть программа скидок, которая подходит для разных типов поездок. Например, абонементы на 10, 20 и 30 поездок для тех, кто пользуется дорогой ежедневно. А в последнее время большой популярность пользуются дачные абонементы на одни выходные — на поездку туда и обратно, а также на все выходные месяца — восемь поездок.

Недавно были представлены специальные абонементы, позволяющие получить дополнительную скидку на обратную поездку, совершаемую в этот же день. Данное предложение распространяется для поездок в рабочие дни и доступно для пользователей мобильного приложения Транспондер.