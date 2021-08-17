Транспондер М-11 по-прежнему самый выгодный способ для поездок на участке Москва—Солнечногорск 17.08.2021 Партнерский материал

С начала августа изменились условия проезда по платным участкам М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (с 58-го по 684-й км) — для всех легковых автомобилей, независимо от того, с транспондером или без, отменили дешевый тариф в ночное время, а также все скидки по транспондерам. Стоимость проезда по этим участкам дороги сравнялась для всех типов оплат.

Но эти изменения произошли только на участках Автодора. На головном участке М-11, от Москвы до Солнечногорска, который обслуживает Северо-Западная концессионная компания, тарифы и условия проезда не менялись.

Как и прежде, самый выгодный тариф на проезд по дороге действует в ночное время с 1 ночи до 6 утра. А для владельцев транспондера М11 есть программа скидок, которая подходит для разных типов поездок. Например, абонементы на 10, 20 и 30 поездок для тех, кто пользуется дорогой ежедневно. А в последнее время большой популярность пользуются дачные абонементы на одни выходные — на поездку туда и обратно, а также на все выходные месяца — восемь поездок.

Недавно были представлены специальные абонементы, позволяющие получить дополнительную скидку на обратную поездку, совершаемую в этот же день. Данное предложение распространяется для поездок в рабочие дни и доступно для пользователей мобильного приложения Транспондер.

Лайфхак для поездок в Питер на выходные

Если ехать на выходные из Москвы в Санкт-Петербург, рассчитайте время так, чтобы въехать на М-11 и выехать с нее перед Тверью сразу после часа ночи. Тогда будет действовать самый низкий тариф. И прихватите с собой транспондер М11. Так можно сэкономить 570 рублей, заплатив всего 600 рублей (вместо 1170). Ранее мы уже писали, что тариф рассчитывается по факту выезда с дороги, и не важно, когда вы на нее въехали. А на обратном пути подъезжайте к Москве к часу ночи (понедельника), сэкономив таким образом 620 рублей, а заплатите 600 рублей по транспондеру вместо 1220.

Информация о скидках и абонементах размещена на сайте дороги m11-neva.ru

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Метки:
автомобиль, платная дорога м-11
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Транспондер М-11 по-прежнему самый выгодный способ для поездок на участке Москва—Солнечногорск Партнерский материал
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