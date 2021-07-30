Приведём пример типичной ситуации, которая приводила к смертям водителей и пассажирам при ДТП на скоростных дорогах. Происходит авария, водители останавливаются на проезжей части посреди автомагистрали, где средняя скорость потока составляет 110 км/ч, выходят из автомобиля для того, чтобы установить знак аварийной остановки. А в них на полном ходу врезается автомобиль, вовремя не среагировавший на стоящие посреди скоростной дороги автомобили.

Подобные аварии неоднократно происходят и на загородных трассах. Буквально недавно московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) привлек внимание к «громкой» аварии на МКАДе со смертельным исходом, когда водители остановились в центре проезжей части в ожидании полиции и врезался другой автомобиль, вовремя не среагировавший.