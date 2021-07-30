Высокая разрешенная скорость на автомагистралях, к которым относится МКАД или трасса М-11, требует от водителей особой внимательности — ДТП на них могут привести к более серьезным последствиям. А правила безопасного поведения в случае ДТП отличаются от обычных городских дорог. Рассказываем, почему съезд на обочину при аварии не будет считаться нарушением, фотографировать машину на месте ДТП не нужно, а останавливаться на полосе движения — категорически запрещено.
Приведём пример типичной ситуации, которая приводила к смертям водителей и пассажирам при ДТП на скоростных дорогах. Происходит авария, водители останавливаются на проезжей части посреди автомагистрали, где средняя скорость потока составляет 110 км/ч, выходят из автомобиля для того, чтобы установить знак аварийной остановки. А в них на полном ходу врезается автомобиль, вовремя не среагировавший на стоящие посреди скоростной дороги автомобили.
Подобные аварии неоднократно происходят и на загородных трассах. Буквально недавно московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) привлек внимание к «громкой» аварии на МКАДе со смертельным исходом, когда водители остановились в центре проезжей части в ожидании полиции и врезался другой автомобиль, вовремя не среагировавший.
В соответствии с ПДД в случае дорожно-транспортного происшествия водитель обязан немедленно остановить транспортное средство". Но как разъяснял Александр Евсин из ЦОДД: «Съезд на обочину для оформления ДТП не является оставлением места ДТП. Оставление места — это когда участник скрывается вообще с места происшествия, желая избежать ответственности. А в данном случае это принятие необходимых мер безопасности для оформления ДТП в ближайшем более безопасном месте».
В пункте 2.6.1 ПДД указано, что необходимо зафиксировать любыми возможными способами обстоятельства ДТП, съехать на обочину и оформить ДТП схемой. На М-11 установлены камеры видеонаблюдения, которые покрывают всю проезжую часть для контроля безопасности службой аварийных комиссаров оператора платной дороги — компанией ОССП. Поэтому покидать машину и фотографировать в полосе движения на магистрали водителя не требуется, правоохранительные органы могут получить все видеоматериалы по запросу.
Раздел 16 ПДД однозначно запрещает остановку на магистралях и дорогах для автомобилей. И требует при вынужденной остановке (ДТП частный случай вынужденной остановки) немедленно уйти с полосы движения на обочину. Это очень серьезный запрет, не менее важный, чем запрет проезда на красный свет.
Также в ст. 2.7 КоАП есть фраза «Крайняя необходимость», которая разрешает и предписывает гражданину отклоняться от административных требований в случае, если это влечёт угрозу жизни и здоровью. Остановка на магистрали в полосе движения - это чрезвычайная опасность для жизни и здоровья.
Если на скоростной автомагистрали произошло ДТП, не надо останавливаться в полосе движения, выходить и пытаться поставить знак аварийной остановки или сфотографировать произошедшее, поскольку уже в этот момент водитель и пассажиры находятся в чрезвычайной зоне риска. Необходимо включить аварийный сигнал и сместиться на обочину в безопасное место, остановиться. Рекомендуется надеть светоотражающий жилет, покинуть автомобиль перебраться за ограждение и вызвать авариного комиссара по телефону *2011. Соблюдение подобных правил действительно чрезвычайно важно и помогут сохранить вашу жизнь.