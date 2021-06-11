Ежедневно 6500 автомобилей из Зеленограда и обратно выезжают на платную дорогу. И другие цифры о трассе М-11 11.06.2021 Партнерский материал

Первый участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска открылся в тестовом режиме в конце 2014 года. В течение всего года движение было бесплатным и за это время по скоростной автомагистрали проехали около пяти миллионов автомобилей. Через год на дороге ввели плату за проезд. За это время зеленоградские водители воспользовались платной трассой более 12,5 млн раз. Каждый день в среднем около 6500 автомобилей из Зеленограда и обратно выезжают на платную автомагистраль.

Около 60% поездок совершается с использованием транспондера (электронное устройство для автоматической оплаты). Так оплачивать проезд получается быстрее и выгоднее. В целом, жители Зеленограда лидеры по использованию транспондеров на М-11.

На втором месте идут банковские карты. Доля таких оплат составляет сегодня 30%. И всего 10% всех оплат составляют проезды за наличные. При этом еще несколько лет назад оплата наличными средствами уверенно занимала второе место, но пандемия внесла свои корректировки.

Маршрут в сторону Зеленограда — один из самых популярных на М-11 после съезда на МКАД. Большая часть проездов совершается в будние дни утром и вечером, когда все едут на работу и возвращаются домой.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Родственники юноши, умершего в больнице после наезда автомобиля, разыскивают очевидцев происшествия. Следствие идет уже полгода Новости
Ежедневно 6500 автомобилей из Зеленограда и обратно выезжают на платную дорогу. И другие цифры о трассе М-11 Истории
Перевод детских медкарт в электронный вид отложили на следующий год Новости
За сильный шум по ночам предлагают наказывать собственников и арендаторов квартир. Такие запреты уже есть, и они не работают. С новыми тоже могут быть проблемы Истории
Улицу в Андреевке и дорогу от Менделеево к Льялово отремонтируют этим летом Новости
На остановке «Дворец единоборств» полиция искала бомбу Новости
Дело об убийстве подростка в Голубом передано в суд. Обвиняемому грозит максимум 15 лет Новости
История деревни Горетовка в 20 веке: от колхоза «Новая жизнь» до очищения от навоза Истории
Грустная собака несколько дней провела рядом с остановкой 400-го в ожидании хозяина Жизнь
Парковку возле «Электрона» закрыли и свободного въезда на неё уже не будет. Здесь ставят шлагбаум Новости
Число заболевших ковидом снова бьет рекорды. Мэрия ужесточает контроль за ношением масок и перчаток в кафе, ТЦ и транспорте Новости
«Водители подняли вой, потому что зашли на их территорию». Константин Антонович о светофорах с белым человечком, водителях-дегенератах и внимательности пешеходов Истории
Спектакль театра «Ведогонь» «Рикки-Тикки-Тави». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Новости
Станцию проката велосипедов открыли на площади Юности Новости
Всероссийский турнир по регби — с 10 по 20 июня на регбийном стадионе у парка Победы Афиша
Несколько машин пытались угнать за одну ночь на площади Юности, в 4-м и 10-м микрорайонах. Две попытки удались Новости
В корчме «Диканька» сняли эпизоды сериала «Дипломат» Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Вдоль Сосновой аллеи срубили зеленые деревья. Префектура утверждает, что это сухостой, но местные жители не верят Новости
Для строительства скоростной железной дороги снесут гаражи на Новокрюковской улице Новости
«Это бар» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем три депозита Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Массовые проверки автомобилей проводит автоинспекция по всему городу. Проезды сузили до одной полосы — образуются заторы Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Ленинградское шоссе вошло в топ-3 самых загруженных трасс столицы Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Прививку от ковида намерены включить в национальный календарь. Это позволит отстранять от работы непривитых учителей, врачей, коммунальщиков и соцработников Новости
Выставка «Про город» — в музее Зеленограда в корпусе 1410 Афиша
На Заводской улице хотят построить крупный производственный комплекс. Для этого объединили несколько мелких участков Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру