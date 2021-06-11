Около 60% поездок совершается с использованием транспондера (электронное устройство для автоматической оплаты). Так оплачивать проезд получается быстрее и выгоднее. В целом, жители Зеленограда лидеры по использованию транспондеров на М-11.

На втором месте идут банковские карты. Доля таких оплат составляет сегодня 30%. И всего 10% всех оплат составляют проезды за наличные. При этом еще несколько лет назад оплата наличными средствами уверенно занимала второе место, но пандемия внесла свои корректировки.

Маршрут в сторону Зеленограда — один из самых популярных на М-11 после съезда на МКАД. Большая часть проездов совершается в будние дни утром и вечером, когда все едут на работу и возвращаются домой.