Первый участок трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска открылся в тестовом режиме в конце 2014 года. В течение всего года движение было бесплатным и за это время по скоростной автомагистрали проехали около пяти миллионов автомобилей. Через год на дороге ввели плату за проезд. За это время зеленоградские водители воспользовались платной трассой более 12,5 млн раз. Каждый день в среднем около 6500 автомобилей из Зеленограда и обратно выезжают на платную автомагистраль.
Около 60% поездок совершается с использованием транспондера (электронное устройство для автоматической оплаты). Так оплачивать проезд получается быстрее и выгоднее. В целом, жители Зеленограда лидеры по использованию транспондеров на М-11.
На втором месте идут банковские карты. Доля таких оплат составляет сегодня 30%. И всего 10% всех оплат составляют проезды за наличные. При этом еще несколько лет назад оплата наличными средствами уверенно занимала второе место, но пандемия внесла свои корректировки.
Маршрут в сторону Зеленограда — один из самых популярных на М-11 после съезда на МКАД. Большая часть проездов совершается в будние дни утром и вечером, когда все едут на работу и возвращаются домой.