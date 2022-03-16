Максим: «Все родственники мужского пола бухали довольно жестко»

Максиму 39 лет, из которых 20 он употреблял алкоголь и наркотики. В 16 лет он уже не мог оставаться трезвым больше недели.

— Я рос в обычной семье и употреблять тоже стал обычно: сначала алкоголь, потом легкие наркотики, потом тяжелые. Удовольствие от употребления я само собой получал, но, сколько себя помню, всегда хотел бросить, — вспоминает он, — Но всё всегда заканчивалось одинаково. Через какой-то промежуток времени (короткий в моём случае) мне становилось настолько тяжело психологически — скука, тоска, недовольство, злость делали мою жизнь невыносимой, что я опять начинал употреблять.

В школе у Максима было мало друзей, он с трудом сходился с людьми. Отношения с семьёй тоже не ладились: постоянная ругань с родными вошла в привычку. Особенно с матерью то из-за невыполненной домашки, то из-за пьянок.

Отец тем временем постоянно пил, а когда Максим был подростком, ушёл из семьи. Вообще «все родственники мужского пола бухали довольно жестко». Женская половина семьи была созависимой.

В первый раз Максим попробовал алкоголь, когда ему было 11-12 лет. Тогда все вокруг твердили, что пить нельзя, но свой же запрет нарушали. Этот пример взрослых, несоответствие их слов с поступками и подтолкнуло его тогда к «запретному плоду», считает Максим.

— В юности употребление было не так ярко выражено. Какое-то время я занимался спортом, это помогало сохранять эмоциональный тонус. Но с помощью алкоголя и наркотиков поднять настроение было в разы проще. И они, конечно, победили.

В 20 лет Максим попробовал наркотики. Они очень быстро заменили алкоголь, и жизнь сосредоточилась вокруг них.

— Ничего без них уже не происходило. Работа, отдых — все было связано с наркотиками. Очень быстро я понял что это проблема и так же быстро что ничего с ней поделать не могу, — вспоминает он. Ни самостоятельные попытки «завязать», ни усилия матери ни к чему не приводили.