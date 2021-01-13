Чтобы привязать «Тройку» к своему аккаунту в приложении «Метро Х», надо или указать две станции метро, где проходили последний раз по этой карте, или пополнить её на определенную сумму.

Для зеленоградцев, которые редко выезжают в Москву, способ с указанием станций метро не годится.

А второй способ хорошо работает, если в вашем телефоне есть функция NFC и вы можете сами записать деньги на карту. Иначе придется опять же ехать либо в на ближайшую станцию метро или в одну из немногочисленных зеленоградских точек для пополнения «Тройки».