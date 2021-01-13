1
Выпущено мобильное приложение с персонализацией карты «Тройка». Что с ним не так для зеленоградцев 13.01.2021 ZELENOGRAD.RU

В обновленном приложение «Метро Москвы», и в новой версии карту «Тройка» можно привязать к номеру телефона и переносить деньги с одной карты на другую. Таким образом, если карта потеряется, то деньги не пропадут. По сообщению мэрии, этой возможностью воспользовалось уже четверть миллиона человек. Однако зеленоградцам, не бывающим в Москве, воспользоваться новой услугой может быть не так просто.

Чтобы привязать «Тройку» к своему аккаунту в приложении «Метро Х», надо или указать две станции метро, где проходили последний раз по этой карте, или пополнить её на определенную сумму.

Для зеленоградцев, которые редко выезжают в Москву, способ с указанием станций метро не годится.

А второй способ хорошо работает, если в вашем телефоне есть функция NFC и вы можете сами записать деньги на карту. Иначе придется опять же ехать либо в на ближайшую станцию метро или в одну из немногочисленных зеленоградских точек для пополнения «Тройки».

Читайте также
Как пополнить карту «Тройка» в Зеленограде

Ещё один минус в привязке «Тройки» к личному кабинету в мобильном приложении — возможность отслеживать ваши перемещения. Сейчас мэрия создаёт новую систему хранения персональных данных жителей. К уже имеющимся сведениям о паспорте, СНИЛС и полисе ОМС добавят информацию о фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных, а также о транспорте и карте «Тройка». Предполагается, что новый сервис с собранными в одном месте данными ускорит предоставление госуслуг. С другой стороны, централизация хранения и обработки данных повысит риск утечек.

Читайте также
Мэрия создаст единую систему с информацией о москвичах. Здесь соберут данные о доходах, семье, школьных оценках и домашних животных
Будете ли вы персонализировать свою карту «Тройка»?
Да, уже сделал
Планирую сделать
Нет, не буду
Проголосовали 62 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
карта "тройка"
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
54 минуты назад
Ну приложение так и называется - Метро Москвы, действительно очень важная часть системы транспорта, а в "подмосковный город Зеленоград" оно не приедет, он ждёт МЦД:) Пополнить, и всё. Вообще, наверное, актуально именно для активно пользующихся транспортом. А если время от времени, не такая уж это ценность, чтобы привязывать к номеру телефона.
Кстати, не знаете - пройдёт ли всё-таки D3 до Алабушево?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Когда это происходит дольше двух недель, страдать начинают все». Что думают о дистанционном обучении школьные учителя и преподаватели вузов Истории
«Жилищник» нарисовал парковку на тротуаре. Оставленные там машины эвакуировали, но виноваты водители Истории
«Выявить у ребенка заболевания на ранних стадиях». Почему лучше подождать с возвращением в Зеленоград кабинета спортивного врача в прежнем формате. Объясняет тренер по регби Сергей Вельмушкин Истории
Выпущено мобильное приложение с персонализацией карты «Тройка». Что с ним не так для зеленоградцев Истории
Как скоростная железная дорога до Питера позволит через три года запустить больше электричек из Зеленограда в Москву Истории
На всех «зебрах» через широкие дороги решили поставить светофоры. Специалисты объясняют, почему это хорошо и не приведет к заторам Истории
Шесть утренних электричек на Москву стали приезжать быстрее Новости
Мэрия создаст единую систему с информацией о москвичах. Здесь соберут данные о доходах, семье, школьных оценках и домашних животных Новости
Спор о сносе «Зеленопарка» закончился мировым соглашением. Суд длился пять лет Новости
Префектура попросила поставить светофоры ещё на восьми пешеходных переходах. Причина — стало больше погибших и раненых в ДТП Новости
Как места родителей в управляющих советах школ занимают учителя. И почему это плохо Истории
Школы, детсады и колледжи Московской области закончили с дистанционным обучением Новости
Камеры контроля нарушений поставят ещё на трёх перекрёстках. В прошлом году там были аварии с пострадавшими Новости
Проезд по участку ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11 стал платным Новости
История «Флейты» — дома длиной в полкилометра и архитектурной достопримечательности Зеленограда. Как его строили и как в нём живётся Истории
Рядом с Зеленоградом планировали вырубить более 100 гектаров леса. На конкурс никто не заявился, а один участок включили по ошибке Новости
«Учиться плавать и кайфовать от этого». В Зеленограде открылась школа плавания Swim Shot Истории
Перехватывающая парковка открылась возле метро «Пятницкое шоссе». Она бесплатная, если потом поехать на метро Новости
«Напишете заявление — мы вас найдем и зарежем». Виновники ДТП избили несовершеннолетнего пассажира ехавшей впереди машины, а потом устроили слежку Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Советы
© 1997–2021 Зеленоград.ру