В обновленном приложение «Метро Москвы», и в новой версии карту «Тройка» можно привязать к номеру телефона и переносить деньги с одной карты на другую. Таким образом, если карта потеряется, то деньги не пропадут. По сообщению мэрии, этой возможностью воспользовалось уже четверть миллиона человек. Однако зеленоградцам, не бывающим в Москве, воспользоваться новой услугой может быть не так просто.
Чтобы привязать «Тройку» к своему аккаунту в приложении «Метро Х», надо или указать две станции метро, где проходили последний раз по этой карте, или пополнить её на определенную сумму.
Для зеленоградцев, которые редко выезжают в Москву, способ с указанием станций метро не годится.
А второй способ хорошо работает, если в вашем телефоне есть функция NFC и вы можете сами записать деньги на карту. Иначе придется опять же ехать либо в на ближайшую станцию метро или в одну из немногочисленных зеленоградских точек для пополнения «Тройки».
Ещё один минус в привязке «Тройки» к личному кабинету в мобильном приложении — возможность отслеживать ваши перемещения. Сейчас мэрия создаёт новую систему хранения персональных данных жителей. К уже имеющимся сведениям о паспорте, СНИЛС и полисе ОМС добавят информацию о фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных, а также о транспорте и карте «Тройка». Предполагается, что новый сервис с собранными в одном месте данными ускорит предоставление госуслуг. С другой стороны, централизация хранения и обработки данных повысит риск утечек.
Кстати, не знаете - пройдёт ли всё-таки D3 до Алабушево?