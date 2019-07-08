Через мобильное приложение

Пополнить «Тройку» на фиксированную сумму или записать проездной можно с помощью мобильных приложения. Например, «Мосгорпасс», «Метро Москвы» или «Мой проездной». Пользователь выбирает, что записать на «Тройку», оплачивает с помощью банковской карты, прикладывает «Тройку» к телефону и билет/переведенные деньги сразу записываются на транспортную карту.

Но эта функция доступна только пользователям смартфонов Android с технологией NFC. Причем, не все модули NFC поддерживают работу с чипами Mifare Classic, поэтому не все устройства работают с картами «Тройка». Таблицу совместимости можно посмотреть здесь. Айфоны так не работают. Если ваш телефон не подходит, попробуйте найти знакомого с подходящим телефоном — он может пополнить вашу «Тройку» со своей карты, а вы отдадите ему деньги.