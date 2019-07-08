Карта «Тройка» действует в Зеленограде, как и в остальной Москве, но вот пополнить «Тройку» онлайн или удаленно — без активации в метро — не так просто, а метро у нас пока нет. Рассказываем, где и как можно мгновенно записать проездной или положить деньги на счет «Тройки» без поездки в Москву.
Кассы «Мосгортранса» расположены возле остановки «Океан» (где останавливается 400-й автобус) и рядом со станцией Крюково. К сожалению, кассы работают с 7 до 20, их также могут внезапно закрыть.
Пополнить «Тройку» на фиксированную сумму или записать проездной можно с помощью мобильных приложения. Например, «Мосгорпасс», «Метро Москвы» или «Мой проездной». Пользователь выбирает, что записать на «Тройку», оплачивает с помощью банковской карты, прикладывает «Тройку» к телефону и билет/переведенные деньги сразу записываются на транспортную карту.
Но эта функция доступна только пользователям смартфонов Android с технологией NFC. Причем, не все модули NFC поддерживают работу с чипами Mifare Classic, поэтому не все устройства работают с картами «Тройка». Таблицу совместимости можно посмотреть здесь. Айфоны так не работают. Если ваш телефон не подходит, попробуйте найти знакомого с подходящим телефоном — он может пополнить вашу «Тройку» со своей карты, а вы отдадите ему деньги.
Записать любой билет на карту «Тройка» и пополнить социальную карту учащегося или студента без последующей активации можно с помощью терминалов «Элекснета». Они стоят в горбольнице и поликлинике (бывшая 65-я) на Каштановой аллее, в ТЦ «Семейный» в корпусе 900, в ТЦ «Панфиловский», в супермаркете «Лента» на улице Гоголя, в торговом доме «Крюково» на Новокрюковской улице, в роддоме на улице Александровка, в «Ашане» в «Зеленопарке» и соседнем «Леруа Мерлен», а также в андреевском «Ашане». Актуальные список на сайте «Элекснета».
Те же возможности, что и «Элекснет», предоставляют терминалы МКБ. Они стоят в ТЦ «Столица» в корпусе 124, пиццерии «Папа Джонс» в корпусе 126, в ТЦ «Столица» в 14 и 23 микрорайонах, в аптеке в корпусе 1204, в «Ленте» на улице Гоголя, в «Иридиуме» на Крюковской площади, в торговом доме «Крюково» на Новокрюковской (возле магазина «Улыбка радуги»), в супермаркете «Верный» в корпусе 1519, в отделении МКБ в корпусе 1522, в ТЦ «Грин» в 15 микрорайоне, в поликлинике 201 в 20 микрорайоне, на заправке «Татнефть» на Георгиевском шоссе (рядом с гипермаркетом Serglos). Актуальные список на сайте МКБ.
Пополнить «Тройку» удаленно через сайт «Московский транспорт» или отправив sms troika на номер 3210. Это удобно, но увы — придется ехать в метро и активировать платеж на желтых терминалах — они установлены в вестибюлях каждой станции. Активировать — это значит, что платеж надо записать, без этого деньги на карту «Тройка» не придут. Если вы сами не бываете в Москве, попробуйте найти знакомого, который активирует вашу «Тройку», когда будет в метро.
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