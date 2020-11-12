Zolgensma — препарат, разрешенный только в США. Семья Дмитриенко должна была лететь туда в клинику, но эпидемия коронавируса и карантин сорвали эти планы. Препарат Тимуру ввели в Москве, в педиатрии имени Вельтищева. Реабилитацией родители в основном занимаемся сами, им помогают несколько реабилитологов. «Профильных специалистов, к сожалению, до сих пор нет, потому что всего полгода назад начали лечить этим препаратом в России», — отметил Артем.

По его словам, сейчас семья старается справляться своими силами, хотя и оказалось, что все, «связанное с восстановлением, с инвалидами, в России стоит неимоверных денег»: прогулочная коляска для таких детей стоит около 350 тысяч рублей, вертикализатор (приспособление для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) — 300 тысяч.

«Самое главное, что нам помогли собрать на препарат, мы будем благодарны всю жизнь. Самое главное, что спасли жизнь, теперь мы боремся за здоровье. Нам пока помогать не надо: если у кого-то есть желание и возможность, лучше помочь другим деткам», — считает папа Тимура.