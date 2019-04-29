Обращение в суд с требование демонтировать остекление балкона после жалобы то ли на протекающую крышу, то ли на плесень — это не месть, а последний способ решить проблему, в которой сам житель и виноват. Так инженер «Жилищника района Силино» Елена Ф. ответила жителю 11 микрорайона после публикации истории о том, как управляющая компания в качестве мести подала в суд, а потом просто перестала на него приходить.

Напомним кратко: житель Ответ коммунальщиков по поводу «мести жителям» просил устранить течь в козырьке лоджии. В управляющей компании сказали, что влага образуется из-за того, что лоджия застеклена. Через два месяца он получил повестку в суд — управа требовала демонтажа остекления. Суд свелся фактически к соглашению: житель ничего не просит у «Жилищника», а тот разрешает оставить лоджию застекленной.



По словам инженера «Жилищника», «всё было не так». Мужчина обратился по поводу течи козырька в 2015 году, и эти работы, уверяет Елена, «Жилищник» выполнил. А в прошлом году была плесень на балконе, обращение от отца заявителя (он живет в той же квартире) было именно по этому вопросу. «Это последний этаж, над ними улица, — сказал инженер. — Температурный режим на лоджии и на улице должен быть одинаковым. Стеклопакеты создают тепло, появляется влажность, толщина плит перекрытия на это не рассчитана. Образуется точка росы и растет плесень. Чтобы её не было, надо всё время проветривать, не закрывать окно, либо демонтировать стеклопакеты».

Всё это было разъяснено жителю, но последовало второе заявление «по плесени». «Если люди обращаются постоянно с одной и той же проблемой, не понимают разъяснений, — а нам же надо реагировать, от нас требуют решить проблему, — у нас остается только один выход — обязать их это сделать», объяснила сотрудница «Жилищника» иск в суд. «У нас есть заявление от жителя, что проблемы с кровлей у него нет, и что он просит отозвать судебный иск», подчеркнула Елена (заявление действительно было написано, когда шло судебное разбирательство, но оно не является официальным мировым соглашением, поскольку не утверждено судом - Zelenograd.ru).