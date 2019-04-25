Раньше зеленоградские управляющие компании мстили жителям за жалобы на портал «Наш город», присылая к ним «на разборки» дворников, электриков, мастеров по благоустройству и прочий свой персонал. А теперь придумали, как и перед мэрией отчитаться, и конкретному жалобщику насолить. Вот две истории — одна длинная, другая короткая.
Удивительная своей неприкрытой мстительностью история произошла в прошлом году в одной из 22-этажек 11 микрорайона. Хозяин квартиры на последнем этаже заметил, что козырек над балконом начал сильно протекать. Козырек не самовольный, он запроектирован при строительстве корпуса. Это важно — фактически была проблема на крыше, за которую отвечает управляющая компания. В козырьке образовалась дырка, которую надо было заделать. С этой просьбой житель и обратился в «Жилищник».
Оттуда пришла инженер Филимонова и сказала, что всё это из-за остекленного балкона, а дырка и течь её совершенно не волнуют. Мужчина немного поспорил со специалистом «Жилищника», поскольку сам занимается строительством и понимает специфику. Инженер составила акт, сказала: «Ждите» — и ушла. А через два месяца хозяин квартиры получил повестку в районный суд.
Управа района Силино — истец — потребовала от жителя «привести фасад дома в проектное состояние путем демонтажа рам остекления лоджий». Проще говоря, сломать остекление своей лоджии, поскольку по проекту её быть не должно. По этой логике подать в суд можно на жильцов большинства домов в Зеленограде, потому что они запроектированы без остекленных балконов. Ответчик пошёл в «Жилищник» с единственным вопросом «за что?». «Не надо было к нам ходить и просить», сообщили в частной беседе в «Жилищнике».
Даже судья засомневалась — а как демонтаж рам и стекло одной лоджии восстановит внешний вид фасада, если все остальные застекленные? Судебные разбирательства длились несколько месяцев, ответчик предлагал договориться и уже никаких претензий «Жилищнику» не предъявлял. Более того, сам забрался на крышу дома и заделал дыру в козырьке. На это ушло, как он рассказал, 15 минут.
В итоге представители «Жилищника» перестали приходить в суд, и иск управы судья оставил без рассмотрения. Это формально. А фактически человеку потрепали нервы, сорвали отпуск и заставили договориться — вы к нам не ходите, ничего не просите, а мы разрешаем вам не демонтировать рамы на лоджии.
Мужчина жаловался в прокуратуру, усмотрев в действиях инженера «Жилищника» личную месть. Прокуратура ответила, что проверку проведет, но о её результатах заявителю так и не сообщили. Очевидно, что работу юриста, который представлял «Жилищник» в суде, оплачивали в итоге мы с вами.
«Я так просила пандус починить в подъезде, так как из двух полозьев присутствовало только одно, — написала жительница в группе „Подслушано Зеленоград“. — Пришли и демонтировали оставшееся. И отчитались, что так как пандуса нет, то и ремонтировать нечего. А для установки нового пандуса надо собрать общедомовое собрание».
А с вами случались такие истории? Поделитесь ими — в комментариях или на news@zelenograd.ru
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