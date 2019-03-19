Автобусы 400э у метро «Ховрино» начали загружаться в начале посадочной платформы. Как рассказал наш читатель, еще в четверг, 14 марта, экспрессы останавливались в середине платформы, а в понедельник, 18-го, — уже на новом месте.

Оказалось, что официально остановку не переносили. Как рассказали Zelenograd.ru в «Мосгортрансе», неизвестные по собственной инициативе переместили указатель остановки 400-го экспресса, и автобусы начали останавливаться там, где его установили.

Во вторник, 19 марта, указатель вернули на прежнее место, автобусы, как и раньше, останавливаются посередине посадочной платформы.

Одна из наших читателей написала, что указатель остановки перенесли таксисты, чтобы очередь не мешала им ловить пассажиров. На глазах изумленных пассажиров четверо мужчин молодцеватого вида оттащили указатель в начало платформы. «Когда автобус подъехал на старое место, [таксист] влез к водителю и объяснил, что они тут „остановка перенесли“», — рассказала подписчица. И это не шутка.