В понедельник, 18 марта, пассажиры вновь не сразу нашли конечную остановку 400-го экспресса у метро «Ховрино». Выяснилось, что с середины посадочной платформы она переехала к началу площадки, сообщил наш читатель.

Заранее о переносе остановки на несколько метров вперед пассажиров не предупредили. С какой целью это сделали, также пока не ясно. В зеленоградском автокомбинате не в курсе ситуации, в «Мосгортрансе» изменение пока не прокомментировали.

Возможно, остановку передвинули, чтобы хоть как-то упорядочить очередь. В вечерний час пик очередь на 400э буквально окольцовывает посадочную платформу, теперь, вероятно, она сможет просто растягиваться и не будет так сильно мешать пассажирам других автобусов и прохожим.

Несмотря на многочисленные жалобы зеленоградцев, проблема очереди на экспресс не решается. Предполагалось, что с переносом конечной от «Речного вокзала» к «Ховрино», маршрут сократится и за счет этого автобусы смогут делать больше оборотных рейсов. Соответственно — сократятся интервалы между ними. Однако заявленные «Мосгортрансом» интервалы движения между автобусами в 3-4 минуты в часы пик, как свидетельствуют очевидцы, не соблюдаются. Очереди не уменьшились.

Саму конечную у метро «Хворино» с конца прошлого года переносили несколько раз. Это уже четвертый ее «переезд».

Zelenograd.ru продолжает общественную кампанию по сокращению времени ожидания на 400-е экспрессы. Присоединяйтесь — www.zelenograd.ru/plus/400.