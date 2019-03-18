В понедельник, 18 марта, пассажиры вновь не сразу нашли конечную остановку 400-го экспресса у метро «Ховрино». Выяснилось, что с середины посадочной платформы она переехала к началу площадки, сообщил наш читатель.
Заранее о переносе остановки на несколько метров вперед пассажиров не предупредили. С какой целью это сделали, также пока не ясно. В зеленоградском автокомбинате не в курсе ситуации, в «Мосгортрансе» изменение пока не прокомментировали.
Возможно, остановку передвинули, чтобы хоть как-то упорядочить очередь. В вечерний час пик очередь на 400э буквально окольцовывает посадочную платформу, теперь, вероятно, она сможет просто растягиваться и не будет так сильно мешать пассажирам других автобусов и прохожим.
Несмотря на многочисленные жалобы зеленоградцев, проблема очереди на экспресс не решается. Предполагалось, что с переносом конечной от «Речного вокзала» к «Ховрино», маршрут сократится и за счет этого автобусы смогут делать больше оборотных рейсов. Соответственно — сократятся интервалы между ними. Однако заявленные «Мосгортрансом» интервалы движения между автобусами в 3-4 минуты в часы пик, как свидетельствуют очевидцы, не соблюдаются. Очереди не уменьшились.
Саму конечную у метро «Хворино» с конца прошлого года переносили несколько раз. Это уже четвертый ее «переезд».
Zelenograd.ru продолжает общественную кампанию по сокращению времени ожидания на 400-е экспрессы. Присоединяйтесь — www.zelenograd.ru/plus/400.
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