Сейчас на маршруте по будням 36 автобусов. В часы пик интервал движения между ними составляет 3-4 минуты, а в течение дня 6-7 минут, с девяти вечера и до полуночи — 12 минут. Так утверждает зеленоградская префектура со ссылкой на «Мосгортранс», отвечая на жалобы о длинных очередях на 400э. И уточняет, что увеличить количество рейсов и уменьшить интервалы движения автобусов стало возможным с 22 декабря, когда маршрут укоротили до Ховрино.

Привело ли увеличение числа рейсов к уменьшению очередей, неизвестно. «Мосгортранс» ориентируется на число автобусов на маршруте, число рейсов, интервалы движения. Но пассажирам важно, сколько времени они проводят в очереди на автобус. На таком перегруженном маршруте, как 400-й, даже приход автобусов с плановыми интервалами не приводит к тому, что с таким же интервалом будут уезжать пассажиры — обычное дело, стоя в очереди, пропустить несколько автобусов.

«Мосгортрансу» нужно бы начать следить за максимальным временем ожидания в очереди и добиваться уменьшения именно этого показателя. Большинство наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что реально сократить время ожидания в очереди до 15 минут.

В начале декабря Zelenograd.ru начал общественную кампанию за налаживание автобусного сообщения с Москвой. В рамках кампании мы формируем группу местных жителей, которые заинтересованы в достижении нашей общей цели. От их имени мы постараемся убедить власти принять необходимые меры для достижения наших общих целей. Почти 2000 человек оставили свои подписи и несколько сотен предложений по улучшению работы общественного транспорта. Удалось добиться возврата традиционной схемы посадки в 400-й экспресс — по очереди, через переднюю дверь. Следующая цель гораздо сложней — уменьшение ожидания в очереди на 400-е до 15 минут. Присоединяйтесь — www.zelenograd.ru/plus/400.