пересечение Георгиевского проспекта и улицы Лётчицы Тарасовой

Панфиловского проспекта и улицы Андреевка

Георгиевского проспекта и Андреевки

Георгиевского проспекта и Каменки

Михайловки и улицы Логвиненко

улицы Лётчицы Тарасовой и Советской

улицы Дмитрия Разумовского и улицы ЦНИИМЭ

Кутузовского шоссе и 687-ого проезда

На четырёх перекрёстках совмещенная фаза уже работает, ещё четыре установят в ближайшее время.

«Преимущество очевидно — пешеходы не томятся подолгу в ожидании переключения светофора с красного на зеленый для пересечения улиц», — объясняет технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович.