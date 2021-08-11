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Восемь перекрестков «нового» города, где поставят светофоры с «белым человечком 11.08.2021 ZELENOGRAD.RU

На светофорах в «новом» городе начали ставить дополнительные секции, предупреждающие водителей о совмещенной фазе — при повороте на зеленый сигнал светофора за углом также будет зеленый у пешеходов — им необходимо уступить дорогу. Вот где они запланированы перекрестки с совмещенной фазой:

  • пересечение Георгиевского проспекта и улицы Лётчицы Тарасовой
  • Панфиловского проспекта и улицы Андреевка
  • Георгиевского проспекта и Андреевки
  • Георгиевского проспекта и Каменки
  • Михайловки и улицы Логвиненко
  • улицы Лётчицы Тарасовой и Советской
  • улицы Дмитрия Разумовского и улицы ЦНИИМЭ
  • Кутузовского шоссе и 687-ого проезда

На четырёх перекрёстках совмещенная фаза уже работает, ещё четыре установят в ближайшее время.

«Преимущество очевидно — пешеходы не томятся подолгу в ожидании переключения светофора с красного на зеленый для пересечения улиц», — объясняет технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович.

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Если в «старом» городе, где совмещенные фазы появились больше двух месяцев назад, водители и пешеходы успели привыкнуть к ним, то в Крюково снова много недовольных. Поток жалоб в префектуру снова вырос.

При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уверены в успешности новых светофорных секций с «белым человечком» и считают их безопасными. Но в зеленоградском ГИБДД считают, что такой светофор «приводит в замешательство» и потребовали от ЦОДД убрать дополнительные секции (при этом ничего не говоря про саму совмещенную фазу).

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Аргумент зеленоградского ГИБДД — единственный наезд на велосипедиста, который, похоже, сам нарушил правила. При этом статистику ДТП на перекрестках с совмещенными фазами ГИБДД предоставить отказывается. На дня стало известно о ещё одном ДТП на таком перекрестке — оно произошло в Северном округе.

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Метки:
автомобиль, пешеходы, безопасность дорожного движения, пешеходный переход, светофор
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Обсуждение
Ирина Горячева
44 минуты назад
На пересечении улицы Лётчицы Тарасовой и Советской и так надо быть ооочень внимательным: те, кто сворачивает на Тарасовой с Панфиловского не особо обращают внимание на светофор, а тут ещё им будет и разрешающий сигнал. Там и так очень опасный перекрёсток, особенно если переходить его со стороны 20-ого.
Эти белые человечки - вред и создают опасность для пешеходов.
Alex Z
39 минут назад
Видать, неплохо платят за эту приблуду, раз даже мнение ГИБДД во внимание не принимают. Про здравый смысл даже не вспоминаю...
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