На светофорах в «новом» городе начали ставить дополнительные секции, предупреждающие водителей о совмещенной фазе — при повороте на зеленый сигнал светофора за углом также будет зеленый у пешеходов — им необходимо уступить дорогу. Вот где они запланированы перекрестки с совмещенной фазой:
- пересечение Георгиевского проспекта и улицы Лётчицы Тарасовой
- Панфиловского проспекта и улицы Андреевка
- Георгиевского проспекта и Андреевки
- Георгиевского проспекта и Каменки
- Михайловки и улицы Логвиненко
- улицы Лётчицы Тарасовой и Советской
- улицы Дмитрия Разумовского и улицы ЦНИИМЭ
- Кутузовского шоссе и 687-ого проезда
На четырёх перекрёстках совмещенная фаза уже работает, ещё четыре установят в ближайшее время.
«Преимущество очевидно — пешеходы не томятся подолгу в ожидании переключения светофора с красного на зеленый для пересечения улиц», — объясняет технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович.
Если в «старом» городе, где совмещенные фазы появились больше двух месяцев назад, водители и пешеходы успели привыкнуть к ним, то в Крюково снова много недовольных. Поток жалоб в префектуру снова вырос.
При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уверены в успешности новых светофорных секций с «белым человечком» и считают их безопасными. Но в зеленоградском ГИБДД считают, что такой светофор «приводит в замешательство» и потребовали от ЦОДД убрать дополнительные секции (при этом ничего не говоря про саму совмещенную фазу).
Аргумент зеленоградского ГИБДД — единственный наезд на велосипедиста, который, похоже, сам нарушил правила. При этом статистику ДТП на перекрестках с совмещенными фазами ГИБДД предоставить отказывается. На дня стало известно о ещё одном ДТП на таком перекрестке — оно произошло в Северном округе.
Эти белые человечки - вред и создают опасность для пешеходов.