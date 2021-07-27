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«Светофор приводит в замешательство». ГИБДД включилась в борьбу против «белого человечка». Но их аргументы слабые и не убеждают 27.07.2021 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградской ГИБДД недовольны появлением на светофорах дополнительной секции с белым человечком, предупреждающей водителей, что за поворотом для пешеходов горит зеленый. Автоинспекция требует эти секции убрать. Но их аргументация выглядит странно, а доказать свою правоту цифрами они отказываются. Рассказываем подробности ведомственного противостояния.

Дополнительная секция: белый человечек и стрелка поворота — так называемая «лунная» или совмещенная фаза — массово появилась в мае на зеленоградских светофорах. А в июне начальник зеленоградской ГИБДД Илья Гудков потребовал от начальника московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаила Кизлыка прекратить использовать дополнительную секцию на светофорах с белым человечком и стрелкой поворота. Об этом «Зеленоград.ру» стало известно из переписки двух ведомств.

В качестве повода для ликвидации дополнительных секций, предупреждающих водителей о совмещенной фазе для автомобилей и пешеходов, Гудков приводит ДТП, произошедшее в конце мая на перекрестке Московского проспекта и улицы Юности. Тогда велосипедист проезжал на «зеленый» по переходу, его сбила машина. Поскольку светофор здесь оборудован совмещенной фазой, делается вывод, что виновата она.

Почему ГИБДД не рассказывает о других ДТП

Сколько же человек пострадало, кроме того случая, о котором пишет Гудков? «Зеленоград.ру» запросил в ГИБДД количество ДТП, произошедших на перекрестках с совмещенной фазой с момента её включения, а также о мнении инспекции о работе таких светофоров. Однако там отказались предоставить статистику с таким поразительным объяснением: «Вопросы о работе светофорных объектов находятся не в нашей компетенции. Рекомендуем направить запрос в ЦОДД, обладающий в полном объеме всей информацией по существу запроса, включая статистику по дорожно-транспортным происшествиям на указанных перекрестках».

В ЦОДДе на аналогичный запрос ответили: «Статистикой дорожно-транспортных происшествий владеет госавтоинспекция. Просьба перенаправить запрос коллегам». То есть, ведомства отфутболили друг к другу. Хотя очевидно, вести учет ДТП — прямая обязанность автоинспекции. Иначе как ГИБДД может анализировать аварийность и выявлять причины ДТП?

Забавно, что в своем письме Гудков уверяет, что провел анализ дорожно-транспортной обстановки на перекрестках с «белым человечком» и сделал вывод, что «имеющиеся способы регулирования […] не в полной мере обеспечивают безопасное движение пешеходов». Как Гудков проводил анализ, если за статистикой он отправляет в ЦОДД, непонятно.

При этом ЦОДД всегда получает статистику ДТП как раз у автоинспекции, сказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, всё, что нашлось у ГИБДД против совмещенных фаз за два с лишним месяца их работы — это единственное столкновение, которое даже было оформлено, как ДТП без пострадавших, и связано было не с «просачиванием» машины на зеленый пешеходный, а с тем, что велосипедист не слез с велосипеда, пересекая дорогу. Вот поэтому в автоинспекции и не дают статистику — она не подтверждает позицию ГИБДД, отметил источник.

Какие аргументы приводит ГИБДД

Совмещенную фазу и дополнительные секции сделали по инициативе ЦОДД в соответствии с ГОСТ 52289–2019 (вступил в силу с 1 апреля 2020 года). Такая фаза применяется в Москве с сентября прошлого года, сейчас светофоров больше ста. Ранее принятым ГОСТом (2014 год) на перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени. Цель включения совмещенной фазы — повысить безопасность и комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также сэкономить время ожидания зелёного сигнала для всех участников дорожного движения, объяснили ранее в ЦОДД.

Но в ГИБДД настаивают, что дополнительная секция создаёт противоречия в действиях участников дорожного движения, приводит их в замешательство, вследствие чего возникает угроза безопасности. С чем связано это замешательство? С тем, что о светофоре с мигающим белым человечком не упоминается в ПДД. Иначе говоря, автоинспекция против не самой совмещенной фазы, а против секции с мигающим человечком.

При этом Гудков просит снять секции с «белым человечком» не навсегда, а до тех пор, пока их не введут в Правила дорожного движения. Более того, он не требует отключить совмещенную фазу — только убрать секцию, которая предупреждает о ней. Получается, если сейчас ЦОДД выполнит требование Гудкова, совмещенная фаза останется, а светофора, предупреждающего о ней водителей, не будет.

Раз уж совмещенная фаза приводит всех в замешательство, возможно, ГИБДД стоит настаивать на новых секциях — которые будут предупреждать пешеходов, что из-за поворота на них может выруливать машина.

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Метки:
автомобиль, пешеходы, пешеходный переход, светофор
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Обсуждение
Alex Z
Вчера, 17:17
Это тот редкий случай, когда ГИБДД права на все 100%! Любое(!) регулирование движения, а особенно там, где пересекаются пешеходный и автомобильный потоки, должно быть ОДНОЗНАЧНЫМ и не допускать различной интерпретации разными участниками движения! Если уж сделали пешеходный переход регукируемым, так и сделайте так, чтобы человек, переходящий дорогу, однозначно(!) знал, разрешен ему переход или нет. Если же он нем уверен, что имеет преимущество в движении, то нафига светофор-то ставить и тратить на это деньги? Тот же результат (пешеход убеждается в безопасности перехода, а автомобили, видя пешехода, уступают ему дорогу) достигается и на нерегулируемом переходе.
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