Почему ГИБДД не рассказывает о других ДТП

Сколько же человек пострадало, кроме того случая, о котором пишет Гудков? «Зеленоград.ру» запросил в ГИБДД количество ДТП, произошедших на перекрестках с совмещенной фазой с момента её включения, а также о мнении инспекции о работе таких светофоров. Однако там отказались предоставить статистику с таким поразительным объяснением: «Вопросы о работе светофорных объектов находятся не в нашей компетенции. Рекомендуем направить запрос в ЦОДД, обладающий в полном объеме всей информацией по существу запроса, включая статистику по дорожно-транспортным происшествиям на указанных перекрестках».

В ЦОДДе на аналогичный запрос ответили: «Статистикой дорожно-транспортных происшествий владеет госавтоинспекция. Просьба перенаправить запрос коллегам». То есть, ведомства отфутболили друг к другу. Хотя очевидно, вести учет ДТП — прямая обязанность автоинспекции. Иначе как ГИБДД может анализировать аварийность и выявлять причины ДТП?

Забавно, что в своем письме Гудков уверяет, что провел анализ дорожно-транспортной обстановки на перекрестках с «белым человечком» и сделал вывод, что «имеющиеся способы регулирования […] не в полной мере обеспечивают безопасное движение пешеходов». Как Гудков проводил анализ, если за статистикой он отправляет в ЦОДД, непонятно.

При этом ЦОДД всегда получает статистику ДТП как раз у автоинспекции, сказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, всё, что нашлось у ГИБДД против совмещенных фаз за два с лишним месяца их работы — это единственное столкновение, которое даже было оформлено, как ДТП без пострадавших, и связано было не с «просачиванием» машины на зеленый пешеходный, а с тем, что велосипедист не слез с велосипеда, пересекая дорогу. Вот поэтому в автоинспекции и не дают статистику — она не подтверждает позицию ГИБДД, отметил источник.