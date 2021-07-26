21 июля состоялась бесплатная прогулка с SUP-club для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» на Большом городском пруду. В галерее можно посмотреть, как выглядит плавание на SUP. Все участники остались очень довольны и рекомендуют попробовать этот новый вид физической активности.
SUP-club проводит прогулки ежедневно, участники с инструктором обходят всё озеро на досках. Катание проводится на спокойной воде, вы научитесь всему за 5 минут. Освоить SUP может буквально любой человек, даже ребёнок.
Прогулки стартуют в 19:00 по будням, а по выходным — в 11, 13, 15, 17 и 19 часов. Продолжительность — 1 час. Запись — на странице SUP-club
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