Здание напротив МИЭТа за его изогнутый вид сверху называют в народе «клюшкой». Там расположено много организаций с большим числом сотрудников, часть из которых приезжает на машине. Одни сотрудники «клюшки» хотят видеть во дворе своего предприятия ухоженный сквер, где можно было бы отдохнуть и подышать свежим воздухом во время перерыва. Другим нужно где-то поставить автомобиль, поскольку с внешней стороны здания парковочных мест не хватает. Управляющая компания уже несколько лет просит у городской администрации гаражный комплекс, а город не может найти покупателей для земельного участка. Рассказываем, что происходит с землёй на внутренних территориях «клюшки» и какие перспективы у водителей и пешеходов.
О проблеме написал член клуба друзей «Зеленоград.ру» Антон.
— Я работаю в Южной промзоне. Во время обеденной прогулки забрёл во двор первой «клюшки». Доступ пешеходам сюда свободный, автомобили въезжают по пропускам. Почти всю площадь двора занимают высокие деревья и кустарники. Но меня сильно удивило, что все свободные пятачки в этом неухоженном «сквере» заставлены автомобилями. Под каждым кустом и каждым деревом стоит автомобиль. Я думал, такое возможно только в глубинке. Но нет, в Зеленограде, в Москве это всё ещё происходит!
Собственники помещений первой «клюшки» мотивируют арендаторов пользоваться личным автотранспортом, создавая такие вот безобразные стихийные парковки. А место можно было бы облагородить и использовать как общественное пространство для сотрудников.
Также тревожит факт, что предприятия [Южной промзоны] всё больше и больше начинают использовать свою внутреннюю территорию для парковки личных автомобилей сотрудников. Недавно вокруг второй «клюшки» во дворе также начали парковать автомобили. Вся территория за технопарком «Элма» тоже запаркована автомобилями. Казалось бы, администрация города должна идти по пути уменьшения количества автомобилей в городе. Но никаких запретов на размещение транспорта на территории предприятий нет. Есть где ставить машину у работы — люди будут больше ездить.
Южную промзону создавали в советский период. При разработке проекта планировки не рассматривали возможность проезда личного автотранспорта на внутренние территории. Прежде всего возражали сами руководители предприятий, ссылаясь на действовавшие тогда режимные требования, рассказала «Зеленоград.ру» начальник зеленоградского управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжела Игнатьева.
Предполагалось, что сотрудники будут добираться до работы на автобусах, и до массовой автомобилизации этого вполне хватало: люди доезжают до работы на общественном транспорте, выходят из автобуса, идут на предприятие.
В 2010-х назрела острая необходимость в многоярусном паркинге для предприятий Южной промзоны, плоскостные парковки уже не решали проблему. Эту ситуацию «Зеленоград.ру» обсуждал с главным архитектором Зеленограда Игнатьевой ещё в 2012 году.
Раньше автомобили выстраивались по периметру «клюшек» в несколько рядов, перегораживая проезд в том числе общественному транспорту. Потом проезд «зачистили» эвакуаторы, и проблему с нехваткой парковок это не решило.
Так в 2017 году возродилась идея построить на внутренних территориях Южной промзоны многоэтажный паркинг, но у департамента науки и инвестиций было мнение, говорит Игнатьева, что там нужен ещё один производственный объект.
В целом в Южной промзоне несколько земельных участков, которые город готов сдать в аренду под строительство.
Земельный участок с адресным ориентиром: Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806 (Георгиевский проспект), за домом 5 — является собственностью Москвы. В 2017 году город пытался продать аналогичный участок в той же промзоне. Был проект планировки, было общее совещание, куда приглашали и руководителей предприятий, обсуждали с заинтересованными организациями и профильными департаментами: что, условно говоря, вам хотелось бы здесь видеть?
Среди прочего настойчиво звучало пожелание резидентов обустроить внутреннюю парковку для сотрудников. Департамент по конкурентной политике организовал аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство объекта производственного назначения пятого класса опасности (то есть практически не влияющего на экологию) и не выше пяти этажей со стартовой ценой годовой аренды 5,6 миллиона рублей. Торги несколько раз продлевали, это продолжалось больше года — до конца ноября 2018-го, в результате их закрыли как несостоявшиеся: на конкурс не прислали ни одной заявки.
По периметру здания есть организованная парковка, на ней за разными собственниками помещений закреплено определённое количество мест. Во время реконструкции Центрального проспекта и Солнечной аллеи в 2019 году в Южной промзоне обустроили дополнительные парковочные места вдоль Георгиевского проспекта и Озёрной аллеи.
«Участок [указанной] территории включает несколько гостевых парковок общей вместимостью более 400 машино-мест», — сказали «Зеленоград.ру» в префектуре.
«Этого, конечно же, мало, — говорит председатель совета директоров эксплуатационной компании „Энерго Капитал“, управляющей зданиями, Евгений Елагин. — Мы неоднократно обращались в разные департаменты правительства Москвы о необходимости увеличения парковки, разрабатывали предпроектную документацию, но наши обращения с целью передачи нам в аренду [земельного участка] для организации производственного гаражного комплекса не принимаются, оно (правительство) не считает это целесообразным».
Тем временем парковочного пространства на территории Южной промзоны катастрофически не хватает, считает Елагин.
В конце 2020 года стало известно, что город вновь присматривается к земле за первой «клюшкой». «Земельный участок на внутренней территории […] за домом 5 предусмотрен для реализации на конкурсной основе под строительство гаражного комплекса, — сообщили „Зеленоград.ру“ в префектуре. — В рамках реализации государственной программы города Москвы „Развитие городской среды“ в ближайшие годы запланированы работы по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств квартала „Южная промзона“, в том числе обустройство парковочного пространства территории, прилегающей к указанному адресу».
В зеленоградском управлении градостроительного регулирования Москомархитектуры подтвердили, что осенью проводили оценку градостроительного потенциала участка для размещения на нём объекта гаражного назначения не выше пяти этажей, актуализировали раздел инженерного обеспечения. В реестре торгов участок пока не появился.
Пока вопрос с использованием земельного участка не решён, на нём, видимо, так и останется стихийная парковка. Огораживать муниципальную землю забором, пока на ней нет арендатора, не практикуется. Появится инвестор, — тогда он за свой счёт может это сделать. Как до того момента используется земля, в администрации, видимо, не особо переживают.
«Зеленоград.ру» обращался в экологический контроль и отправлял несколько запросов в департамент природопользования о правомерности размещения автотранспорта прямо на земле, под деревьями и в кустах, об экологических последствиях и санкциях. Там ответили, что на особо охраняемых природных территориях парковка категорически запрещена и наказуема, но указанный участок не относится к таким территориям. Остальные вопросы редакции остались без ответов.
Идею разбить зону отдыха во дворе «клюшки», похоже, ни разу не рассматривали. Водители традиционно более активно отстаивают свои интересы, но это не значит, что их большинство. Честное исследование интересов сотрудников организаций «клюшки», похоже, никто не проводил.
Спрашивали и у представителя управляющей компании, есть ли планы и возможности, чтобы облагородить участок, устроить вместо стихийной парковки в ближайшем будущем нечто вроде паркового общественного пространства. Но и этот вопрос в итоге остался без ответа. «Это территория города Москвы, и решать должен город», — ответил Елагин.