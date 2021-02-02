Автомобиль под каждым кустом

О проблеме написал член клуба друзей «Зеленоград.ру» Антон.

— Я работаю в Южной промзоне. Во время обеденной прогулки забрёл во двор первой «клюшки». Доступ пешеходам сюда свободный, автомобили въезжают по пропускам. Почти всю площадь двора занимают высокие деревья и кустарники. Но меня сильно удивило, что все свободные пятачки в этом неухоженном «сквере» заставлены автомобилями. Под каждым кустом и каждым деревом стоит автомобиль. Я думал, такое возможно только в глубинке. Но нет, в Зеленограде, в Москве это всё ещё происходит!

Собственники помещений первой «клюшки» мотивируют арендаторов пользоваться личным автотранспортом, создавая такие вот безобразные стихийные парковки. А место можно было бы облагородить и использовать как общественное пространство для сотрудников.

Также тревожит факт, что предприятия [Южной промзоны] всё больше и больше начинают использовать свою внутреннюю территорию для парковки личных автомобилей сотрудников. Недавно вокруг второй «клюшки» во дворе также начали парковать автомобили. Вся территория за технопарком «Элма» тоже запаркована автомобилями. Казалось бы, администрация города должна идти по пути уменьшения количества автомобилей в городе. Но никаких запретов на размещение транспорта на территории предприятий нет. Есть где ставить машину у работы — люди будут больше ездить.