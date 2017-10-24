На участке, по конкурсным условиям, можно построить объект производственного назначения. Но в широком смысле этого слова — от тяжелой промышленности до склада или предприятия по обслуживанию автотранспорта.

Оговаривается, что можно разместить только промышленное предприятие 5-го класса опасности — то есть практически не влияющее на экологию. Высота здания — не больше пяти этажей.

Земля сдается в аренду со стартовой ценой годовой аренды 5,6 миллиона рублей. Торги были назначены на октябрь, но сейчас заявочная кампания продлена до середины декабря.