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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В Южной промзоне построят еще одно производственное здание 24.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Участок под строительство площадью 0, 4 гектара расположен рядом с зеленоградской таможней, предприятием «Ангстрем-Т» и лесопарком. Сейчас московские власти выставили его на торги.

На участке, по конкурсным условиям, можно построить объект производственного назначения. Но в широком смысле этого слова — от тяжелой промышленности до склада или предприятия по обслуживанию автотранспорта.

Оговаривается, что можно разместить только промышленное предприятие 5-го класса опасности — то есть практически не влияющее на экологию. Высота здания — не больше пяти этажей.

Земля сдается в аренду со стартовой ценой годовой аренды 5,6 миллиона рублей. Торги были назначены на октябрь, но сейчас заявочная кампания продлена до середины декабря.

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