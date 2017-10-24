Участок под строительство площадью 0, 4 гектара расположен рядом с зеленоградской таможней, предприятием «Ангстрем-Т» и лесопарком. Сейчас московские власти выставили его на торги.
На участке, по конкурсным условиям, можно построить объект производственного назначения. Но в широком смысле этого слова — от тяжелой промышленности до склада или предприятия по обслуживанию автотранспорта.
Оговаривается, что можно разместить только промышленное предприятие 5-го класса опасности — то есть практически не влияющее на экологию. Высота здания — не больше пяти этажей.
Земля сдается в аренду со стартовой ценой годовой аренды 5,6 миллиона рублей. Торги были назначены на октябрь, но сейчас заявочная кампания продлена до середины декабря.
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