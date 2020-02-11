Сюжет о «зефире из будущего» показал телеканал «Москва 24» после того, как туда обратилась покупательница из Зеленограда. Яблочный зефир производства фабрики «Ударница» продавался со скидкой. На упаковке — не заводская маркировка, на штрих-код приклеен стикер, скрывающий настоящую дату то ли изготовления, то ли срока годности. Артикул товара написан от руки. В чеке по этому же артикулу пробит другой продукт — шоколад, а зефира вообще нет в перечне покупок, отмечается в репортаже.

На упаковке под датой 20.11.2020 стоит 20.01.2020. Можно предположить, что это перепутанные местами дата изготовления и срок хранения. Но нет. Во-первых, даже для фабричного зефира десять месяцев — это слишком долго. Во-вторых, сам производитель указывает время хранения — два месяца.