Телевизионщики нагрянули в «Пятерочку» в корпусе 1627, потому что там продавали зефир, изготовленный в будущем — 20 ноября 2020 года. Подделка ли это срока годности продукта или чья-то ошибка, управляющая сетью компания сказать не может — не нашла «концов». Сотрудники магазина неофициально говорят, что никто не будет подделывать сроки годности, а просроченный товар просто спишут.
Сюжет о «зефире из будущего» показал телеканал «Москва 24» после того, как туда обратилась покупательница из Зеленограда. Яблочный зефир производства фабрики «Ударница» продавался со скидкой. На упаковке — не заводская маркировка, на штрих-код приклеен стикер, скрывающий настоящую дату то ли изготовления, то ли срока годности. Артикул товара написан от руки. В чеке по этому же артикулу пробит другой продукт — шоколад, а зефира вообще нет в перечне покупок, отмечается в репортаже.
На упаковке под датой 20.11.2020 стоит 20.01.2020. Можно предположить, что это перепутанные местами дата изготовления и срок хранения. Но нет. Во-первых, даже для фабричного зефира десять месяцев — это слишком долго. Во-вторых, сам производитель указывает время хранения — два месяца.
Представители «Ударницы» приехали в зеленоградскую «Пятерочку» и нашли нормальный зефир с нормальной заводской маркировкой, но сам факт наличия и продажи зефира с поддельными сроками хранения никак не оспоришь — остался чек. «Дата изготовления на коробке затерта и перебита вручную. Для нас неожиданно и особенно неприятно, что такой вопиющий инцидент имел место в «Пятерочке», ответило руководство фабрики.
Кто же и где затёр и «перебил» дату изготовления на зефире? В самом магазине или, скажем, в распределительном центре, откуда привозят товары?
«Мы инициировали внутреннюю проверку, по предварительным результатам продукции с аналогичными искажениями маркировки в магазине не обнаружено, — прокомментировала инцидент пресс-служба Х5 Retail Group, управляющая сетями „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“. — Опрос персонала и просмотр камер видеонаблюдения не позволяет установить истинную причину нарушения. С администрацией персонала магазина проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных ситуаций в дальнейшем».
«Это какая-то страшная история, — отозвалась об инциденте с зефиром кассир одной из зеленоградский „Пятерочек“ в беседе с корреспондентом „Зеленоград.ру“ — Я когда выкладываю товар, даже не смотрю на дату изготовления, потому что у меня целая палета. В магазине этим никто заниматься не будет, просто нет такого человека, который ходил бы и „подтирал“ даты. Во всяком случае, в магазинах, где я работала, такого никогда не было. Просроченный товар списывается».
В том же магазине корреспонденты нашли другие нарушения. На коробках, где лежали конфеты в развес, не было никакой информации о названиях товара и сроках годности. В овощном отделе продавались гнилые помидоры и свекла, грибы с плесенью, помятый арбуз, замороженные продукты лежали в холодильнике без глубокой заморозки (вместо -18 градусов намерили -9). Кассиры не смогли пояснить, почему всё это лежит в торговом зале, а директора магазина или его заместителя корреспонденты, видимо, не застали — или те отказались общаться.