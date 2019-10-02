«Мы свой мусор и так сортируем»

В администрации магазина «Десяточка», одного из самых известных несетевых магазинов города, сказали, что никаких информационных писем не получали, но свой мусор уже сортируют — поставили второй бак для сухого мусора на заднем дворе ТЦ (корпус 426А). А в ближайшее время планируют поставить четыре контейнера для сортировки мусора у входа в магазин — для покупателей. Это будут баки для пластика, бумаги, стекла, картона, алюминиевых банок и смешанных отходов.

В компании X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток», заверили, что «осознают масштабы своего воздействия на окружающую среду и прилагают все усилия, чтобы полностью соответствовать требованиям российского законодательства и высоким международным стандартам в области экологии».

А именно, отправляют на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. «Пятерочка» в прошлом году оправила на переработку более 300 тысяч тонн картона, полиэтилена и пластика и более 22 млн использованных поддонов для перевозки товара и пластиковых коробок. Также на переработку идут б/у покупательские тележки и отработанные растительные масла. В «Перекрёстке» контейнеры, палеты и пластиковые ящики, подлежащие повторному использованию, возвращаются в распределительные центры.

Непищевые отходы в магазинах действительно сортируются, подтвердила сотрудница одной из зеленоградских «Пятерочек». Бумагу и картон прессуют на месте. Упаковку и полиэтилен в мусорные баки выбрасывать запрещено.

Как «Пятерочки» делят контейнерные площадки с жителями, если магазин расположен в жилом доме, в X5 не уточнили. Например, баки у «Флейты» — там не отличишь, где мусор жильцов, а где магазина.