На раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года должны перейти не только жилые дома, но и предприятия торговли и услуг. Причем, обеспечить этот переход бизнес должен самостоятельно. Узнали, как готовятся к этому самые известные в Зеленограде продуктовые сетевые и несетевые магазины.
Постановление о переходе с 1 января 2020 года на раздельный сбор мусора подписал в июне мэр Сергей Собянин. Речь идет о твердых коммунальных отходах — это практически весь мусор, образующийся в жилых домах, предприятиях торговли и услуг. С жилыми домами понятно — возле многих уже стоят баки для смешанного и сухого мусора, их количество должны увеличить. А что касается магазинов — пока мэрия поручила «проинформировать их о правилах раздельного сбора». Что конкретно они должны сделать, чтобы обеспечить сортировку отходов, непонятно.
Префектура, в свою очередь, сообщила, что информирует магазины о том, что те должны «обеспечить переход на раздельное накопление отходов». В том числе установить дополнительные мусорные баки.
В администрации магазина «Десяточка», одного из самых известных несетевых магазинов города, сказали, что никаких информационных писем не получали, но свой мусор уже сортируют — поставили второй бак для сухого мусора на заднем дворе ТЦ (корпус 426А). А в ближайшее время планируют поставить четыре контейнера для сортировки мусора у входа в магазин — для покупателей. Это будут баки для пластика, бумаги, стекла, картона, алюминиевых банок и смешанных отходов.
В компании X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток», заверили, что «осознают масштабы своего воздействия на окружающую среду и прилагают все усилия, чтобы полностью соответствовать требованиям российского законодательства и высоким международным стандартам в области экологии».
А именно, отправляют на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. «Пятерочка» в прошлом году оправила на переработку более 300 тысяч тонн картона, полиэтилена и пластика и более 22 млн использованных поддонов для перевозки товара и пластиковых коробок. Также на переработку идут б/у покупательские тележки и отработанные растительные масла. В «Перекрёстке» контейнеры, палеты и пластиковые ящики, подлежащие повторному использованию, возвращаются в распределительные центры.
Непищевые отходы в магазинах действительно сортируются, подтвердила сотрудница одной из зеленоградских «Пятерочек». Бумагу и картон прессуют на месте. Упаковку и полиэтилен в мусорные баки выбрасывать запрещено.
Как «Пятерочки» делят контейнерные площадки с жителями, если магазин расположен в жилом доме, в X5 не уточнили. Например, баки у «Флейты» — там не отличишь, где мусор жильцов, а где магазина.
Если с использованной упаковкой нет проблем — на её сортировке и утилизации можно даже заработать, то с пищевыми отходами, то есть, проще говоря, с просроченными продуктами сложней.
Официально они передаются компаниям, которые занимаются утилизацией и захоронением мусора. При этом в X5 заявляют, что компания «ищет возможности и отрабатывает технологии передачи пищевых отходов для дальнейшей переработки».
На деле же тележки с просроченным товаром часто вывозят и выбрасывают содержимое в баки для смешанного мусора, говорят сотрудники «Пятерочек». Как правило, вокруг баков уже стоят люди, чтобы забрать просрочку. Это не новая проблема — подобные жалобы появляются последние несколько лет и касаются разных магазинов.
«Ежедневно вечером толпы ждут вывоза телеги с просроченными продуктами в мусорный контейнер» , — писала еще в 2017 году Валентина С. в префектуру о магазине «Монетка» в 8 микрорайоне. И речь шла не о фриганах и других сторонниках осознанного потребления — «пенсионеры с дракой хватают все подряд, зрелище не из приятных», уточняла Валентина. В ответе префектура сообщила, что «провела работу» с руководством магазина, а те обещали уничтожать всю просрочку. Судя по тому, что такие сообщения продолжают поступать, обещания не выполняются.
В феврале депутат Госдумы Сергей Вострецов из «Единой России» предложил бесплатно раздавать продукты накануне истечения их срока годности «Во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так. Огромное количество небогатых граждан стоят в очередях за ними. Нам надо эту практику вводить и у нас», — заявил Вострецов и добавил, что реализация такой инициативы будет полезна и для самих торговых сетей. «Формально торговые сети должны от этой продукции избавляться, утилизировать ее. Это же деньги. А так они уже выигрывают от того, что ее раздают. Кроме того, для них это серьезная социальная реклама», — добавил депутат. О реализации этой инициативы ничего неизвестно.
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