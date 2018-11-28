«Свободного времени у меня немного»

Мой обычный день выглядит так — я просыпаюсь, готовлюсь к занятиям, собираю рюкзак, иду в школу. Выхожу оттуда после всех дополнительных уроков иногда только в пять часов. Обедаю дома и отправляюсь на занятия в художку. Учеба там заканчивается в восемь. Когда я там не занята, у меня тренировки по большому теннису.

Еще я хожу на бесплатные курсы по фотографии в МГПУ, которые нам предложили в школе. Там нам дают задания, мы фотографируем, потом все вместе обсуждаем. Каждый ведёт проект «365 дней» — нужно каждый день выкладывать фотографии в Instagram, думаю, чтобы через месяц-два сравнить и увидеть свой прогресс. Ты стараешься подобрать фото с определенным настроением, с определенным ритмом, чтобы все они были соединены по смыслу и по цветам. Это сложно, но при этом ты развиваешься и в фотографии, и в композиции. Снимать повседневную жизнь в самом деле интересно.

Свободного времени у меня не так много, обычно только на каникулах. Люблю гулять с друзьями, ходить в кино.

Дома меня всегда ждет мой пёс, породы джек-рассел-терьер. От него столько счастья — он так рад каждый раз, как меня видит! Я с ним хожу заниматься фрисби и цирковой дрессировкой, у нас очень хорошо получается.