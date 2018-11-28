Девятиклассница зеленоградской школы 853 Екатерина Соколова учится в художественной школе, любит скульптуру и своего пса Гарри, фотографирует и собирается поступать в архитектурный. А недавно она стала зеленоградской «звездой»: победила в столичном конкурсе World Skills «Московские мастера» в компетенции «Архитектурная обработка камня». И даже «попала в телевизор» — телеканал «Московский образовательный» сообщил о девушке и выбрал её героем теленедели.
О том, какие сложности ждали её на конкурсе и как важно не сдаваться при неудачных попытках приблизиться к мечте, Катя рассказала корреспонденту Zelenograd.ru.
Рисовать я люблю с детства. Мечтала попасть в художественную школу, даже ходила на подготовительные курсы, но поступила только со второй попытки — два года подряд старалась, и, в итоге, получилось. Думала, всё, это последний раз. И меня взяли практически в последний момент.
Мне кажется, все наши цели и мечты материальны. Если мы сильно хотим и стараемся — всё возможно.
В художке я сейчас на третьем курсе, осталось учиться два года. У меня всё хорошо с рисунком и живописью, а вот с композицией иногда бывают проблемы. Мне нравятся натюрморты и рисунок, то, где важно построение.
Учёба оставляет не так много времени рисовать что-то для себя. Но если я что-то и рисую, то чаще всего использую свои фотографии.
Здорово, что мне представилась возможность поучаствовать в таком масштабном конкурсе. Для меня это что-то новое, я всегда хотела попробовать свои силы. И ещё мне понравилось общаться с ребятами, которым это тоже интересно. Родители мной гордятся, да я и сама счастлива.
Мне предложили поучаствовать в компетенции «Архитектурная обработка камня» в школе. Учителя знают, что я занимаюсь в художественной школе и люблю скульптуру. Я согласилась. Дополнительно готовилась в Политехническом колледже № 50 в Малино — там научили обработке камня, а в школе усиленно занялась черчением.
Конкурс проходит в несколько этапов. На отборочном, где был основной отсев, надо было сделать римские буквы и цифры. А на московском финале мы вырезали помимо букв еще и цветок, это довольно сложно. Мне было трудно еще и потому, что было не так много времени на подготовку. К тому же на конкурсе ты должен собраться, выложиться по полной, показать всё, что умеешь.
Было страшновато — в художке на занятиях скульптурой всегда есть возможность поправить глиной или пластилином, а тут камень — права на ошибку нет. Был момент, когда я делала работу, аккуратно и потихонечку, а у меня — раз, срезается и отваливается кусок камня. Это самое обидное, потому что случайный дефект в камне, неловкое движение — и всё, чёткого угла не будет, шансов исправить мало.
На московском конкурсе я победила среди юниоров. Следующий этап — уже международный уровень. Планируется, что он пройдет в Казани следующим летом, то есть у меня меньше года, чтобы подготовиться.
Мой обычный день выглядит так — я просыпаюсь, готовлюсь к занятиям, собираю рюкзак, иду в школу. Выхожу оттуда после всех дополнительных уроков иногда только в пять часов. Обедаю дома и отправляюсь на занятия в художку. Учеба там заканчивается в восемь. Когда я там не занята, у меня тренировки по большому теннису.
Еще я хожу на бесплатные курсы по фотографии в МГПУ, которые нам предложили в школе. Там нам дают задания, мы фотографируем, потом все вместе обсуждаем. Каждый ведёт проект «365 дней» — нужно каждый день выкладывать фотографии в Instagram, думаю, чтобы через месяц-два сравнить и увидеть свой прогресс. Ты стараешься подобрать фото с определенным настроением, с определенным ритмом, чтобы все они были соединены по смыслу и по цветам. Это сложно, но при этом ты развиваешься и в фотографии, и в композиции. Снимать повседневную жизнь в самом деле интересно.
Свободного времени у меня не так много, обычно только на каникулах. Люблю гулять с друзьями, ходить в кино.
Дома меня всегда ждет мой пёс, породы джек-рассел-терьер. От него столько счастья — он так рад каждый раз, как меня видит! Я с ним хожу заниматься фрисби и цирковой дрессировкой, у нас очень хорошо получается.
Я бы хотела в следующем году поучаствовать в конкурсе еще и в других направлениях, если будет время и возможность — мне также интересны фотография и графический дизайн.
После 11 класса хочу поступить в университет, связанный с архитектурой. Но пока что еще точно не определилась, я еще думаю. Не знаю, может, пойду совершенно в другом направлении. Это очень трудное решение — ты еще не набрал достаточно опыта и толком не понимаешь, что тебе нравится, а уже должен точно решить, что сдавать и куда. Думаю, в любом случае, участие в конкурсе мне даст большие плюсы при поступлении.
Текст: Марина Федякова
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