Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зеленоградцы стали лучшими в кирпичной кладке, ресторанном сервисе и обработке камня — Новости 25.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские школьники и студенты завоевали призовые места в 11 из 91 компетенции чемпионата «Московские мастера» по стандартам WorldSkills. Традиционно зеленоградцы стали лучшими в профильных специальностях, которым учат в Политехническом колледже №50 будущих строителей, поваров и официантов. А школьники отличились в категории Junior — в архитектурной обработке камня и мобильной робототехнике. Профессиональные соревнования прошли на 35 площадках колледжей столицы с 8 по 13 октября, в них участвовали более 3000 студентов и школьников Москвы.

Студенты зеленоградского Политехнического колледжа №50 имени Злобина стали победителями в компетенциях «Ресторанный сервис» (Павел Ревунок, 1 место, эксперт Алексей Ильин) и «Ресторанный сервис Junior» (Елизавета Варова, 1 место, эксперт Наталья Островерхова), «Кирпичная кладка» (Иван Бояринов, 1 место, эксперт Алексей Кузин) и «Кирпичная кладка Junior» (Игорь Шилин, 1 место, эксперт Вадим Обыночный), «Архитектурная обработка камня» (Андрей Березин, 1 место, эксперт Андрей Верабей).

Еще пять студентов взяли «серебро» и «бронзу» в компетенциях «Поварское дело» (Иван Савенюк, 2 место), «Инженерный дизайн CAD» (Александр Млявый, 2 место), «Плотницкое дело» (Михаил Голубков, 2 место), «Малярные и декоративные работы» (Илья Корсаков, 3 место) и «Электромонтаж» (Сергей Бритков, 3 место).

В компетенции «Архитектурная обработка камня Junior» победительницей стала девятиклассница школы 853 Екатерина Соколова. В отборочном туре участники вырезали в белом известняке заглавную букву R латинского алфавита — нужно было снять видеоролик выполнении работы и приложить его к заявке. Конкурсное задание чемпионата было сложнее: изготовить архитектурный элемент фасадного декора — мини-колонну, подготовив по заданным чертежам шаблоны и перенеся их на камень, а также выполнить гравировку рисунка и высечь буквы на камне.

В компетенции «Мобильная робототехника Junior» третье место заняла команда школы 1557 (Максим Громаков и Алексей Живин, руководитель Лидия Белиовская). Участникам этой компетенции дали задание создать и запрограммировать робота-мусоросборника, который будет доставлять контейнеры для раздельного сбора мусора из жилых микрорайонов на нужные заводы для переработки отходов, ориентируясь в городской среде при помощи указателей и светофоров. Конструировали роботов в специальной среде Labview на базе программируемой платформы NI myRIO — продемонстрировать работу своих устройств команды должны были на специальном поле-макете, предоставленном организаторами соревнований.

Церемония награждения победителей VII Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia прошла 19 октября. Ребят поздравили и в образовательных учреждениях, теперь им предстоит участвовать в национальном финале соревнований WorldSkills.

VII Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, в том числе в категории Junior (14-16 лет) — крупнейшие региональные соревнования по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и школьников, заявки на участие в которых подали более 14 000 человек.

 Реклама
Горящую уже неделю свалку рядом с Зеленоградом засыпают грунтом. Почему она до сих дымит? Истории
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
После удара ребенка током в 23 микрорайоне на всякий случай отключили фонари Новости
В МЖК зеленоградец умер рядом с «плантацией» конопли Новости
За неделю на «зебрах» пострадали пять человек Новости
Среди пассажиров электричек разыграют айфон
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Шиномонтаж + диагностика подвески от 1199 рублей. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
«Ведогонь-театр» в конце ноября закроется на ремонт Новости
Спортивное ориентирование 3 ноября Афиша
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
В МИЭТе разработали новый материал для искусственной мышцы Новости
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11
Регбийный клуб «Зеленоград» стал чемпионом российской Высшей лиги
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника Объявления
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Лабиринт Страха от парка развлечений Виртуалити в подарок Объявления
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Сдача отчетности не выходя из дома или офиса. Это реально. СБиС++ вам в этом помощник Компания МИКО
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама