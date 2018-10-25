Студенты зеленоградского Политехнического колледжа №50 имени Злобина стали победителями в компетенциях «Ресторанный сервис» (Павел Ревунок, 1 место, эксперт Алексей Ильин) и «Ресторанный сервис Junior» (Елизавета Варова, 1 место, эксперт Наталья Островерхова), «Кирпичная кладка» (Иван Бояринов, 1 место, эксперт Алексей Кузин) и «Кирпичная кладка Junior» (Игорь Шилин, 1 место, эксперт Вадим Обыночный), «Архитектурная обработка камня» (Андрей Березин, 1 место, эксперт Андрей Верабей).

Еще пять студентов взяли «серебро» и «бронзу» в компетенциях «Поварское дело» (Иван Савенюк, 2 место), «Инженерный дизайн CAD» (Александр Млявый, 2 место), «Плотницкое дело» (Михаил Голубков, 2 место), «Малярные и декоративные работы» (Илья Корсаков, 3 место) и «Электромонтаж» (Сергей Бритков, 3 место).

В компетенции «Архитектурная обработка камня Junior» победительницей стала девятиклассница школы 853 Екатерина Соколова. В отборочном туре участники вырезали в белом известняке заглавную букву R латинского алфавита — нужно было снять видеоролик выполнении работы и приложить его к заявке. Конкурсное задание чемпионата было сложнее: изготовить архитектурный элемент фасадного декора — мини-колонну, подготовив по заданным чертежам шаблоны и перенеся их на камень, а также выполнить гравировку рисунка и высечь буквы на камне.

В компетенции «Мобильная робототехника Junior» третье место заняла команда школы 1557 (Максим Громаков и Алексей Живин, руководитель Лидия Белиовская). Участникам этой компетенции дали задание создать и запрограммировать робота-мусоросборника, который будет доставлять контейнеры для раздельного сбора мусора из жилых микрорайонов на нужные заводы для переработки отходов, ориентируясь в городской среде при помощи указателей и светофоров. Конструировали роботов в специальной среде Labview на базе программируемой платформы NI myRIO — продемонстрировать работу своих устройств команды должны были на специальном поле-макете, предоставленном организаторами соревнований.

Церемония награждения победителей VII Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia прошла 19 октября. Ребят поздравили и в образовательных учреждениях, теперь им предстоит участвовать в национальном финале соревнований WorldSkills.

VII Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, в том числе в категории Junior (14-16 лет) — крупнейшие региональные соревнования по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и школьников, заявки на участие в которых подали более 14 000 человек.