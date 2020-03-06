В детской поликлинике украли рюкзак с оборудованием для ребенка-диабетика. Злоумышленник оказался многодетным отцом 06.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Посетитель поликлиники во 2-м микрорайоне присвоил забытый детский рюкзак, в котором находился пульт от инсулиновой помпы — прибор, жизненно необходимый десятилетней девочке с диабетом. Вора поймали довольно быстро, им оказался отец пятерых детей. Однако кражи в поликлиниках не всегда заканчиваются так хорошо.

«Мы пришли в поликлинику для выписки после больничного. Я поставила рюкзак на соседнюю банкетку — рядом с той, где сидели дети, — и сказала дочери, чтобы она взяла рюкзак, когда пойдём. Нам поставили на документах все печати, и мы пошли в машину. Когда почти подъехали к дому, дочь обнаружила, что рюкзака в машине нет. Мы сразу развернулись, не выходя из машины, и поехали назад в поликлинику. Но рюкзака уже не было, — рассказала „Зеленоград.ру“ Мария В. — Путь из 2-го микрорайона в 12-й и обратно занял минут десять».

Мария вызвала полицию, вместе посмотрели видео с камер наблюдения. На записи видно, как мужчина поднимает с пола рюкзак, который сбил с банкетки его ребёнок. Озирается по сторонам. Ребёнок снова сбивает рюкзак. Мужчина вновь поднимает его, вновь оглядывается, прячет его в снятой верхней одежде, своей и сына, и сдаёт с остальными вещами в гардероб.

Мария, в надежде, что мужчина ещё где-то здесь, обежала поликлинику. Когда стало ясно, что он уже ушел, его отправилась искать полиция. Вора задержали через пять-шесть часов. Перед этим выяснили, кто это и к какому врачу он приводил ребёнка. Им оказался 44-летний житель Андреевки.

«Больше всего я переживала, что пульт от инсулиновой помпы окажется где-нибудь на помойке. Мужчина, не поняв, что это, мог выбросить его за ненадобностью, — говорит Мария. — Сам пульт стоит 35 тысяч рублей, но он редко продаётся отдельно от комплекта с помпой, а всё вместе это уже порядка ста тысяч».

Помпа обеспечивает постоянную подачу в организм инсулина. Она контролирует уровень сахара в крови в течение дня, рассчитывает дозы, ведёт статистику. Инсулин подаётся от помпы через канюлю, введённую под кожу на животе. Помпу носят на специальном поясе. Чтобы посмотреть показания, нужно регулярно заглядывать под одежду. Пульт дистанционного управления помпой позволяет избежать этого, все показания отображаются на его дисплее, и не нужно лишний раз лезть под одежду. С его помощью также можно внешним способом сделать необходимые расчёты и запрограммировать помпу, не снимая её.

«У этого человека было больше трёх недель, чтобы связаться со мной и извиниться. У следствия есть все наши контакты. До него, наверное, донесли, что именно он украл, — говорит Мария. — Когда нам возвращали рюкзак, следователь сказал, что теперь со мной свяжутся. Но поздно. Если бы мужчина позвонил раньше, я, возможно, ходатайствовала бы о смягчении наказания. Да вообще можно было по-человечески всё решить. Теперь пусть решает суд».

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В минувшую пятницу следователь пригласила Марию для беседы. Она пошла с дочерью, не подозревая, что это будет встреча с ответчиком и его адвокатом. Марию полтора часа уговаривали пойти на мировое соглашение. Мужчина предлагал девочке купить игрушки, телефон — какой она захочет. «Игрушек мне не нужно, а телефон у меня и так хороший», — отвечала девочка. Марии он предлагал возместить моральный ущерб — только сумму назовите.

Рассказал, что он — отец пятерых детей, что недавно у него родился ребёнок (уже после истории с рюкзаком), и сейчас новорождённый в реанимации. Сказал, что его тогда беременная жена ничего не знала о краже, да и сейчас ничего не знает.

«Я отказалась от всего, не хочется с таким человеком связываться. Я не знаю, правду ли он говорил о новорождённом и от одного ли брака у него все дети. С большим трудом я согласилась на мировую, но только потому, что у меня совершенно нет времени ходить на все заседания, если их будет несколько. Своего адвоката или юриста у нас нет, — поделилась с „Зеленоград.ру“ Мария. — Сейчас мужчине грозит штраф в пользу государства и запись, что привлекался к уголовной ответственности».

Год или два назад в той же поликлинике в отделении восстановительного лечения украли детские сапоги. Сапоги нашли и вернули владельцам, а вот дошло ли дело до суда — неизвестно.

В сентябре прошлого года в другой детской поликлинике, в 15-м микрорайоне, злоумышленница украла детскую коляску. Кража также происходила под камерами видеонаблюдения, но воровку это не смутило. Она зашла в поликлинику и выкатила на улицу одну из колясок, стоящих на специальной площадке в холле. Действовала уверенно, лицо закрыла от камер тёмными очками и бейсболкой. И всё же кое-кто из местных жителей опознал воровку и назвал её имя. Украденная коляска была дорогая и приметная.

Что делала полиция в этом случае, неизвестно. Но воровку не поймали. «Не нашли коляску! Наши органы ничего не сообщают, и так понимаю, следствие даже не ведётся», — сообщила на днях «Зеленоград.ру» пострадавшая Анастасия.

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Местные жители говорят, что воровство в детских поликлиниках — распространенное явление. Воры то ли не боятся камер видеонаблюдения, то ли уверены в пассивности полиции.

Редакция «Зеленоград.ру» запросила в полиции информацию о масштабах краж именно в поликлиниках. В полиции не смогли предоставить эту информацию: «указанные вопросы не входят в перечень статистической отчетности». Поэтому невозможно сказать, насколько успешно полиция раскрывает преступления, даже когда подозреваемый попадает на камеры.

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Да. Если даже вор попадет на камеру, полиция вряд ли сможет его найти
Нет. Везде камеры, если что — вора найдут
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Метки:
кража, поликлиника, тема - чп, происшествия, камеры видеонаблюдения, диабет, Поликлиника детская № 105 (корпус 225а)
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