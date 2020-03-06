«У этого человека было больше трёх недель, чтобы связаться со мной и извиниться. У следствия есть все наши контакты. До него, наверное, донесли, что именно он украл, — говорит Мария. — Когда нам возвращали рюкзак, следователь сказал, что теперь со мной свяжутся. Но поздно. Если бы мужчина позвонил раньше, я, возможно, ходатайствовала бы о смягчении наказания. Да вообще можно было по-человечески всё решить. Теперь пусть решает суд».

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В минувшую пятницу следователь пригласила Марию для беседы. Она пошла с дочерью, не подозревая, что это будет встреча с ответчиком и его адвокатом. Марию полтора часа уговаривали пойти на мировое соглашение. Мужчина предлагал девочке купить игрушки, телефон — какой она захочет. «Игрушек мне не нужно, а телефон у меня и так хороший», — отвечала девочка. Марии он предлагал возместить моральный ущерб — только сумму назовите.

Рассказал, что он — отец пятерых детей, что недавно у него родился ребёнок (уже после истории с рюкзаком), и сейчас новорождённый в реанимации. Сказал, что его тогда беременная жена ничего не знала о краже, да и сейчас ничего не знает.

«Я отказалась от всего, не хочется с таким человеком связываться. Я не знаю, правду ли он говорил о новорождённом и от одного ли брака у него все дети. С большим трудом я согласилась на мировую, но только потому, что у меня совершенно нет времени ходить на все заседания, если их будет несколько. Своего адвоката или юриста у нас нет, — поделилась с „Зеленоград.ру“ Мария. — Сейчас мужчине грозит штраф в пользу государства и запись, что привлекался к уголовной ответственности».