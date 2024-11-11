Проезд вдоль корпусов 126-128 находится под знаком «жилая зона» — здесь нельзя ехать больше 20 км/ч. Однако многие водители не соблюдают это ограничение, камеры скорость во дворах не контролируют, а из физических ограничений только пара «лежачих полицейских» в начале проезда, возле входа в «Мои документы», а потом — 180 метров абсолютно прямой дороги.

В жилой зоне у пешеходов везде приоритет, но проезд запаркован с обеих сторон — нормального обзора нет. А машины здесь зачастую едут очень быстро, в частности курьеры пиццерии, расположенной в конце проезда.

Но не только они — почти половина водителей превышают максимальную разрешенную скорость во дворах и жилых зонах, если есть где разогнаться, показал эксперимент с установкой камер фиксации скорости в пяти зеленоградских дворах. Одна из камер стояла как раз в этом и в соседнем проезде (корпуса 117-118).

В ГИБДД недавно убеждали корреспондента «Зеленоград.ру», что они вместе с управами регулярно и превентивно (а не «когда собьют») осматривают дворы и жилые зоны, чтобы найти опасные места. Так что с этими прямыми проездами — они в безопасности? Или ответ получим только после ДТП, как это было во дворе корпуса 1206, где в таком же длинном проезде недавно сбили ребёнка?

«Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы этот вопрос рассмотрели на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения, которая должна пройти до конца года.