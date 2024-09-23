Машина ехала вдоль корпуса 1206 — по прямому проезду длиной почти двести метров. Он хоть и сужен припаркованными машинами, но разогнаться здесь можно, при этом машины затрудняют обзор. Вероятно, поэтому здесь уже есть два лежачих полицейских, они расположены вокруг входа в детсад, между 4 и 5 подъездом. Однако пятилетняя девочка «перебегала проезжую часть» (так сказано в сообщении ГИБДД) между 2 и 3-м подъездами — там её и сбили. Ребенка отвезли в Тушинскую больницу, её состояние неизвестно.

Знак «жилая зона» находится на въезде в микрорайон — машинам запрещено здесь ехать больше 20 км/ч и они должны уступать пешеходам, особенно видя, что часть дороги занята припаркованными машинами, из-за которых в любом момент может выбежать ребенок. Но многие не соблюдают ограничение скорости, контролировать скорость во дворах камерами (с учетом нештрафуемого порога +19 км/ч) невозможно; делать проезжую часть в таких местах не прямой, физически ограничивая скорость, у нас не принято; остаётся только делать возле каждого подъезда искусcтвенную неровность.

Предложим зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения обсудить этот вопрос.