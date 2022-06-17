Опытную лётчицу, лейтенанта Ольховскую назначили командиром эскадрильи ещё в Энгельсе. Эта высокая темноволосая девушка с быстрым взглядом из-под длинных, прямых ресниц, жизнерадостная и неутомимая, пользовалась всеобщей любовью и авторитетом среди курсантов. В ней было столько энергии и темперамента, что хватало на всю эскадрилью.

«И вдруг мы узнали, что Люба несколько раз обращалась к начальству с просьбой перевести её в другой полк. В истребительный. Пусть самым рядовым лётчиком, но только в истребительный! — писала в своих воспоминаниях „В ночном небе“ сослуживица Любы и Веры Наталья Кравцова (в те годы Меклин). — Мы понимали её: Любино родное село на Украине фашисты сожгли дотла. И она хотела не просто воевать, а мстить! Жестоко мстить. Стать лётчиком-истребителем, драться с врагом один на один! К этому она стремилась. Но не пришлось Любе летать на истребителе. Вместо истребителя — тихоходный фанерный „По-2“! Трудно, очень трудно было ей согласиться с этим. Однако время шло, наш полк готовился вылететь на фронт раньше других, и она как будто успокоилась: можно и на „По-2“ воевать, нужно только умение. А уж она-то сумеет!»

В первые недели на фронте, когда полк не допускали к полётам, приезжали инспектора и комиссии, устраивали разнообразные проверки. Люба хоть и старалась успокоить нетерпеливых, — мол, не спешите, девчата, всё ещё впереди, — временами сама не могла сдержать негодования: «Подождём, пока им надоест к нам ездить! Инспекции! Проверки! Сколько же ещё ждать, чёрт бы их побрал!» Люба рвалась в бой: «Мы тут сидим, а „фрицы“ тем временем бомбят! Ну, зато мы им покажем, когда начнём летать! Ух, покажем!»

В день, когда полк наконец получил боевую задачу, «Люба не давала покоя своему штурману, заставляя её ещё и ещё раз проверять маршрут полёта, точность расчётов, — вспоминала Кравцова. — Невозмутимая Вера Тарасова, полная и медлительная, на этот раз делала всё быстро, с подъёмом, так что Любе не приходилось подшучивать над ней, как обычно.

— Чтоб полёт наш был высший класс! — смеялась Люба, поблескивая зубами".