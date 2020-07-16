Звено готовилось к параду

В начале 50-х годов на Крюковском аэродроме проводились тренировки пилотажных групп, готовившихся к авиационным парадам над Москвой. В те годы День авиации был чуть ли не единственным профессиональным праздником, который с энтузиазмом отмечала вся Москва. В Тушино, где базировался Центральный аэроклуб имени Валерия Чкалова, устраивали грандиозное воздушное шоу, посмотреть на которое стекались сотни тысяч зрителей. В небе демонстрировали свое пилотажное мастерство спортсмены и военные лётчики, публике представляли новинки авиационной техники. Принимал воздушный парад лично товарищ Сталин и его соратники.

По календарю День Воздушного флота приходился на 18 августа, но на практике празднование каждый год переносили на более подходящую (с точки зрения погоды) дату. В 1952-м авиационный парад в Тушино назначили на 27 июля.

Обязательным номером программы первого отделения было выступление женской пилотажной группы на спортивных самолётах. В тот раз её ведущей была Марина Павловна Чечнева — отважная лётчица, Герой Советского Союза, рекордсменка мира в скоростных полётах. Костяк её группы составляли опытные лётчицы-спортсменки: Анна Бодрягина, Антонина Блинова, Вера Головань, Мария Дриго, Анна Шмелькова. Кроме них был и запасной состав, в него, как правило, включали молодых лётчиц, которых «натаскивали» более опытные коллеги. Так было и при подготовке к авиапараду 1952 года.