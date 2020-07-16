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Трагедия на Крюковском аэродроме. Как погибли летчицы, памятник которым стоит в зеленоградском лесу 16.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В погожий июльский день 1952 года в небе над Крюковым случилась трагедия — погибли две летчицы, Келла Уральская и Валентина Каткова. Разбились «при выполнении служебного задания», гласят таблички на стальных пирамидках, установленных на месте их гибели по обоим берегам речки Сходни. Кто были эти девушки — спортсменки, летчики-испытатели? За какое «служебное задание» отдали они свои жизни? Рассказываем, что случилось в тот день в небе над будущим Зеленоградом.

Звено готовилось к параду

В начале 50-х годов на Крюковском аэродроме проводились тренировки пилотажных групп, готовившихся к авиационным парадам над Москвой. В те годы День авиации был чуть ли не единственным профессиональным праздником, который с энтузиазмом отмечала вся Москва. В Тушино, где базировался Центральный аэроклуб имени Валерия Чкалова, устраивали грандиозное воздушное шоу, посмотреть на которое стекались сотни тысяч зрителей. В небе демонстрировали свое пилотажное мастерство спортсмены и военные лётчики, публике представляли новинки авиационной техники. Принимал воздушный парад лично товарищ Сталин и его соратники.

По календарю День Воздушного флота приходился на 18 августа, но на практике празднование каждый год переносили на более подходящую (с точки зрения погоды) дату. В 1952-м авиационный парад в Тушино назначили на 27 июля.

Обязательным номером программы первого отделения было выступление женской пилотажной группы на спортивных самолётах. В тот раз её ведущей была Марина Павловна Чечнева — отважная лётчица, Герой Советского Союза, рекордсменка мира в скоростных полётах. Костяк её группы составляли опытные лётчицы-спортсменки: Анна Бодрягина, Антонина Блинова, Вера Головань, Мария Дриго, Анна Шмелькова. Кроме них был и запасной состав, в него, как правило, включали молодых лётчиц, которых «натаскивали» более опытные коллеги. Так было и при подготовке к авиапараду 1952 года.

До праздника оставалось около трёх недель. 4 июля женская пилотажная группа совершала тренировочный полёт на самолётах ПО-2, известных как «кукурузники». На этот раз к звену присоединились Валентина Каткова и Келла Уральская. 35-летняя Валентина Каткова была довольно опытным пилотом, да и 24-летняя Келла Уральская, несмотря на молодость, в новичках не числилась. У неё уже был опыт участия в авиапараде. За год до этого в 1951-м она, вместе с известными спортсменками Маргаритой Росянской и Людмилой Панасенко, показывала в небе над Тушиным своё искусство в полёте на планёрах.

День авиации в Тушино, 8 июля 1951 года

«Келлу Уральскую я хорошо знала, мы были знакомы, — вспоминает зеленоградка Алла Родионова, работавшая в начале 50-х годов лаборанткой на кафедре бомбардировочно-торпедного вооружения МАИ и проводившая лето в институтском тренировочном лагере близ Крюковского аэродрома. — Она была студенткой 5-го курса экономического факультета МАИ, энтузиасткой полётов и занималась сразу в двух аэроклубах, жадно впитывая знания и дух лётного дела».

Забарахлил моторо, парашют не раскрылся…

О том, что произошло 4 июля 1952 года в небе над Крюковым, писала в 2007 году зеленоградская газета «Центральный проспект», приводя рассказ Аллы Родионовой.

«В тот трагический июльский день на обычный тренировочный полёт с Крюковского аэродрома поднялось самолётное звено ПО-2. Вдруг забарахлил мотор у самолёта Катковой, она отстала. Казалось, всё образовалось, потому что лётчица стала нагонять строй. И вдруг, не справившись с управлением неисправного самолёта, она врезалась в хвост самолёта Келлы Уральской. Оба ПО-2 стали падать. Келла Уральская сначала пыталась, планируя, спасти самолёт, но потом ей пришлось выброситься с парашютом. Было слишком низко, парашют не успел раскрыться… Обе лётчицы погибли».

Келлу Уральскую и Валентину Каткову похоронили на Введенском кладбище Москвы 6 июля 1952 года. А через три недели в Тушино состоялся авиапарад, собравший на этот раз более миллиона зрителей. Лётчицы-спортсменки во главе с героем Советского Союза Мариной Чечневой в тот день первыми показали зрителям искусство высшего пилотажа.

Москва, 1952 год. Авиационный парад и праздник в Тушино
«От столкновения мы были на волосок!»

На месте гибели летчиц в лесу поставили памятные знаки — сейчас они находятся за зеленоградской горбольницей, на берегах Сходни вблизи новой лыжной трассы. В 50-е годы курсанты аэроклубов, приезжавшие в лагерь на Крюковском аэродроме, приходили туда почтить память подруг. Вот что пишет об этом в книге «Женское лицо космоса» Валентина Пономарёва — лётчик-космонавт, дублёр Валентины Терешковой, начинавшая здесь свой путь в небо.

«Первый раз выехали на аэродром ранней весной, и тут я сразу столкнулась с другой, не праздничной, победной и героической — с трагической стороной авиации: прошлым летом здесь разбилась летчица-спортсменка Келла Уральская. Мне было жутко слушать рассказ об этом.

Не то чтобы я не знала, что самолеты иногда падают и летчики погибают, — знала, конечно. Но это случалось где-то, с кем-то… А тут — вот он, аэродром, на котором она летала, и вот люди, которые её знали и летали вместе с ней, и вот то место, где упал её самолёт…

Мы стояли у скромного памятничка в молчании, и я думала — что же чувствует человек, оказавшись лицом к лицу со страшным и неизбежным… И как вообще можно садиться в самолёт, зная, что в каждом полёте может выпасть тебе миг гибельного ужаса?.. Такие мысли возвращались ко мне иногда, но от аэродрома не отвратили".

По мнению Пономаревой, наряду с профессиональными качествами лётчику необходима «определенная доля беспечности». «Не знаю, обладала ли я другими нужными качествами, но беспечностью — да: никогда не думала, что со мной может что-то случиться…» — замечает она.

Эта «доля беспечности» едва не стала роковой и для самой Валентины Пономарёвой. Готовясь к авиапараду в 1956 году, лётчицы устроили «кашу в воздухе» и едва не повторили трагедию, унёсшую жизни Катковой и Уральской.

В тот день руководителя полётов Марину Чечневу с утра куда-то вызвали, и лётчицы расслабились: бродили по лесу вокруг аэродрома, собирали землянику, загорали. И вдруг часа в четыре неожиданно прозвучала команда: «По самолётам!»

«Мы пошли на пилотаж всей группой, — вспоминает Пономарёва. —  И вроде всё было, как всегда, но вдруг на восходящей части петли я увидела самолёт прямо перед своим носом. Он показался мне огромным! Не успев ничего сообразить, рванула ручку, что называется, „до пупа“ и на миг потеряла всех из поля зрения. Перевалив верхнюю точку петли, покрутила головой и пристроилась, как положено, в хвост впереди идущему. Каково же было моё изумление, когда я обнаружила, что в строю иду уже не третьей, как взлетала, а четвёртой: в воздухе мы поменялись местами с Идой Знаменской. Когда мы закончили пилотаж и сели, „обитатели“ аэродрома качали головами и говорили: „Ну и ну!“ — от столкновения мы были на волосок».

Памяти лётчиц

На табличках, прикреплённых к памятным знакам, по ошибке указали разные даты — 4 июня и 4 июля, хотя погибли лётчицы в один день. На это обратила внимание Лидия Павловна Анисина (ныне Беженцева), жившая в те годы в деревне Савёлки и ставшая очевидцем этого трагического события. В 2017 году она обратилась в Музей Зеленограда с просьбой установить точную дату трагедии. Сотрудники музея сделали это, получив справку от администрации Введенского кладбища.

В 2018 году сотрудники Музея Зеленограда привели в порядок памятные знаки на месте гибели лётчиц: покрасили металлические пирамидки, обновили таблички, посадили вокруг цветы-многолетники, которые будут цвести у памятников долгие годы.

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Обсуждение
A T
53 минуты назад
Спасибо за интересный рассказ. Бегала там раньше (но редко маршрут шёл через это место, просто по старым трассам), видела памятный знак, знал, что погибшим лётчицам. Но потом забыла, где, перепутала и искала его в лесу ближе к ВКЗ.
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