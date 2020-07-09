Что же, прощай мечта? Сергей отнес документы в институт инженеров железнодорожного транспорта, но в МИИТе проучился всего пару месяцев. Из-за угрозы надвигавшейся войны осенью 1940-го аэроклубы объявили новый набор. Это был первый опыт зимнего обучения полетам. Прежде зимой только изучали теорию, а летали летом, теперь же годовой курс был сжат до четырех месяцев. Так Крамаренко стал курсантом Дзержинского аэроклуба, который базировался на маленьком, окруженном лесами подмосковном аэродроме в деревне Крюково.

За учебу он принялся с особым рвением. Пройдя за месяц теорию, изучив устройство самолета и мотора, курсанты приступили к полетам на самолете У-2 («Учебный второй») — очень простом в эксплуатации, прощавшем даже грубые ошибки.

«Это сразу сделало нас счастливейшими людьми в мире, и мы буквально вылизывали до блеска наш старенький У-2. Крейсерская скорость его была небольшой, всего 100-120 км/ч, максимальная — до 150 км/ч, но я ее за все полеты так и не увидел», — признается летчик в своей книге «Против „мессеров“ и „сейбров“».

"Первое поднятие в воздух было незабываемым. Треск мотора, дрожание и подскакивание самолета по снежному полю — и вдруг все внизу, самолет в воздухе. Картина поразительная: вверху голубое небо, внизу — белые поля и зеленые леса, несколько деревенек с крошечными домиками. Вдали линия железной дороги с ползущим по ней паровозиком и игрушечными вагончиками" , — вспоминает Крамаренко.

Обучение, как и сам полет, давались ему легко. Труднее — расчет на посадку и сама посадка, но, в конце концов, стало получаться и это. «Особенно приятно было чувствовать, что ты контролируешь такую мощную машину как самолет, а для меня У-2 тогда был венцом творения человеческой мысли, — замечает будущий ас. — За три месяца программа была окончена. Мы летчики!»