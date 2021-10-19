Улица Дашкова

Проезд 5253 расположен в пятом микрорайоне. Он идёт от Московского проспекта вдоль парка «Ровесник», мимо корпусов 516, 519 и 521. Как выяснилось из архивных документов, Эдиссон Дашков жил в одном из этих домов — на нём наша редакция планирует организовать установку мемориальной доски в его честь.

После нашего обращения в департамент культурного наследия и предварительной проработки с институтом Генплана Москвы этот вопрос внесен в повестку рабочего совещания городской межведомственной Комиссии по наименованию улиц. Если эксперты поддержат это предложение, вопрос вынесут на заседание самой комиссии.