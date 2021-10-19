Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным 19.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Безымянный проезд в 5-м микрорайоне может быть назван в честь дендролога Эдиссона Дашкова, который создавал «зеленую архитектуру» нашего города: парки, аллеи, проспекты, но оказался практически неизвестен в городской историографии. После публикации «Зеленоград.ру» об истории Дашкова, мы собрали предложения наших читателей и выделили три направления работы: назвать именем Дашкова какую-то улицу или природную территорию, а также установить мемориальную доску на доме, где он жил. С этими предложениями мы обратились в органы власти. Рассказываем, как продвигается общественная кампания по увековечиванию памяти Дашкова, кто уже помогает и как можете помочь вы.

Улица Дашкова

Проезд 5253 расположен в пятом микрорайоне. Он идёт от Московского проспекта вдоль парка «Ровесник», мимо корпусов 516, 519 и 521. Как выяснилось из архивных документов, Эдиссон Дашков жил в одном из этих домов — на нём наша редакция планирует организовать установку мемориальной доски в его честь.

После нашего обращения в департамент культурного наследия и предварительной проработки с институтом Генплана Москвы этот вопрос внесен в повестку рабочего совещания городской межведомственной Комиссии по наименованию улиц. Если эксперты поддержат это предложение, вопрос вынесут на заседание самой комиссии.

Как точно может называться улица, должны решить специалисты — в этом вопросе много нюансов. С одной стороны важно, чтобы не было путаницы с Дашковым переулком в Москве. С другой, рискованно включать в название улицы имя Дашкова, Эдиссон: его пишут как с двумя «с» (так по документам), так и с одной — это может создать сложности для навигации. Вероятно, слово «дендролог» тоже окажется слишком сложным для наименования улицы. Возможно, компромиссный вариант: «улица архитектора Дашкова» — ведь по сути он был архитектором тоже.

Дашков лес

В 2014 году с подачи жителя Зеленограда, картографа Александра Кузнецова, депутаты муниципального округа Силино пытались присвоить лесопарковой зоне между 4-м и 12-м микрорайонами название «Дашков лес». Тогда их инициатива ничем не закончилась. После нашего запроса стало известно, что муниципалитет Силино планирует вернуться к этому вопросу.

По московскому закону, наименование природным территориям регионального значения присваивает балансодержатель территории, то есть бюджетное учреждение «Московское городское управление природными территориями», подведомственное Мосприроде, то есть департаменту природопользования и охраны окружающей среды. Наша редакция отправила соответствующее обращение в департамент.

Мемориальная доска

Благодаря документам, хранящимся в зеленоградском музее, стало известно, в каком доме жил Эдиссон Дашков в последние годы — это один из корпусов 5-го микрорайона. Мы предлагаем установить мемориальную доску на этом доме.

Разрешение на установку дает Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей при департаменте культурного наследия. Для её решения нужно предоставить большой комплект документов. Но первое, что нужно — согласие жильцов. «Зеленоград.ру» обратилось в управу района Савёлки с просьбой оказать содействие с проведении общего собрания собственников.

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Нас поддержал депутат в Мосгордуме от Зеленограда Андрей Титов — он уже переслал наше обращение руководителю департамента природопользования. Включилась также депутат в Госдуме от Зеленограда Ирина Белых — она также обещала поддержать соответствующие обращения в органы государственной власти.

Чем больше людей подпишется под нашим обращением, тем больше резонов будет у властей поддержать его. Подпишитесь, пожалуйста, здесь.

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Метки:
микрорайон 5, переименования улиц, остановок и других объектов, проезд 5253, дашков эдиссон
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