На тротуаре между торговыми павильонами Крюковского рынка и проезжей частью в районе Крюковской площади поставили мощное ограждение. Это то самое место, где автобусы уже четыре раза выкатывались на узкий тротуар, заполненный людьми, и врезались в цветочную палатку. Такое делают чаще всего на магистралях между встречными полосами. Теперь проход, который постоянно сужался последние годы, стал ещё уже.
В 2011 году проход вдоль рынка потерял больше двух метров после расширения проезжей части на Крюковской площади. В самом узком месте неоднократно случались происшествия: высадив людей, автобусы не поворачивали к отстойной площадке, а въезжали на тротуар и упирались в павильон «Цветы». Чудом никто из многочисленных пешеходов не пострадал. После второго инцидента возле цветочной палатки поставили противотаранные столбики. Но и это не помогло: через четыре месяца автобус снова выехал на тротуар и уперся в эти столбики. И ещё раз в апреле этого года.
Формально установку дорожного ограждения на Крюковской площади одобрили на прошлой неделе, фактически такое решение было принято заранее. Трансбарьеры поставили через три дня после заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения, где дорожные службы согласовали этот вопрос с властями, — хотя в протоколе стоял срок «15 августа». В Центре организации дорожного движения пояснили, что было много обращений граждан после четвертого случая въезда автобуса на тротуар. Потому и ускорились.
На тротуар въезжали автобусы ЛиАЗ, как московские (зеленоградские), так и областные. В «Мосгортрансе» и областном «Мострансавто» или вообще не объясняли причины выкатывания («идёт проверка»), или абстрактно говорили про «человеческий фактор». «Халатность водителя», прокомментировали после первого случая в зеленоградском автокомбинате. Результаты проверок не обнародовали, потому что никто не пострадал.
Своим мнением о причине выкатывания автобусов на тротуар с Zelenograd.ru поделился сотрудник транспортного комплекса Москвы: «Вопрос в техническом устройстве автобуса. Коробка передач автоматическая, всегда стоит на драйве (D), но при открытии дверей срабатывает блокировка колёс. Соответственно, когда водитель выходит из автобуса, он обязан поставить нейтраль и включить стояночный тормоз (ручник). Но водители этого не делают, полагаясь на открытые двери или просто забывая. Водитель мог выйти из автобуса, закрыть двери снаружи (есть такая функция), не поставив на ручник и нейтраль. Автобус поехал сам. Остановить его снаружи невозможно, двери можно открыть только при нулевой скорости. Из-за поворота дороги в этом месте автобус выскакивает на тротуар (сам же он колеса не повернёт). Переехать бордюр с его массой — раз плюнуть».
Дополнительным фактором можно считать нарушение правил эксплуатации и безопасности со стороны водителя, отметил специалист. «Но на это тоже много причин: нервная работа, вечный стресс, „люли“ от начальства почти за всё, работа по 10-12 часов».
Участник сообщества автолюбителей поделился предположением: «Водитель идет проверять салон автобуса. И то ли забывает перевести коробку передач в режим „Парковка“, то ли кнопка „Р“ не срабатывает».
В ЦОДД сказали, что причина, скорее всего, в водителях, а не в устройстве автобуса или специфике данного места. Трансбарьеры отобрали место на тротуаре, но они нужны для безопасности пешеходов. Обычное тротуарное ограждение не поможет, если автобус снова въедет на тротуар.
Эти мнения — только версии, поэтому мы отправили запросы в департамент транспорта и «Мосгортранс».
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