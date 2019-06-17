На тротуаре между торговыми павильонами Крюковского рынка и проезжей частью в районе Крюковской площади поставили мощное ограждение. Это то самое место, где автобусы уже четыре раза выкатывались на узкий тротуар, заполненный людьми, и врезались в цветочную палатку. Такое делают чаще всего на магистралях между встречными полосами. Теперь проход, который постоянно сужался последние годы, стал ещё уже.

В 2011 году проход вдоль рынка потерял больше двух метров после расширения проезжей части на Крюковской площади. В самом узком месте неоднократно случались происшествия: высадив людей, автобусы не поворачивали к отстойной площадке, а въезжали на тротуар и упирались в павильон «Цветы». Чудом никто из многочисленных пешеходов не пострадал. После второго инцидента возле цветочной палатки поставили противотаранные столбики. Но и это не помогло: через четыре месяца автобус снова выехал на тротуар и уперся в эти столбики. И ещё раз в апреле этого года.

Формально установку дорожного ограждения на Крюковской площади одобрили на прошлой неделе, фактически такое решение было принято заранее. Трансбарьеры поставили через три дня после заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения, где дорожные службы согласовали этот вопрос с властями, — хотя в протоколе стоял срок «15 августа». В Центре организации дорожного движения пояснили, что было много обращений граждан после четвертого случая въезда автобуса на тротуар. Потому и ускорились.