Рейсовый автобус съезжает с дороги на Крюковской площади минимум в четвертый раз за последние три года.

В пятницу, 12 апреля, на тротуаре оказался ЛиАЗ «Мострансавто», работающий на маршруте № 390 Ржавки — Зеленоград (ст. Крюково). Инцидент произошел около полудня. Очевидцы рассказывают, что чудом никто не пострадал. Водитель тоже не пострадал. Не получил повреждений и автобус. В момент ДТП он был без пассажиров и двигался в сторону конечной остановки «Ст. Крюково».

Причиной дорожно-транспортного происшествия стал человеческий фактор, сообщили Zelenograd.ru в «Мострансавто», не уточняя детали. В отношении водителя сейчас проводят служебное разбирательство. Перевозчик добавил также, что перед выходом в рейс автобус прошел техническую проверку. Плановое техобслуживание было в декабре 2018 года.

Член сообщества автолюбителей Зеленограда «ЗелАО AUTO» в «Инстаграме» поделился предположением: «После высадки пассажиров водитель идет проверять салон автобуса. И то ли забывает перевести коробку передач в режим „Парковка“, то ли кнопка „Р“ не срабатывает».

В 2016 году рейсовые автобусы дважды въезжали в цветочный магазин на Крюковской площади — в апреле и сентябре. После этого фасад цветочного павильона чуть срезали и поставили на тротуаре заградительные столбики — правда, ровно на том месте, где раньше была стена ларька. В декабре 2017-го очередной рейсовый автобус съехал с дороги, врезавшись прямо в столбик.