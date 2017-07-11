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Магазин на Крюковской площади защитился от врезавшихся в него автобусов за счет пешеходов 11.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Чудом никто не пострадал, когда рейсовые автобусы дважды заезжали на тротуар возле рынка и врезались в цветочный магазин — это очень оживленное место. Теперь продавцы обезопасили себя — поставили на тротуаре заградительные столбики. А пешеходам стало еще менее удобно проходить по узкому тротуару. Разбираемся, когда это закончится.

фото: Zelenograd.ru

Тротуар в этом месте сузили на два метра семь лет назад, когда зеленоградская администрация расширяла Крюковскую площадь. А затем возле дороги появились торговый павильоны. Тротуар стал ещё уже. В результате на узком проходе оказалась толпа пассажиров автобусов (это место высадки, конечная остановка) и просто прохожих.

Автобусы въезжали в цветочный магазин в апреле и сентябре прошлого года. Фасад цветочного павильона срезали под углом, чтобы чуть расширить пространство для пешеходов, хотя проблему в целом это не решает. Столбики появились ровно в том месте, где раньше была стена помещения.

Столбики — это инициатива продавцов, они имеют право обезопасить себя от автобусов, прокомментировали Zelenograd.ru в администрации крюковского рынка. Здесь отметили, что сейчас нет технической возможности отодвинуть торговые павильоны от тротуара. Пешеходам станет комфортнее, когда закончат строить первую очередь нового торгового центра на Крюковской площади. После этого хаотичная торговля на этом месте закончится. Стройка может начаться уже скоро — сейчас выбирают подрядчика.

Правильно ли сделал магазин, что поставил столбики от автобусов?
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