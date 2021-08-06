«Родители надеются, что тренер исправит их ошибки»

Первой приводим оценку консультанта по физической культуре и спорту, чтобы вы могли взглянуть на ситуацию более широко. Если вкратце, он считает, что заниматься воспитанием детей в ходе спортивной тренировки нельзя. Для коррекции поведения детей есть родители или отдельные специалисты. Если родители хотят, чтобы тренер, кроме спорта, занялся ещё и воспитанием (и тренер согласен), они должны официально зафиксировать эту договоренность. Ниже его мнение подробно:

— Приемлемо ли заклеивать детям рот на тренировках? Давайте попробуем разобраться. Жизнь ребенка формируется в ходе разных процессов. Нас сейчас будут интересовать воспитательный, учебный и тренировочный.

Для пятилетнего ребёнка воспитательный процесс является одним из основополагающих. Ребёнок обучается морально-этическим нормам поведения, принятым в обществе, в котором он будет жить и развиваться. Только родители несут полную ответственность за воспитание своего ребёнка. Это обязанность родителей подготовить своего ребёнка к самостоятельному, эффективному и безопасному участию в жизни общества.

В ходе учебного процесса ребёнок должен овладеть основами структурированной познавательной деятельности, которая позволит ему в будущем эффективно развивать свои умственные и интеллектуальные способности.

В ходе тренировочного процесса ребёнок должен освоить основные двигательные акты и сформировать необходимые на этапе его развития физические качества.

Для решения тренировочных задач в ходе тренировочного процесса тренер, обладающий должной квалификацией и знаниями, может заклеить рот ребёнку, например, применяя неврологический подход. С помощью этого методического приёма тренер может работать над техникой контроля дыхания, формируя у занимающегося необходимый в его виде спорта навык (конечно, необходимо достоверно знать, что у ребёнка нет проблем со свободным прохождением воздуха через нос).

В психотерапевтической практике специалист, проводящий тренинг по телесно ориентированным техникам, может в ходе групповой сессии заклеить рот части участников, чтобы те выполняли задание, преодолевая ограничение. Участники подобных тренингов могут отказаться и пропустить это упражнение.

Однако в ходе тренировочного процесса тренер не имеет права применять этот приём в воспитательных целях. Педагог или тренер ограничены рамками предоставляемых ими услуг и должностными обязанностями и на данный момент полностью лишены права вмешиваться в воспитательный процесс.

Как правило, родители не желают, чтобы кто-то другой вмешивался в этот процесс, и часто остро на это реагируют. Происходит это обычно по причине того, что нормы общественной и личной морали не идентичны. Но в рамках действующего законодательства родители почти всегда будут правы.

Тем не менее в случае, когда родитель по тем или иным причинам сам не справляется с воспитанием ребёнка, он может официально делегировать эту обязанность подготовленному квалифицированному специалисту. Психологу, нейро-психологу и т. п. Как правило, курс работы таких специалистов стоит значительно дороже, чем занятия в обычной спортивной секции.

Некоторые родители приводят своих детей «в спорт», пытаясь таким образом сэкономить, и надеются, что тренер исправит ошибки, допущенные ими в воспитании своих детей. Но тренер этого делать не обязан. А если он считает, что его квалификации хватит для успешного применения воспитательных техник, то он обязательно должен заручиться официальным разрешением родителей. После чего ответственность за результаты их применения будут нести родители совместно с тренером.