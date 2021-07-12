Михаил Прохоров, тренер одной из зеленоградских секций айкидо сказал маме 5-летнего ученика, что заклеил ему и другому ребенку рот пластырем, чтобы они не болтали на тренировке. Когда родители подняли шум, он извинился перед ними и заявил, что больше тренировать ни детей, ни взрослых не будет. Сейчас спортшкола расторгла с ним договор, а родители обратились в прокуратуру, чтобы действия тренера проверили с точки зрения закона. Вот что рассказывают родители и сам тренер.
В мае этого года жительница Зеленограда Наталья (имя изменено по просьбе героини) пришла забирать своего 5-летнего сына с занятий айкидо. Тренировки проходили в одном из помещений спортшколы 111 в третьем микрорайоне. Помещение по договору с ней использовал для частных занятий Михаил Юрьевич Прохоров. Мама спросила его, как прошло занятие: сын ходил в секцию всего полтора месяца, и родителям хотелось знать, проявляет ли он интерес.
Показав рукой на ее сына и другого ребенка, тренер сказал, что сегодня они не слушались и много болтали. После двух замечаний он заклеил им рты пластырем и хлестнул по спинам поясом. После этого, пересказывает его слова Наталья, дети перестали баловаться. Когда она возмутилась, что детям потом больно отдирать пластырь от лица, тренер якобы ответил ей, что это уже их проблемы.
Когда Наталья начала расспрашивать других родителей в этой секции, еще двое детей признались, что их наказывали таким образом. Сколько их всего — неизвестно, потому что в зале для тренировок нет камер видеонаблюдения, а родителей внутрь зала не пропускают из соображений безопасности.
На следующий же день две семьи отправились на встречу с представителем спортшколы. Они настаивали, что ни у школы, ни у тренера нет зафиксированного согласия от родителей на применение таких методов работы с их детьми.
«Я сама педагог, работаю со старшеклассниками. Я тоже могу им в шутку чем-то пригрозить за плохое поведение. Но я никогда ничего не сделаю ребенку на самом деле, — рассказала на встрече Наталья. — На это тренер мне сказал, что я неправильно делаю, потому что свои слова надо воплощать в действие, тогда никто болтать не будет».
По мнению родителей, такое поведение тренера травмировало детей: сейчас один из малышей замкнулся и больше не хочет говорить о случившемся. Сын Натальи и другой ребенок еще до того, как стало известно о наказаниях, стали отказываться ходить на тренировки. «Сын другой мамы сначала ходил на секцию к сыну Прохорову, все было хорошо. Как только группа перешла к старшему Прохорову, он стал отказываться, в последний раз буквально катался по полу, но так и не сказал, в чем причина» , — рассказала Наталья «Зеленоград.ру».
Представитель спортшколы спросила, почему никто из детей не рассказывал об этом раньше. Родители объяснили: ребята боялись, что дома их будут ругать за поведение на секции.
Сейчас родители написали заявление в прокуратуру, чтобы действия Михаила Прохорова проверили на соответствие закону.
Наталья говорит, что не ожидала такого отношения, отдавая ребенка в стены государственного учреждения. Она была уверена, что доверила своего малыша пожилому и потому более опытному тренеру. Тем более, она читала, как ученики Прохорова рассказывали о мирной философии айкидо, где используются приемы, не наносящие вреда сопернику. А на деле получилось, что государство к происходящему отношения не имеет, а действия тренера расходятся с его философией.
Представитель спортшколы, узнав, что на секцию одновременно ходят дети 5-8 лет, сказала Прохорову, что это неправильно. Разница между детьми должна быть не больше двух лет, поэтому малышам могло быть скучно или сложно на тренировках с более старшими ребятами.
Во время встречи тренер подтвердил, что действительно использовал пластырь. Он настаивал на формулировке «прикладывал [пластырь]», а не «заклеивал». Намеренные удары по спине он отрицал, сказав, что детям прилетело случайно во время одного из упражнений, где нужно прыгать через длинный брезентовый пояс.
«Когда ребенок долго разговаривает, не обращая внимания на замечания, я подхожу и говорю: у меня есть пластырь, я тебе заклею рот. [Спрашиваю:] ты согласен? Он говорит „да“. Ваш ребенок долгое время не занимался, сидел и отвлекал других разговорами. Ему показали пластырь, ему приложили пластырь: „Помолчи“» , — сказал родителям Прохоров. Он не считает, что его действия нанесли детям психологическую травму. По словам Натальи, тренер сам сказал, что на случай болтовни детей у него всегда с собой медицинский пластырь.
На встрече в спортшколе тренер признал, что никто не давал ему согласия на такие действия, и несколько раз извинился перед родителями. Он подчеркнул, что случившееся — не метод его работы, а «случай», причем всего лишь второй за его 47-летнюю практику. Считал ли он за один случай одного ребенка или одно такое занятие, непонятно: третий ребенок из этой секции был наказан таким образом в сентябре прошлого года.
Тренер вернул родителям деньги за последний месяц занятий — четыре тысячи рублей.
«Зеленоград.ру» Прохоров сказал, что с его стороны не было никаких специальных физических воздействий на детей. «Просто так расценили родители. Если во время упражнения ребенка задели инвентарем, то к этому можно отнестись по-разному. Можно понимать это как то, что ребенок не выполнил упражнение, и как физическое воздействие. А если ты его уговариваешь заниматься, когда он не хочет, это можно принять за психологическое воздействие», — объяснил Прохоров
Из-за этих событий он перенес предынфарктное состояние и сейчас находится на реабилитации. Он сказал, что больше не хочет «таких ситуаций», поэтому заниматься ни с детьми, ни со взрослыми больше не будет.
«Наверное, время пришло. Я 47 лет работаю с детьми. Хотелось, конечно, до 50 дотянуть, закончить на веселой и радостной ноте, но получилось так» , — заключил Прохоров.
Занятия Михаила Прохорова в помещении спортшколы 111 прекращены, а договор с ним расторгнут. Но предотвратить подобные случаи, кажется, не получится: по условиям договоров частных тренеров со школами, вся ответственность за безопасность и здоровье ребенка лежит на самом тренере.
Далее возникает другой вопрос: а кто проверяет, что тренер может отвечать за безопасность детей и вообще заниматься с ними? Как оказалось, никто. По данным Москомспорта, спортшколы не проверяют медицинские документы тренера, так как сами дети или их родители «не являются стороной договора» между тренером и школой. То есть из-за этого интересы детей в договоре не прописываются.
Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу Григорий Дрозд говорил на форуме «Сообщество», что к предоставлению «физкультурно-оздоровительных услуг» никаких специфических требований не предъявляется. Нет требований к специалистам, программам, оборудованию. Также отсутствует специальная система контроля, только общая Роспотребнадзора.
Сама по себе тренерская деятельность по закону не подлежит лицензированию. У тренеров по приказу Минздравсоцразвития должно быть профессиональное образование, но, кажется, это касается только работающих по трудовому договору в государственных или муниципальных учреждениях. Кроме того, формально частные тренеры не ведут образовательную деятельность, официально их деятельность называется «услугами по спортивной подготовке».
Выход представители некоторых спортивных организаций видят в введении аккредитаций и лицензий. На том же форуме президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подчеркнул: «Открываются какие-то „левые“ организации, проводятся странные турниры с непонятным идеологическим уклоном, абсолютно неконтролируемые, без лицензий и аккредитации, иногда бесноватыми сотрудниками. Разработав определенный регламент по лицензированию коммерческого любительского и профессионального спорта, мы только выиграем. А если будем бездействовать, мы навредим, прежде всего, нашим гражданам, навредим детям и их родителям».
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