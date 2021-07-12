3
На занятиях тренер клеил детям пластырь на рот, чтобы они не болтали. Спортшкола расторгла с ним договор после жалоб родителей 12.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Михаил Прохоров, тренер одной из зеленоградских секций айкидо сказал маме 5-летнего ученика, что заклеил ему и другому ребенку рот пластырем, чтобы они не болтали на тренировке. Когда родители подняли шум, он извинился перед ними и заявил, что больше тренировать ни детей, ни взрослых не будет. Сейчас спортшкола расторгла с ним договор, а родители обратились в прокуратуру, чтобы действия тренера проверили с точки зрения закона. Вот что рассказывают родители и сам тренер.

Больно отдирать пластырь от лица? Это их проблемы

В мае этого года жительница Зеленограда Наталья (имя изменено по просьбе героини) пришла забирать своего 5-летнего сына с занятий айкидо. Тренировки проходили в одном из помещений спортшколы 111 в третьем микрорайоне. Помещение по договору с ней использовал для частных занятий Михаил Юрьевич Прохоров. Мама спросила его, как прошло занятие: сын ходил в секцию всего полтора месяца, и родителям хотелось знать, проявляет ли он интерес.

Показав рукой на ее сына и другого ребенка, тренер сказал, что сегодня они не слушались и много болтали. После двух замечаний он заклеил им рты пластырем и хлестнул по спинам поясом. После этого, пересказывает его слова Наталья, дети перестали баловаться. Когда она возмутилась, что детям потом больно отдирать пластырь от лица, тренер якобы ответил ей, что это уже их проблемы.

Когда Наталья начала расспрашивать других родителей в этой секции, еще двое детей признались, что их наказывали таким образом. Сколько их всего — неизвестно, потому что в зале для тренировок нет камер видеонаблюдения, а родителей внутрь зала не пропускают из соображений безопасности.

«Публичное унижение ребенка» — реакция родителей

На следующий же день две семьи отправились на встречу с представителем спортшколы. Они настаивали, что ни у школы, ни у тренера нет зафиксированного согласия от родителей на применение таких методов работы с их детьми.

«Я сама педагог, работаю со старшеклассниками. Я тоже могу им в шутку чем-то пригрозить за плохое поведение. Но я никогда ничего не сделаю ребенку на самом деле, — рассказала на встрече Наталья. — На это тренер мне сказал, что я неправильно делаю, потому что свои слова надо воплощать в действие, тогда никто болтать не будет».

По мнению родителей, такое поведение тренера травмировало детей: сейчас один из малышей замкнулся и больше не хочет говорить о случившемся. Сын Натальи и другой ребенок еще до того, как стало известно о наказаниях, стали отказываться ходить на тренировки. «Сын другой мамы сначала ходил на секцию к сыну Прохорову, все было хорошо. Как только группа перешла к старшему Прохорову, он стал отказываться, в последний раз буквально катался по полу, но так и не сказал, в чем причина» , — рассказала Наталья «Зеленоград.ру».

Представитель спортшколы спросила, почему никто из детей не рассказывал об этом раньше. Родители объяснили: ребята боялись, что дома их будут ругать за поведение на секции.

Сейчас родители написали заявление в прокуратуру, чтобы действия Михаила Прохорова проверили на соответствие закону.

Наталья говорит, что не ожидала такого отношения, отдавая ребенка в стены государственного учреждения. Она была уверена, что доверила своего малыша пожилому и потому более опытному тренеру. Тем более, она читала, как ученики Прохорова рассказывали о мирной философии айкидо, где используются приемы, не наносящие вреда сопернику. А на деле получилось, что государство к происходящему отношения не имеет, а действия тренера расходятся с его философией.

«Просто так расценили родители» — объяснения тренера

Представитель спортшколы, узнав, что на секцию одновременно ходят дети 5-8 лет, сказала Прохорову, что это неправильно. Разница между детьми должна быть не больше двух лет, поэтому малышам могло быть скучно или сложно на тренировках с более старшими ребятами.

Во время встречи тренер подтвердил, что действительно использовал пластырь. Он настаивал на формулировке «прикладывал [пластырь]», а не «заклеивал». Намеренные удары по спине он отрицал, сказав, что детям прилетело случайно во время одного из упражнений, где нужно прыгать через длинный брезентовый пояс.

«Когда ребенок долго разговаривает, не обращая внимания на замечания, я подхожу и говорю: у меня есть пластырь, я тебе заклею рот. [Спрашиваю:] ты согласен? Он говорит „да“. Ваш ребенок долгое время не занимался, сидел и отвлекал других разговорами. Ему показали пластырь, ему приложили пластырь: „Помолчи“» , — сказал родителям Прохоров. Он не считает, что его действия нанесли детям психологическую травму. По словам Натальи, тренер сам сказал, что на случай болтовни детей у него всегда с собой медицинский пластырь.

На встрече в спортшколе тренер признал, что никто не давал ему согласия на такие действия, и несколько раз извинился перед родителями. Он подчеркнул, что случившееся — не метод его работы, а «случай», причем всего лишь второй за его 47-летнюю практику. Считал ли он за один случай одного ребенка или одно такое занятие, непонятно: третий ребенок из этой секции был наказан таким образом в сентябре прошлого года.

Тренер вернул родителям деньги за последний месяц занятий — четыре тысячи рублей.

«Зеленоград.ру» Прохоров сказал, что с его стороны не было никаких специальных физических воздействий на детей. «Просто так расценили родители. Если во время упражнения ребенка задели инвентарем, то к этому можно отнестись по-разному. Можно понимать это как то, что ребенок не выполнил упражнение, и как физическое воздействие. А если ты его уговариваешь заниматься, когда он не хочет, это можно принять за психологическое воздействие», — объяснил Прохоров

Из-за этих событий он перенес предынфарктное состояние и сейчас находится на реабилитации. Он сказал, что больше не хочет «таких ситуаций», поэтому заниматься ни с детьми, ни со взрослыми больше не будет.

«Наверное, время пришло. Я 47 лет работаю с детьми. Хотелось, конечно, до 50 дотянуть, закончить на веселой и радостной ноте, но получилось так» , — заключил Прохоров.

Неконтролируемые турниры с бесноватыми сотрудниками

Занятия Михаила Прохорова в помещении спортшколы 111 прекращены, а договор с ним расторгнут. Но предотвратить подобные случаи, кажется, не получится: по условиям договоров частных тренеров со школами, вся ответственность за безопасность и здоровье ребенка лежит на самом тренере.

Далее возникает другой вопрос: а кто проверяет, что тренер может отвечать за безопасность детей и вообще заниматься с ними? Как оказалось, никто. По данным Москомспорта, спортшколы не проверяют медицинские документы тренера, так как сами дети или их родители «не являются стороной договора» между тренером и школой. То есть из-за этого интересы детей в договоре не прописываются.

Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу Григорий Дрозд говорил на форуме «Сообщество», что к предоставлению «физкультурно-оздоровительных услуг» никаких специфических требований не предъявляется. Нет требований к специалистам, программам, оборудованию. Также отсутствует специальная система контроля, только общая Роспотребнадзора.

Сама по себе тренерская деятельность по закону не подлежит лицензированию. У тренеров по приказу Минздравсоцразвития должно быть профессиональное образование, но, кажется, это касается только работающих по трудовому договору в государственных или муниципальных учреждениях. Кроме того, формально частные тренеры не ведут образовательную деятельность, официально их деятельность называется «услугами по спортивной подготовке».

Выход представители некоторых спортивных организаций видят в введении аккредитаций и лицензий. На том же форуме президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подчеркнул: «Открываются какие-то „левые“ организации, проводятся странные турниры с непонятным идеологическим уклоном, абсолютно неконтролируемые, без лицензий и аккредитации, иногда бесноватыми сотрудниками. Разработав определенный регламент по лицензированию коммерческого любительского и профессионального спорта, мы только выиграем. А если будем бездействовать, мы навредим, прежде всего, нашим гражданам, навредим детям и их родителям».

Напишите нам, если к вашему ребенку тоже применяли физические наказания на спортивных занятиях или неадекватно обращались с ним иным образом: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

Допустимы ли такие методы воспитания в спортивных секциях?
Да, иначе не добьешься результатов
Нет, такие методы недопустимы в любом случае
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 141 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, спорт, кружки и секции, тренер
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 16:41
Знакомые рассказывали, как готовят фигуристов в зеленоградском ледовом дворце, многие дети и родители не выдерживают, кричат матом на детей, а порою это совсем маленькие дети с 4 лет. Уж не помню применяют ли физическую силу, врать не буду. Тренеров по фигурному катанию тоже надо проверять на профпригодность.
М.
Вчера, 21:00
У Прохорова еще преподают в Зеленограде Айкидо два сына. Александр и Иван. Мой ребенок попал к Александру Прохорову несколько лет назад. На фото верхний ряд, справа. Первое что меня поразило - занятие за закрытыми дверями и никакого контроля. Изначально резкое общение с детьми, которое объяснялось типа ради дисциплины. Тогда у них был клуб в помещении на пл.Юности Мой ребенок столкнулся с унижениями от тренера. Причем унижал он детей всего 5-7 лет, прямо перед сверстниками, выгонял с занятия, один раз нашла своего ребенка сидящего одного в полном одиночестве и ждущего пока закончится занятие и его заберут. А если бы ребенок ушел один на улицу и потерялся? Сам тренер закрыл дверь в зал и продолжил занятие. На любые попытки ребенка сообщить о боли или травме, говорил ты врешь. Ребенок плакал и умолял больше не ходить на занятия. Естественно с занятий мы ушли, сразу после того как ребенок один просидел занятие за дверью. Александр Прохоров пытался мне доказать что все ребенок надумал и просто слюнтяй. Я тогда пыталась найти информацию и много в сети было жалоб на их семью по поводу обращение с детьми на занятиях. У нас до физического воздействия не дошло, а психологическое унижение детей доказать очень сложно. Мы в итоге просто ушли. Прошло 4 года, но сын наотрез до сих пор отказывается даже попробовать айкидо снова. Мало знать айкидо, с детьми надо уметь работать.
Мария Мария
3 часа назад
Почему имя "героини" Изменили, а имя тренера нет?)) чего боится эта женщина? Наши дети занимались в одной группе, я даже не успела их запомнить , они ходили пару месяцев наверно. Наш ребенок ходил три года именно к Михаилу, который нашел подход к нему (у сына были проблемы с общением в коллективах, замкнутость), в итоге ребенок раскрылся и с удовольствием занимался, сдавал экзамены, хотя рассказывал что было тяжело. Но это и понятно, это спорт, а не кружок вышивания. Многие дети в принципе не готовы заниматься в 4 - 5 лет и соблюдать дисциплину и это особенности психологического развития, но родители , видя что ребенок не готов и к тому же прямо перед тренировкой высказывает родителям напрямую, что не хочет ходить, родителя все равно водят вопреки желаниям ребенка. Я против любого насилия. И очень жаль что так случилось, возможно женщине этой достаточно было принять извинения тренера и просто уйти из группы. В итоге наша группа распалась, а так ходили бы ещё и ходили, знаю, что большинство родители поддерживают Михаила. Михаилу желаю здоровья и выражаю благодарность за его труд, всегда хвалил поддерживал детей и к каждому был индивидуальный подход! И неправда, что занятия были за закрытыми дверями, на площади юности двери всегда были открыты и родители сидели в коридоре, а в спортшколе из за пандемии сама администрация не пускала внутрь родителей, к тому же Михаил регулярно проводил совместные открытые занятия детей и родителей вместе.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Гид по кафе и ресторанам с летними верандами. Где поесть и отдохнуть без QR-кода Гид
Дедушка на прогулке с внуком сломал качели в лесопарке и набросился с кулаками на прохожих, которым это не понравилось Новости
Запретить рекламу фастфуда, потому что он может вредить здоровью Партнерский материал
Крупный лесной пожар произошел в десяти километрах от Зеленограда. Людям запретили заходить в лес Новости
Мэрия вторую неделю после выздоровления от ковида считает жительницу Зеленограда «больной» — вопреки справкам и данным врачей. И не даёт ей QR-код Истории
Дегустация ремесленного сыра Алексея Эрлиха в «Это Баре» от клуба друзей «Зеленоград.ру». Вот как это было Истории
На занятиях тренер клеил детям пластырь на рот, чтобы они не болтали. Спортшкола расторгла с ним договор после жалоб родителей Истории
Горячую воду отключат в 1, 2 и некоторых домах 3 и 4 микрорайонов Новости
Участника январских митингов оправдали в зеленоградском суде. Штраф отменили из-за сомнительных протоколов полиции Новости
«Сейчас так по всей области». Массовая гибель рыбы в прудах вокруг Зеленограда происходит из-за жары. Так утверждают чиновники Новости
Против кандидата в Госдуму от КПРФ Ивана Ульянченко выдвинули кандидата с похожей фамилией от партии с похожим логотипом Новости
Черепашку с разбитым панцирем нашли в МЖК. Председатель ТСЖ проверил по камерам и считает, что её подбросили Новости
На станции Алабушево построят конкорс с лифтами и новые платформы Новости
Сделать часть улиц пешеходными постоянно или летом на выходных. Зачем это нужно и какие есть аргументы за и против Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Крюковскую эстакаду скоро начнут капитально ремонтировать. На мосту будут закрывать полосы и ограничат скорость Новости
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«У человека c техническим образованием много возможностей». Лауреат премии молодым учёным и преподаватель МИЭТа Сергей Ильин о настоящих учёных, микроэлектронике и правилах для студентов Партнерский материал
Два человека сгорели в автомобиле на платной Ленинградке. Их машина стояла на «аварийке» посередине дороги Новости
Завещание профессора Киттары. Как первый химик-технолог России основал Горетовскую школу, которая работала более ста лет и стоит до сих пор Истории
МИЭТ пообещал отремонтировать лестницу на выходе из лесопарка. В 2022 году Новости
Посещение летних веранд без QR-кода продлили до начала августа Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Переходы, светофоры, камеры, подсветка — что собираются сделать для безопасности на дорогах в 2021—2022 годах. Обзор распоряжения префектуры Истории
На крыше ТК «Панфиловский» построят небольшое кафе Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Зеленограде, чтобы получить QR-код. Цены, адреса, время работы Гид
© 1997–2021 Зеленоград.ру