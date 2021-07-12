«Просто так расценили родители» — объяснения тренера

Представитель спортшколы, узнав, что на секцию одновременно ходят дети 5-8 лет, сказала Прохорову, что это неправильно. Разница между детьми должна быть не больше двух лет, поэтому малышам могло быть скучно или сложно на тренировках с более старшими ребятами.

Во время встречи тренер подтвердил, что действительно использовал пластырь. Он настаивал на формулировке «прикладывал [пластырь]», а не «заклеивал». Намеренные удары по спине он отрицал, сказав, что детям прилетело случайно во время одного из упражнений, где нужно прыгать через длинный брезентовый пояс.

«Когда ребенок долго разговаривает, не обращая внимания на замечания, я подхожу и говорю: у меня есть пластырь, я тебе заклею рот. [Спрашиваю:] ты согласен? Он говорит „да“. Ваш ребенок долгое время не занимался, сидел и отвлекал других разговорами. Ему показали пластырь, ему приложили пластырь: „Помолчи“» , — сказал родителям Прохоров. Он не считает, что его действия нанесли детям психологическую травму. По словам Натальи, тренер сам сказал, что на случай болтовни детей у него всегда с собой медицинский пластырь.

На встрече в спортшколе тренер признал, что никто не давал ему согласия на такие действия, и несколько раз извинился перед родителями. Он подчеркнул, что случившееся — не метод его работы, а «случай», причем всего лишь второй за его 47-летнюю практику. Считал ли он за один случай одного ребенка или одно такое занятие, непонятно: третий ребенок из этой секции был наказан таким образом в сентябре прошлого года.

Тренер вернул родителям деньги за последний месяц занятий — четыре тысячи рублей.

«Зеленоград.ру» Прохоров сказал, что с его стороны не было никаких специальных физических воздействий на детей. «Просто так расценили родители. Если во время упражнения ребенка задели инвентарем, то к этому можно отнестись по-разному. Можно понимать это как то, что ребенок не выполнил упражнение, и как физическое воздействие. А если ты его уговариваешь заниматься, когда он не хочет, это можно принять за психологическое воздействие», — объяснил Прохоров

Из-за этих событий он перенес предынфарктное состояние и сейчас находится на реабилитации. Он сказал, что больше не хочет «таких ситуаций», поэтому заниматься ни с детьми, ни со взрослыми больше не будет.

«Наверное, время пришло. Я 47 лет работаю с детьми. Хотелось, конечно, до 50 дотянуть, закончить на веселой и радостной ноте, но получилось так» , — заключил Прохоров.