Платные услуги

Родители: каждое лето на базе «Зари» работал клуб свободного посещения, он был бесплатным для детей любого возраста. В этом году бесплатным клуб остался только для детей старше 10 лет. Для детей в возрасте от 6 до 10 лет предлагается отдельная программа по цене 600 рублей за четыре часа в день без питания. Для детей младше шести лет летом 2021 года занятий не предусмотрено.

«Ранее Сафохина Е.С. возглавляла ГБУ „Энергия“, где на сегодняшний день половина занятий проводится на платной основе. В ГБУ „Заря“ на данный момент платные занятия проводятся только в четырёх кружках (и то наряду с бесплатными). А единственную в городе бесплатную секцию воздушной гимнастики директор планирует уже с сентября сделать платной».

Родители не хотят, чтобы «Заря» превратилась в коммерческую организацию: среди посетителей клуба есть многодетные и неполные семьи, дети с особенностями развития — они финансово не потянут другие учреждения.

Префектура: платные услуги в клубе предоставляются «с целью расширения перечня оказываемых услуг с учетом потребности населения». Что это значит, чиновники не пояснили. Может быть, бюджетных средств не хватает на организацию работы всех направлений: например, на 24 мероприятия за первый квартал 2021 года из бюджета планировалось выделить 80 тысяч рублей.

Если вы тоже сталкивались с закрытием бесплатных кружков и увольнением хороших педагогов, напишите нам об этом: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru