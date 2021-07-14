В центре «Заря», который организует досуговые и спортивные мероприятия в районе Матушкино, сменился руководитель. Весной на место Игоря Кожухова пришла Екатерина Сафохина, до этого больше четырех лет руководившая таким же клубом в в районе Силино. С ее приходом в «Заре» начались изменения, которые вызывают недоумение и опасение у некоторых родителей. По их словам в клубе появились платные занятия, закрылось несколько кружков и секций, а также уволилось несколько педагогов.
Родители, обратившиеся в «Зеленоград.ру», перед этим написали открытое письмо в префектуру с просьбой «принять конструктивное решение в отношении директора Сафохиной». Письмо подписали девять человек. Ответ они пока что не получили.
Новое руководство не пошло на контакт с редакцией, формальные ответы на часть вопросов дала префектура — именно она разрабатывает государственное задание для клуба и, таким образом, определяет направление его развития.
Ниже приводим основные тезисы из письма родителей и реакцию чиновников на них.
Родители: за апрель-май 2021 года закрылись два театральных кружка: «Один педагог уволился, другой, с почти 30-летним стажем работы, переведён в вахтёры». Также закрыта секция дартса, перестал существовать молодёжный клуб «Вектор». В последнем велась работа по социализации подростков, в том числе состоящих на учёте: они участвовали в семинарах и тренингах на темы экологии, здорового образа жизни, а также сами проводили мероприятия и мастер-классы для детей и подростков.
Одному из родителей Екатерина Сафохина сказала, что театр «Маски» закрывается, так как во время проверки на занятиях было всего два человека, поэтому «услуга не оказана». Объяснять, по каким критериям определяется маленькая посещаемость, она отказалась.
Префектура: кружки действительно могут закрывать по причине их невостребованности. Работу всех направлений регулярно анализируют, чтобы представлять населению «качественные услуги». Но в 2021 году из-за низкой популярности кружки не закрывались. Но какие-то объединения прекратили работу из-за увольнения их руководителей.
Родители: к июню 2021 года из ГБУ «Заря» уволилась четверть работников «из-за хамства и психологического давления на них директора Сафохиной Е.С. и новых начальников организационного и досугового отделов. Ругань и крики на [педагогов] были слышны за пределами кабинета. На педагога по хору Дрёмову Е.В. начальник досугового отдела накричал во время отчётного концерта 27 мая, свидетелями чего явились не только родители, но и дети» , — написали в своем письме родители.
По их сведениям, педагогов обвинили в низкой посещаемости. Родители считают, что в период пандемии это нормально: «Кроме того, перепады в посещаемости занятий никак не связаны с уровнем профессионализма педагогов. Педагог одинаково проводит занятие как с двумя, так и десятью учащимися». По их мнению, руководству следовало бы работать над привлечением новых детей: сделать рекламу, обновить инвентарь, реквизит.
Префектура: с начала 2021 года из ГБУ «Заря» уволились 10 сотрудников из 39, четверо из них — до назначения Екатерины Сафохиной директором. Девять сотрудников ушли по собственному желанию, один — по соглашению сторон.
Родители: каждое лето на базе «Зари» работал клуб свободного посещения, он был бесплатным для детей любого возраста. В этом году бесплатным клуб остался только для детей старше 10 лет. Для детей в возрасте от 6 до 10 лет предлагается отдельная программа по цене 600 рублей за четыре часа в день без питания. Для детей младше шести лет летом 2021 года занятий не предусмотрено.
«Ранее Сафохина Е.С. возглавляла ГБУ „Энергия“, где на сегодняшний день половина занятий проводится на платной основе. В ГБУ „Заря“ на данный момент платные занятия проводятся только в четырёх кружках (и то наряду с бесплатными). А единственную в городе бесплатную секцию воздушной гимнастики директор планирует уже с сентября сделать платной».
Родители не хотят, чтобы «Заря» превратилась в коммерческую организацию: среди посетителей клуба есть многодетные и неполные семьи, дети с особенностями развития — они финансово не потянут другие учреждения.
Префектура: платные услуги в клубе предоставляются «с целью расширения перечня оказываемых услуг с учетом потребности населения». Что это значит, чиновники не пояснили. Может быть, бюджетных средств не хватает на организацию работы всех направлений: например, на 24 мероприятия за первый квартал 2021 года из бюджета планировалось выделить 80 тысяч рублей.
Если вы тоже сталкивались с закрытием бесплатных кружков и увольнением хороших педагогов, напишите нам об этом: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru