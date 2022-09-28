Ещё три года назад возле станции метро «Ховрино» негде было даже пописать. А теперь там открылся торговый центр «Дискавери» со входом из метро, туалетами, центром госуслуг «Мои документы», «Перекрестком», разными магазинами, кафе и даже бассейном. Рассказываем, как туда войти и что там внутри.
Как войти. ТЦ Discovery работает с 10 до 22 часов. В нём три этажа. Вход в здание — напротив остановки 400-го «экспресса», через проезд. Переход через дорогу регулируемый, со светофором. Можно войти в ТЦ и прямо из подземного перехода, ведущего к станции метро. В этом случае попадаешь на минус первый этаж. Соответственно, можно спуститься в подземный переход из торгового центра на лифте.
Туалеты находятся на 2 и 3 этажах, в левой стороне ТЦ. В туалетах есть комнаты матери и ребенка.
Парковка на 229 машин на минус первом этаже. Въезд на неё — со стороны Прибрежного проезда. Автовладельцы говорят, что въезд неудобный — «нужно проехать два шлагбаума, еще и отчитаться перед охранником, куда едешь». Сама парковка бесплатная только первый час, со второго — 100 рублей за час. Припарковаться где-то возле ТЦ и метро, например, на улице Дыбенко — сложно, мест практически нет.
Центр госуслуг «Мои документы» находится на втором этаже в торце, туда удобно подняться на эскалаторе. Он работает с 8 до 20 часов. Большинство услуг в МФЦ не привязаны к месту жительства. Внутри есть кулер, детская зона, фотоавтомат.
Магазины. Крупные сетевые арендаторы ТЦ — «Перекресток», «Детский мир», «М.видео», Gloria Jeans, «Л'Этуаль», «Подружка», Estel, «Книжный лабиринт». Также есть аптека, салон оптики, магазин цветов, подарков, ювелирный, салоны красоты, салоны сотовой связи (МТС, «Билайн», «Связной», «Мегафон»), студия маникюра, магазин алтайских продуктов, табачная лавка, винный SimpleWine, магазин спортивного питания «Фитнес Формула». Есть постаматы на 2 и 3 этажах. ТЦ еще не заполнен арендаторами на 100%, но и впечатления пустующего не производит.
Зона кафе — на третьем этаже. Здесь работают «Вкусно и точка!», KFC, Burger King, «Крошка Картошка», «БлинБери», «Суши Wok», «ББ&Бургерс», «Сербский Роштиль», Arig (азиатская кухня), кофейня Brew&Vibe, шаверма Donner Brothers, точка алтайской кухни «Алталия», корнер Grapefruit с натуральными соками, смузи и салатами. На днях открылся еще один — WoW-вафли — это то же, что WoWфли. Подают различные вафли, десертные и сытные.
Для детей. На втором этаже есть небольшая игровая площадка для малышей — головоломка. Но отдельных игровых комнат для детей в ТЦ нет. Возможно, еще появятся. Но уже начинают развлекать — в минувшую субботу были мастер-классы и разные игры и конкурсы с аниматором. Мероприятия анонсируют в группе ТЦ вконтакте.
Развлечения. На втором этаже сетевой киберспортивный клуб с vip-тренировочной зоной и мощными геймерскими компьютерами. Отзывы от знатоков и любителей хорошие. На третьем этаже — большой фитнес-клуб World Class с бассейном, тренажерным залом, различными групповыми программами и банным комплексом — есть хамам и сауна. В бассейне четыре дорожки по 25 метров (полотенец не выдают, надо приносить с собой). Также есть детский фитнес.
Для детей. На втором этаже есть небольшая игровая площадка для малышей — головоломка. Но отдельных игровых комнат для детей в ТЦ нет. Возможно, еще появятся. Но уже начинают развлекать — в минувшую субботу были мастер-классы и разные игры и конкурсы с аниматором. Мероприятия анонсируют в группе ТЦ вконтакте.
Развлечения. На втором этаже сетевой киберспортивный клуб с vip-тренировочной зоной и мощными геймерскими компьютерами. Отзывы от знатоков и любителей хорошие. На третьем этаже — большой фитнес-клуб World Class с бассейном, тренажерным залом, различными групповыми программами и банным комплексом — есть хамам и сауна. В бассейне четыре дорожки по 25 метров (полотенец не выдают, надо приносить с собой). Также есть детский фитнес.