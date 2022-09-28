Туалеты находятся на 2 и 3 этажах, в левой стороне ТЦ. В туалетах есть комнаты матери и ребенка.

Парковка на 229 машин на минус первом этаже. Въезд на неё — со стороны Прибрежного проезда. Автовладельцы говорят, что въезд неудобный — «нужно проехать два шлагбаума, еще и отчитаться перед охранником, куда едешь». Сама парковка бесплатная только первый час, со второго — 100 рублей за час. Припарковаться где-то возле ТЦ и метро, например, на улице Дыбенко — сложно, мест практически нет.

Центр госуслуг «Мои документы» находится на втором этаже в торце, туда удобно подняться на эскалаторе. Он работает с 8 до 20 часов. Большинство услуг в МФЦ не привязаны к месту жительства. Внутри есть кулер, детская зона, фотоавтомат.