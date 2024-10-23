«Зеленоград.ру» провел опрос к публикации о замене в 11-м микрорайоне детской площадки на уличные тренажеры. Спрашивали: каких площадок — детских или спортивных — не хватает в районе. Если убрать из ответов тех, кому всего хватает и у кого нет мнения, то в дефиците — площадки для спорта.

Не хватает спортивных площадок — так ответили 50% опрошенных, не хватает детских площадок — 17%, не хватает и тех, и других — 33% Так ответили более тысячи человек.

При этом по статистике со спортивными площадками в городе всё хорошо — по количеству спортивных, тренажерных площадок, футбольных и хоккейных полей, ФОКов на душу населения Зеленоград уверенно занимает первое место среди округов Москвы — этим часто хвалятся местные чиновники.

Чем вызвано такое расхождение непонятно. Возможно, спортивные площадки расположены неравномерно или есть перекос в площадки для определенных видов спорта — этот вопрос нужно дополнительно исследовать. Пока спросим у городской администрации, как именно они решают, где какая площадка нужна и по каким видам спорта есть нехватка площадок.

Если у вас есть мнение по этому вопросу, напишите, пожалуйста, в обсуждении этого опроса в зеленоградском телеграм-чате.