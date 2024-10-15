В управе района Силино решили поставить на месте детской площадки у корпуса 1132 уличные тренажёры. Она не особо востребована, а мест для занятий спортом не хватает, говорят в управе.



Речь идёт о небольшой детской площадке, расположенной возле 2-го подъезда дома, у стадиона. Перепрофилировать её в спортивную решено «по причине малой посещаемости и в связи с отсутствием достаточного количества спортплощадок у корпусов 1132 и 1133», сообщили «Зеленоград.ру» в управе. И отметили, что детских площадок хватает — еще одна у корпуса 1132, по две возле соседних корпусов 1131 и 1133, есть и у 1134 и 1135. Зону воркаута устроят у корпуса 1132 в следующем году.

В чате района мнения разделились. Одни радуются, потому что площадка казалось заброшенной. Для других, наоборот, это плюс — они говорят, что на эту площадку приходили мамы с малышами, спящими в колясках — здесь тихо и много деревьев вокруг.

Также в 2025-м устроят площадку для воркаута, отремонтируют теннисный корт и поставят столы для настольного тенниса у корпуса 1118. Запланирован и ремонт теннисных кортов в лесу.

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