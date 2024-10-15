Детскую площадку решили переделать в спортивную из-за малой посещаемости 15.10.2024 ZELENOGRAD.RU

В управе района Силино решили поставить на месте детской площадки у корпуса 1132 уличные тренажёры. Она не особо востребована, а мест для занятий спортом не хватает, говорят в управе.

Речь идёт о небольшой детской площадке, расположенной возле 2-го подъезда дома, у стадиона. Перепрофилировать её в спортивную решено «по причине малой посещаемости и в связи с отсутствием достаточного количества спортплощадок у корпусов 1132 и 1133», сообщили «Зеленоград.ру» в управе. И отметили, что детских площадок хватает — еще одна у корпуса 1132, по две возле соседних корпусов 1131 и 1133, есть и у 1134 и 1135. Зону воркаута устроят у корпуса 1132 в следующем году.

В чате района мнения разделились. Одни радуются, потому что площадка казалось заброшенной. Для других, наоборот, это плюс — они говорят, что на эту площадку приходили мамы с малышами, спящими в колясках — здесь тихо и много деревьев вокруг.

Также в 2025-м устроят площадку для воркаута, отремонтируют теннисный корт и поставят столы для настольного тенниса у корпуса 1118. Запланирован и ремонт теннисных кортов в лесу.

А каких площадок — детских или спортивных — не хватает в вашем районе? Примите участие в опросе в нашем телеграм-канале.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 11, детские площадки, спортивные площадки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Отопление в одном из зеленоградских домов включат только после решения суда Новости
Просроченные на месяцы работы по ремонту зеленоградских улиц «усилили». Но не везде Новости
Мёрзнут в квартирах даже при включенном отоплении 14% зеленоградцев. Что с этим можно сделать? Ответы
Детскую площадку решили переделать в спортивную из-за малой посещаемости Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Место для часовни в память погибших участниках СВО ищут в Андреевке Новости
Машины, которые мешают класть асфальт, убирают трактором Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Вечером во дворе машина наехала на пешехода, который лежал на земле Новости
Балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» покажут в Зеленограде Афиша
Настоящая Мексика в городе —  этно-гастрономический фестиваль в ресторане «Борт 305» Реклама
Как сделать бесплатный маршрут в Зеленопарк, который будет ходить чаще, чем сейчас Истории
Звание «Лучший рыболов года» на самых престижных и популярных соревнованиях выиграл зеленоградец Дмитрий Елисеев Новости
Ремонт дорог в Зеленограде ещё раз продлили — теперь до конца октября. Но нет гарантии, что и этот срок не будет сорван Новости
Появилась петиция за возврат бесплатных автобусов до «Зеленопарка» от станции Крюково Новости
Число машиномест возле новостроек может снизиться на 20% Новости
Деньги на новый детский сад и реконструкцию канализации ищут в Голубом. При строительстве жилья их почему-то не сделали Новости
Выставка «Городской маршрут. Дом быта» зеленоградского музея стала площадкой школьной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» Новости
Самая атмосферная спешалти-кофейня «KakaVa Mama» теперь радует своих гостей новыми блюдами от талантливого шеф-повара Реклама
Новые «деревья любви» возле Школьного озера уже поломали вандалы. К этому месту много вопросов Новости
Точка с чайными напитками сети Pims открылась в фудмоле «Станция» на Крюковской площади Новости
Все для стильной осени в магазинах «Я Сама» Реклама
Форум креативных технологий впервые пройдет в Зеленограде Афиша
Определились застройщики участков под ТЦ в Малино и возле 23-го микрорайона Новости
Курсы «Хорошист» добирают учеников на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Реклама
Строительство новых переездов через железную дорогу в Зеленограде затягивается. Проект тоннеля в Алабушево пока не готов, а в Малино ещё не начинали Новости
Афиша кинотеатров на ближайшую неделю — что покажут в Зеленограде и окрестностях
Ожог лица получила девушка в Зеленограде после «домашнего пилинга». Какие покупки в интернете доведут вас до пластического хирурга? Реклама
Фонари включили после годичного ремонта и краж кабеля на лыжероллерной трассе и дорожке вдоль 17 микрорайона. Освещение снова пропало через неделю Новости
Движение по Крюковской площади ограничат до конца года Новости
В клинике «ЭстеДи» принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Гетиа Тамара Борисовна Реклама
Открытие сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом задерживается на неопределенный срок Новости
Водитель получил множественные переломы в результате дорожного конфликта на Георгиевском шоссе Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 28 сентября по 23 октября в ДК «Метролог» Реклама
Ресторан «Никольский» из МЖК участвует в московском конкурсе на лучшее оформление. Давайте поможем ему победить Новости
Шумозащитные экраны установили вдоль железной дороги возле станций Крюково и Малино Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру