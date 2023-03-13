Концерт «Аквариума» в Зеленограде — сорок лет назад. Воспоминания, видео и фото 13.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Ровно сорок лет назад, 13 марта 1983 года, в Зеленограде выступила группа «Аквариум». Концерт состоялся корпусе 813 — по разным воспоминаниям, то ли в «красной уголке» ЖЭКа №8, то ли в помещении добровольной народной дружины. Кто-то даже назвал это помещение «малым залом ДК МИЭТ» — «Мне потом в 1987-м в общаге МИЭТа показывали стул, на котором БГ сидел на концерте!»

Сам «Аквариум» существовал на тот момент уже 10 лет и готовился к записи своего четвертого студийного альбома «Радио Африка» вместе с Сергеем Курехиным. С 1981 года группа играла в только что основанном Ленинградском рок-клубе, а с 1982 выступала в электронном звучании, активно концертируя в Ленинграде и в Москве.

Многие из концертов «Аквариума» в те годы были полулегальными, как, вероятно, и зеленоградский концерт. «За вход на него мы отдали с приятелем бутылку портвейна „Кавказ“», — вспоминает зеленоградец Всеволод Баронин. «Собирались делать дискотеку, но народу набилось не протолкнуться. Ещё перед Аквариумом были „Странные игры“ [еще одна группа Ленинградского рок-клуба]», — добавляет Сергей Морозов.

«Аквариум» вышел на сцену в следующем составе: Борис Гребенщиков — гитара, голос; Сергей Курёхин — фортепиано, саксофон; Сергей Рыженко — скрипка, перкуссия; Андрей Романов — флейта, фортепиано; Всеволод Гаккель — виолончель; Михаил Файнштейн — бас-гитара; Пётр Трощенков — барабаны.

Удивительно, но сохранились и цветные фотографии с этого концерта, и даже небольшая видеозапись с песнями «Кусок жизни» и «Пепел». Любительскую 8мм-киносъемку сделал Владимир Нагурский, впоследствии изображение и звук отреставрировал Евгений Гапеев. Видеоролик был опубликован на диске музыкального лейбла «Отделение Выход» Олега Ковриги, легендарного организатора многих подпольных рок-концертов.

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Метки:
концерты, история зеленограда, рок-музыка, гребенщиков борис
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