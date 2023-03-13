Сам «Аквариум» существовал на тот момент уже 10 лет и готовился к записи своего четвертого студийного альбома «Радио Африка» вместе с Сергеем Курехиным. С 1981 года группа играла в только что основанном Ленинградском рок-клубе, а с 1982 выступала в электронном звучании, активно концертируя в Ленинграде и в Москве.

Многие из концертов «Аквариума» в те годы были полулегальными, как, вероятно, и зеленоградский концерт. «За вход на него мы отдали с приятелем бутылку портвейна „Кавказ“», — вспоминает зеленоградец Всеволод Баронин. «Собирались делать дискотеку, но народу набилось не протолкнуться. Ещё перед Аквариумом были „Странные игры“ [еще одна группа Ленинградского рок-клуба]», — добавляет Сергей Морозов.

«Аквариум» вышел на сцену в следующем составе: Борис Гребенщиков — гитара, голос; Сергей Курёхин — фортепиано, саксофон; Сергей Рыженко — скрипка, перкуссия; Андрей Романов — флейта, фортепиано; Всеволод Гаккель — виолончель; Михаил Файнштейн — бас-гитара; Пётр Трощенков — барабаны.