«Ковбой в смысле рожу начистить»

До СССР новая мода докатилась к концу 1970-х. Первая волна музыки, похожей на панк, появилась в разных местах страны — в Прибалтике, в Крыму в Сибири. В Ленинграде возникла группа «Автоматические удовлетворители» — названием стал вольный перевод «Sex Pistols», панк-группы, шокировавшей чопорную Англию нигилизмом, хамством и экстравагантной внешностью в 1975 году.

Лидером «Автоудовлетворителей» был Андрей Панов, называвший себя Свином, Свиньей — сын бывшей звезды советского балета Валерия Панова, эмигрировавшего в 1974 году в Израиль. Панов, подававший себя «не признающим авторитетов анархистом и главным советским панком» в минуту откровенности пояснял, что он вообще-то никакой не панк, а «просто шалопай такой весёлый» и «ковбой в смысле рожу начистить». О своём «творчестве» он высказывался так: «''Мы пьяные, бацаем всё, что нам нравится, а они все заторчали от нашего идиотизма. Мы им в рожу плюём. Стебёмся, а они рты открыли, заохали. Я думал, нам морду набьют, а они охают. Козлы сипатые».

«Автоматические удовлетворители» были «творческими» вожаками «зверей» — агрессивных ленинградских панков-пэтэушников. Ребята из этой тусовки носили «говорящие» имена: «Зверский», «Оголтелый», «Нехороший», «Крыса», «Пиночет».

В Москве имелись свои команды, пытавшиеся отойти от подражания звукам с импортных пластинок, обрести собственный язык, и называвшие себя панками, поскольку пели не о БАМе и парусниках в море, а о пьянстве, сексе, преступности, политике и обо всём, что видели вокруг — «ДК», «Зебра», «Футбол» и другие. При исполнении песен они делали ставку не на музыку, а на текст, который вполне доходил до публики, не заглушаемый ни грохотом барабанов, ни гитарным соло.