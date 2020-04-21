Хозяева на карантине

Семью Светланы посадили на карантин. Невозможность вывести собаку на улицу стала причиной её конфликта с соседями и полицией. Из дома им выходить запретили, контактировать с чужими людьми тоже, но не объяснили, что делать с собакой.

Для этих случаев в Москве действует волонтерская группа по выгулу собак. Они будут гулять с питомцем, если хозяин не может сам. «Собаки не виноваты, что сейчас происходит. Но они молодцы, несмотря на то, что растеряны и не понимают, почему их ведет на прогулку чужой человек» , — пишет в соцсетях один из волонтеров.

«Агрегатор добрых дел» департамента соцзащиты помимо волонтеров собрал группу кинологов, которые работают по сложным заявкам на выгул собак, которые не по силам соцработникам: крупные собаки, собаки требующие особого подхода. Организаторы сообщили «Зеленоград.ру», что у нас в городе волонтеры тоже работают, но помощь оказывается только людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Оставить заявку на выгул можно по телефону: 8495-870-45-09 или позвонив в зеленоградские центры соцобслуживания. Также по этому телефону можно позвонить, если вы хотите стать волонтером. Волонтерами могут быть кинологи, заводчики и владельцы собак с опытом работы с животными.

Комитета ветеринарии Москвы предлагает разметить своих домашних питомцев в зоогостинице государственной ветеринарной службы. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить на телефон Московской станции по борьбе с болезнями животных 8-495-612-12-12 и сообщить информацию о заболевании владельца животного. Обещают, что специалист выедет за животным в течение полутора часов после получения заявки.