Семья из пяти человек выгуливает одну маленькую собачку: «Тут целая процессия», написала в редакцию местная жительница. В условиях самоизоляции выгул собаки считается одним из немногих уважительных поводов выйти на улицу.
Количество раз никак не регламентировано, только расстояние — 100 метров от дома. Есть только рекомендация выгуливать питомцев ранним утром или поздним вечером. Многие стали этим пользоваться, а некоторые даже делиться своими собаками, давая другим пропуск на улицу. Но оказалось, иногда полиции все равно.
Необычное частное объявление разместили на «Зеленоград.ру»: «Сдам в аренду собаку для выгула на время вашей вынужденной самоизоляции […] Количество выводов собаки на улицу не ограничено!».
«В странах Европы, где все тоже сидят на карантине и в домашней изоляции, сейчас это тренд. Люди даже стали активно брать собак из приютов, чтобы иметь возможность прогуляться, — пояснил редакции автор объявления Дмитрий. — А теперь и в Москве собака для многих стала единственной возможностью выйти из дома. Я и моя семья — зеленоградцы, но живём сейчас в собственном доме на природе, у нас несколько собак. Подумали, почему бы не дать людям шанс на прогулки, хотя бы возле дома? Конечно, мы будем внимательно смотреть на тех, кто обратится по объявлению, заключать договор. Отдавать кому попало собаку не собираемся!»
К объявлению прилагаются портрет собаки и её описание: приветлива, управляема, добродушна, приучена к дому, присутствию детей. Требования к арендаторам — ответственное отношение к животному, двухразовое питание (корм заказчика) и другие условия, минимум три прогулки в сутки. Пока откликов на объявление не поступало, сообщил хозяин собаки.
Семью Светланы посадили на карантин. Невозможность вывести собаку на улицу стала причиной её конфликта с соседями и полицией. Из дома им выходить запретили, контактировать с чужими людьми тоже, но не объяснили, что делать с собакой.
Для этих случаев в Москве действует волонтерская группа по выгулу собак. Они будут гулять с питомцем, если хозяин не может сам. «Собаки не виноваты, что сейчас происходит. Но они молодцы, несмотря на то, что растеряны и не понимают, почему их ведет на прогулку чужой человек» , — пишет в соцсетях один из волонтеров.
«Агрегатор добрых дел» департамента соцзащиты помимо волонтеров собрал группу кинологов, которые работают по сложным заявкам на выгул собак, которые не по силам соцработникам: крупные собаки, собаки требующие особого подхода. Организаторы сообщили «Зеленоград.ру», что у нас в городе волонтеры тоже работают, но помощь оказывается только людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Оставить заявку на выгул можно по телефону: 8495-870-45-09 или позвонив в зеленоградские центры соцобслуживания. Также по этому телефону можно позвонить, если вы хотите стать волонтером. Волонтерами могут быть кинологи, заводчики и владельцы собак с опытом работы с животными.
Комитета ветеринарии Москвы предлагает разметить своих домашних питомцев в зоогостинице государственной ветеринарной службы. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить на телефон Московской станции по борьбе с болезнями животных 8-495-612-12-12 и сообщить информацию о заболевании владельца животного. Обещают, что специалист выедет за животным в течение полутора часов после получения заявки.
В начале апреля полицейские задержали мужчину, который вышел погулять с собакой на Патриарших прудах и не подчинился требованиям сотрудников полиции. Собаку оставили на улице, но она сама сумела добраться до дома.
Сейчас полиция уже понимает, что с собакой задержанного надо что-то делать. Например, в субботу в Зеленограде задержали машину с нарушителем карантина. С ним была собака. Водителям отвезли в больницу, а его собаку домой. Как говорят соседи, о собаке есть кому позаботиться.
Бывают и странные случаи. Например, жительница Андреевки пожаловалась, что собачью площадку в 100 метрах от ее дома закрыли и обмотали лентой. Теперь, чтобы погулять с собакой ей придется либо нарушать самоизоляцию, либо закон о выгуле собак только в специально отведенных местах. В Зеленограде о таком неизвестно.
Обычно бездомных собак и кошек подкармливали пенсионеры и кафе с ресторанами. В условиях карантина этого блага животные лишились, поэтому фонд «Дарящие надежду» собирает волонтерские группы для по округам Москвы. Проекту нужна помощь со средствами защиты для волонтеров и кормами для животных. «Зеленоград.ру» подтвердили, что в нашем округе группа уже действует и распространяется на кошек в том числе.
Оставить заявку, если знаете, где живут бездомные животные, или оказать материальную помощь можно по номерам: 8-499-112-07-49, +8-499-430-01-12. Стать волонтером можно, заполнив анкету.