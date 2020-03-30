«Центры социального обслуживания активно включились в работу, — поделился собеседник редакции. — В первую очередь они помогают людям пожилого возраста и жителям с хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Все вопросы, которые поступают на горячую линию Москвы, фильтруются по округам и попадают на телефоны социальных центров. В связи с открытием новых телефонных линий дозвониться до операторов стало гораздо легче».

Наиболее актуальной за первые несколько дней изоляции стала информация о выплатах пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — по ним поступило наибольшее количество звонков. Выплаты для этих категорий населения, наиболее подверженных риску заразиться коронавирусом, ввело правительство Москвы: две тысячи рублей в начале самоизоляции (с 26 марта) и еще две тысячи по окончании самоизоляции (14 апреля), при условии, что систематических нарушений режима не было. В конце прошлой недели правительство Москвы сообщило, что первую сумму получили уже большинство московских пенсионеров.

«Выплаты — две тысячи рублей на старте самоизоляции — уже поступают на счета граждан, входящих в список ОФМС» , — подтвердил сотрудник зеленоградской соцзащиты.

Также на горячую линию поступают заявки о доставке и выписке бесплатных лекарств для пожилых горожан и хронических больных, о доставке продуктов для самоизолированных граждан.

«По доставке лекарств и продуктов можно звонить напрямую в центр социального обслуживания своего района, — предлагает сотрудник соцслужбы. — Возможно, так зеленоградцы смогут быстрее получить свой заказ. С 28 марта в Зеленограде к помощи социальным работникам подключились волонтеры, все сотрудники проинструктированы и обеспечены защитными масками. Кроме того, мы по-прежнему оказываем помощь семьям с детьми на период изоляции. Родители могут обращаться в местные центры социальной защиты и задавать вопросы по этому поводу».

Зеленоградские ЦСО принимают и регистрируют заявки о помощи не только от своих прикреплённых подопечных, но и от других пожилых людей, и от жителей с хроническими заболеваниями.

Телефоны ЦСО Зеленограда:

График работы: понедельник-четверг 9:00—20:00, пятница 9:00—18:45, суббота 9:00—17:00, обед 13:00—13:45.